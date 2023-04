Ekaitz, el triunfo desde la calma

El Día del Padre del 2022, el Córdoba CF recibía en El Arcángel al San Roque de Lepe, al que doblegaba por 2-1, lo que despejaba aún más el camino hacia el ascenso de los blanquiverdes. En aquel once titular se alineaba Ekaitz Jiménez junto a hombres como Dragisa Gudelj, José Cruz, Toni Arranz o Adrián Fuentes -que anotó el gol de la victoria-, entre otros y el vasco, como sus compañeros, tenía claro que la llegada a la Primera Federación era sólo cuestión de tiempo.

Llega la lesión en la rodilla

Pero no la vería él pisando el césped. Aquel fue el último encuentro del 2022 en el que Ekaitz Jiménez salió como titular en el Córdoba CF y, de hecho, fue el último partido en el que el vasco pisó un terreno de juego en el 2022. Un problema óseo en la rodilla le hizo llevar un tratamiento conservador, primero, y un paso por quirófano, después, provocó que Ekaitz Jiménez tuviera que celebrar el ascenso en Mérida desde la banda o desde la enfermería, sin poder competir domingo a domingo con normalidad.

Llegó el verano y la pretemporada. Con ella, Ekaitz Jiménez regresaba al grupo con aparente normalidad. De hecho, el lateral zurdo blanquiverde estuvo con el resto de sus compañeros en el primer entrenamiento de la temporada. Sin embargo, tras las primeras sesiones, el futbolista del Córdoba CF volvió a sentir molestias y unas semanas después se vio obligado a volver a pasar por el quirófano.

La realidad para el jugador fue que a mediados de octubre del 2022, siete meses después de su lesión, se veía de nuevo con muletas y sin poder integrarse en el grupo. No fueron momentos fáciles y Ekaitz reconoció posteriormente que llegó a pensar en abandonar el fútbol en activo y que recibió ayuda profesional para mantenerse entero en unos momentos nada fáciles para un jugador que en aquellos momentos tenía 26 años. Sin embargo, la calma volvió a imperar y, poco a poco, Ekaitz Jiménez regresó a la rutina habitual. De la enfermería y el tratamiento fisioterápico a pisar el césped y, de ahí, a tocar balón. Varias semanas más de paciencia y a finales del 2022 Ekaitz Jiménez tenía el alta médica para volver a competir. Había que convencer a Germán Crespo.

Vuelve a la competición en 2023

El 21 de enero pasado, Ekaitz Jiménez tuvo sus primeros minutos de competición, cuando Germán Crespo ordenó que conformara tándem junto a Calderón en Matapiñonera, en el minuto 78 de encuentro. "Han sido diez meses que se me han hecho eternos", aseguró el vasco, mostrándose feliz porque ya era "uno más" en el conjunto blanquiverde. "He podido tener minutos y a partir de ahora, a darle para tener minutos", afirmó. "Calde y yo llevamos tiempo bromeando en que íbamos a jugarlo todo y he estado muy bien con él", comentó con una sonrisa. "He hecho buenas migas con él, es muy buena gente, muy bonachón", aseguró el jugador del Córdoba CF que, además, explicó que se había visto "bien", aunque reconocía que «se me han hecho largos los 15 minutos después de tanto tiempo. Las piernas lo han notado, pero me vendrán bien para afrontar estas semanas y estos partidos, que lo que viene es muy importante para todos", avisó.

Ocho días después relevó a Calderón cuando apenas faltaban otros 12 minutos para el final en la derrota del Córdoba CF ante el Celta de Vigo B en El Arcángel. Tanto tiempo de inactividad pasó factura y tras el encuentro ante el filial céltico, el lateral zurdo tuvo que volver a parar por «una lesión de bajo grado en el isquiotibial», según informaron en su momento los servicios médicos del Córdoba CF. Pero apenas fue una pequeña nube. Ekaitz regresó a los entrenamientos sin ningún tipo de problema y transmitía siempre buenas sensaciones. Eso sí, solo de lunes a viernes, ya que los partidos parecían estarle vetados.

Cambio de técnico

Le vino bien el cambio de entrenador, ya que nada más llegar Manuel Mosquera apostó por él para la titularidad en el primer partido del técnico gallego al frente del Córdoba CF, y nada menos que ante el líder, el Alcorcón, en un día en el que se sobrepasaban los 30 grados de temperatura. No era el momento idóneo para regresar, desde luego, pero Ekaitz Jiménez respondió. Y de qué manera. Más allá de que no se viera a Ernesto, delantero del Alcorcón, el lateral zurdo blanquiverde volvió a demostrar a El Arcángel el guante que tiene en la pierna izquierda al colocar milimétricamente en la cabeza de Willy Ledesma un balón para que el extremeño cabeceara el gol del empate ante los alfareros. Un pase de casi 30 metros que bien valía un punto y que ya por sí mismo cerraba un «redebut» extraordiario para el donostiarra.

Apenas aguantó 55 minutos sobre el terreno de juego después de 13 meses en el dique seco, pero Ekaitz Jiménez reconocía tras el encuentro del domingo que volvió a sentirse futbolista. Es verdad que en enero tuve dos ratitos, pero sentía que hasta que no volviera a jugar de inicio, aquí en casa, con los niños, escuchar el himno… Sentía que hasta que no lo viviera no volvería a sentirme así. He jugado unos 50 minutos, me encontraba bien pero las piernas, después de un año sin jugar titular, me han fallado. No me queda otra que apretar, seguir para el fin de semana que viene estar a tope», declaraba el lateral zurdo del Córdoba CF tras el empate ante el Alcorcón. Le quedan por delante otros siete encuentros para pelear la titularidad y generar dudas en la dirección deportiva del Córdoba CF, ya que cumple contrato el próximo 30 de junio.

En cualquier caso, Ekaitz Jiménez ya ha logrado volver a sentirse futbolista desde la calma. Algo que resulta irónico con un nombre que significa «tormenta» en vasco.