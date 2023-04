El Córdoba CF, ante otro chequeo para ver hasta dónde puede llegar

Comparten la angustia de quienes ven cómo se les escapa lo que creían tener amarrado. En las vísperas han intentado motivarse al modo clásico, con apelaciones a la autoestima y unos movimientos de pizarra que aún podrían sorprender a alguien. Ambos equipos acuden bajo presión. El Córdoba CF, que ansía reengancharse a los puestos de play off de ascenso, cruza su camino con un Rayo Majadahonda que tenía muy encarrilada la permanencia hasta que perdió tres veces seguidas y ahora siente el aliento de los que, a día de hoy, estarían condenados al descenso en la Primera Federación. Unos y otros tienen buenas razones para dejarse el alma en uno de esos partidos clásicos de fin de temporada, en los que cualquier desenlace obliga a recalcular la ruta y siempre teniendo en cuenta el efecto dominó de unas jornadas en las que los intereses cruzados pueden llevar a consecuencias inesperadas.

A vueltas con la intensidad

Durante la semana, con más entrenamientos a puerta cerrada de los que se han venido realizando, Manuel Mosquera ha trabajado el modo de transformar a su equipo en un arma más letal. A través de la intensidad -ante el Alcorcón, en el debut, se apreció un declive físico- y buscando hacer rentable la presión para armar ataques con el equipo rival descolocado, el Córdoba pretende exprimir una versión diferente con los mismos jugadores. El estilo cambia porque el escenario lo ha hecho. El calendario corre y los blanquiverdes precisan a toda costa sumar tres puntos de una tacada.

Llevan seis jornadas enlazadas sin hacerlo y solamente han sumado un triunfo en toda la segunda vuelta. Un balance descorazonador. Pero ahí siguen, con opciones de meterse en la sexta plaza, para la que rivalizan con el Celta B y el Linares. Los números podrían cuadrar -han de ganar no menos de cinco de los siete, contando el suspendido ante el Ferrol por la lesión cardiaca de Gudelj, que les quedan-, pero las sensaciones no terminan de provocar la vuelta de la ilusión. Los marcadores, obviamente, tampoco. La idea es conseguir, una semana más, que el relato de la lucha por el play off mantenga unos niveles de credibilidad mínimamente razonables.

Un paso para construir camino

Después del «buen punto de impulso», como definió Manuel Mosquera el empate ante el Alcorcón en su debut en El Arcángel, cobra cuerpo la idea de un once en el Cerro del Espino muy similar al que presentó ante el líder del grupo. El de Oleiros podría hacerlo, aunque más allá del cambio de piezas persigue una evolución en las formas. Más directo, con menos posesión y más ataque a la contra. El test será importante ante el Rayo Majadahonda, que en su estadio estuvo cuatro meses sin perder antes de que el Algeciras le venciera en su última comparecencia.

Los de Alfredo Santaelena cuentan con un grupo experto, en el que sobresalen en la punta el ucraniano Roman Zozulya y el veterano David Rodríguez, objeto de deseo del Córdoba en repetidas ocasiones en el pasado. A los blanquiverdes solo les interesa el hoy. De lo que hagan dependerá un mañana de esperanza renovada o un epílogo de lamentos y reproches.