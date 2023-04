El Córdoba CF, a puerta cerrada y entonado antes de visitar al Rayo Majadahonda

Podría parecer una pretemporada al uso, pero se trata de una pura recta final de campeonato. Si algo parece haber cambiado la llegada de Manuel Mosquera al banquillo del Córdoba CF, a fin de cuentas, es ese escalado de la intensidad física que por momentos se ha dejado sentir -para mal- en el equipo durante la enquistada “mala dinámica” de los últimos meses. Entre la inoperancia, la poca contundencia y el infortunio, la escuadra blanquiverde ha pasado de ser el cacique líder del Grupo 1 de Primera RFEF a un equipo ahora peleando por volver a ser lo que fue, incluso fuera de los puestos de playoff de ascenso. Sin mucho margen para operaciones antes del choque del domingo ante el Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino (12.00 horas, InSports TV), el nuevo técnico blanquiverde reafirma el objetivo del equipo: recuperar el hambre perdida para volver a ilusionarse.

Trabajo físico y tratamientos

La sesión de prácticas del viernes se desarrolló a puerta cerrada y con especial énfasis en la parcela física y de tratamientos, a la que Manuel Mosquera también plantea dar un salto de intensidad dentro de esta particular puesta a punto desde su llegada. Enfocados en ganar tensión y fondo, bajo la mano de Fran Toribio, nuevo preparador físico del equipo, los pupilos del gallego saldaron la penúltima parada del plan de trabajo de la semana previa al choque frente al cuadro majariego -para el que todavía resta un último entrenamiento, el de este sábado a partir de las 10.15 horas en la Ciudad Deportiva- con trabajo de gimnasio y cuidados para los inquilinos de la enfermería.

Los planes de Mosquera

Con un ojo también en el esquema que saldrá de inicio en el pulso de necesitados frente a los de Alfredo Santaelena, de igual forma, el nuevo técnico blanquiverde guardó con mimo algunas de las cartas que prepara para su segundo once al frente del Córdoba CF, en el que se auguran nuevas permutas, aunque con matices. Siguiendo el guion marcado durante su estreno, el cuidado de la portería quedará una vez más delegado en Carlos Marín -ante la ausencia de Felipe Ramos-, junto a una defensa en la que se espera a Ekaitz Jiménez, asistente y destacado tras su retorno ante el Alcorcón en El Arcángel, con la entrada de Jorge Moreno, acompañando a Alberto Jiménez y José Ruiz para completar la zaga. La batuta del mediocampo, del mismo modo, pasará previsiblemente otra vez por las botas de Diarra y Antonio Caballero, aunque con la alternativa de Javi Flores, incluso Armando Shashoua, como opciones apetecibles para configurar una medular con algo más de presencia en la labor de construcción del juego.

En el terreno del gol, las bandas quedarán servidas para Kike Márquez -en el costado izquierdo, tras las molestias iniciales, aunque también superadas sin mayores complicaciones, de Simo Bouzaidi al inicio de la semana-, junto a Christian Carracedo desde el perfil derecho, dejando a la doble punta de lanza adjudicada para Antonio Casas y Willy Ledesma, con Juan Villar como previsible revulsivo.

En la parcela de posibles cambios, precisamente, el propio Mosquera reconoció que planea una propuesta que podría acarrear ciertas novedades: “Es una decisión que tomo basada en los entrenamientos, para mí son fundamentales. La forma que tengo de ver el fútbol es con gente al cien por cien, con los conceptos claros y, ahí, los futbolistas van a ir ganándose etapas unos a otros. Es donde tengo que elegir, a veces por un once totalmente definido y otras por cambios, como si hay jugadores que han llegado ya a ese punto y se les mete. Tienen muy claro que todos van a estar dentro de los objetivos, lo que no puedo decirles es cuándo”, afirmó el técnico en vísperas al cruce en el Cerro del Espino.

El parte de bajas

En lo relativo a la enfermería, por otro lado, se mantendrán las bajas tanto de Felipe Ramos como Marco Camus, ambos todavía apurando la recta final de sus distintas dolencias y con miras a volver plenamente al trabajo de grupo a lo largo de la próxima semana -pese a la evidente falta de rodaje-, justo antes del choque ante el Deportivo de la Coruña en El Arcángel (30 de abril, 18.00 horas). Diferente, por contra, será la situación de José Alonso y Ekaitz Jiménez, titulares durante el pasado duelo ante el Alcorcón y que tuvieron que abandonar el terreno de juego entre calambres y sobrecargas debido a la inactividad. Una semana de trabajo después, dejadas atrás las respectivas molestias, particularmente del onubense, la disponibilidad de ambos no peligra para la visita al Rayo Majadahonda.

“Los he visto muy bien. Alonso ha estado más tocado a principio de semana, pero ayer ya hizo un partido normal aquí en el estadio y no tiene esa fatiga. Ambos pueden estar en el once perfectamente, porque están al cien por cien. Era normal que les pasase lo que les ocurrió, sobre todo a Ekaitz, por su recorrido. Si yo creo en ellos, la mejor forma de demostrarlo es saliendo desde el principio”, confirmó Mosquera, apuntando la buena disposición de ambos futbolistas antes de hacer las maletas hacia tierras madrileñas.