Un Córdoba CF sin alma entierra sus opciones de 'play off' ante el Rayo Majadahonda

El Córdoba CF va a finalizar la actual temporada 2022-23 entre los diez primeros de milagro y gracias a los puntos sumados en la primera vuelta, que evitarán que su declive en el 2023 le lleve a una zona aún más profunda en la clasificación de la Primera Federación. En realidad, el conjunto blanquiverde está muerto desde febrero, pero lo desconocía hasta hace unos días. Ahora parece que todo su entorno va tomando conciencia de la realidad de este Córdoba CF que perpetró una infamia en el Cerro del Espino, en donde un equipo limitadísimo, sin fútbol, sin físico y sin ideas fue capaz de derrotarle. Y no lo hizo fruto de un rebote en la última jugada del encuentro, no. Anotó nada más iniciarse el mismo por medio de David Rodríguez, quien enganchó un balón en el segundo palo a la salida de un córner. Con 84 minutos por delante, el equipo se mostró incapaz de hacer un gol. Reclamó dos penaltis, uno en cada parte, tuvo un balón al palo por medio de Diarra (también se topó con la madera el Rayo Majadahonda en la segunda mitad) y nada más.

Un Córdoba CF sin alma, sin físico, sin fútbol y sin ideas desde lo más alto del club cerró las pocas esperanzas que tenía para disputar el play off ante uno de los rivales más limitados a los que se enfrentó en esta temporada, lo cual habla bien a las claras del nivel de los blanquiverdes. Ahora, con el Unionistas de Salamanca y el Mérida igualando a puntos al Córdoba CF, la duda está en si el conjunto blanquiverde será capaz de ganarse el derecho a disputar la Copa del Rey de la próxima campaña. Si no fuera así, siempre podrán desde El Arcángel solicitar participar en la Copa RFEF, que tanto gustó la pasada campaña, e insistir a la RFEF para poder jugarla.

Parecido plan de Mosquera

Manuel Mosquera dispuso de un planteamiento relativamente parecido al de su estreno en el banquillo del Córdoba CF, dando entrada a Simo en la banda izquierda para desplazar a Kike Márquez a las espaldas de Willy Ledesma y sentar en el banquillo a Antonio Casas. Por lo demás, el once era el mismo que empató ante el líder hace una semana, incluido un Ekaitz Jiménez que se convirtió en el único lateral izquierdo de la convocatoria, ya que Calderón no viajó a Madrid debido a una lesión.

La sensación que transmite este Córdoba CF desde hace semanas de que la temporada terminó volvió a hacerse palpable en la primera mitad en el Cerro del Espino. Cuando nada había pasado, el Rayo Majadahonda se adelantó en el minuto 5 tras un saque de esquina que llegó al segundo palo a David Rodríguez. El delantero majariego cruzó el balón sin oposición y el conjunto blanquiverde se autolesionaba cuando el partido casi ni había empezado.

A partir de ahí, un discurso de impotencia y de nula justificación futbolística. De hecho, el mejor argumento de Córdoba CF para subir el balón e intentar generar algún peligro fue, precisamente, a través de Ekaitz Jiménez. Se hizo habitual ver al vasco cruzar el mediocampo y desde línea de tres cuartos lanzar centros para probar si tanto por remate o por segunda jugada era capaz de crear algo de peligro. Apenas ofreció más un Córdoba CF cuya mejor jugada de ataque llegó a balón parado. Pasada la media hora de juego, Kike Márquez botaba un saque de esquina que era cabeceado a la madera por Youssouf Diarra, mientras que cerca del descanso, el sanluqueño reclamó penalti por supuesta mano de un defensor majariego en el área. Lo único que ganó el Córdoba CF ahí fue una amonestación a Simo y la expulsión del segundo entrenador, Gaspar Gálvez.

Un Córdoba incapaz

La primera parte finalizó con la sensación de que el Córdoba CF no sólo no estaba, sino que era incapaz de hacerse presente en el césped del Cerro del Espino ante un Rayo Majadahonda que no parecía sufrir mientras defendía ese gol de David Rodríguez a base de achicar balones con descaro y renunciar completamente a jugar o a buscar la portería de Carlos Marín.

La segunda mitad se inició con las mismas sensaciones, por lo que a los pocos minutos Manuel Mosquera dio entrada a Javi Flores y a Carlos Puga y, posteriormente, a De las Cuevas y a Antonio Casas. El gallego decidió bajar a Antonio Caballero para que actuara como improvisado central, mientras que el de Fátima y De las Cuevas montaban un trivote junto a Youssouf Diarra. Pero todo siguió igual, más allá de algunos detalles de calidad o pases sacados de la chistera por Flores o De las Cuevas, que nunca encontraron a un rematador. Ni tan siquiera la multitud de centros desde la banda, fueran de Carracedo, Canario, Kike Márquez o Ekaitz, encontraron destino en un compañero que al menos inquietara a Lucho García, que pasó el encuentro como un espectador más. En la recta final del encuentro, para colmo de males, Ekaitz Jiménez tuvo que ser atendido fuera, en la banda, por sus problemas físicos, aunque logró finalizar el choque dentro del rectángulo.

Ni siquiera el arreón final

Por no tener, el Córdoba CF no tuvo ni la capacidad de activar un arreón final que al menos generara dudas en la defensa majariega. Tan sólo se reclamó un penalti por un choque en el área de Lucho García con Canario, que Gómez Lameiros no consideró merecedor de la pena máxima.

Los últimos minutos sirvieron para certificar la derrota de un Córdoba CF sin alma, que hace ya muchas semanas dijo adiós a la competición y que se muestra incapaz de competir un partido a un aspirante al descenso. Este Córdoba CF se sitúa con 48 puntos en igualdad de condiciones que el noveno clasificado, el Unionistas de Salamanca, a cuatro puntos del sexto, el Linares Deportivo, y a cinco puntos del Celta de Vigo B. Una distancia que podría pelearse por parte de un equipo de fútbol, aunque no de este Córdoba CF.