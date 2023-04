Alberto Jiménez: "Hay que ir a por todas" ante el Rayo Majadahonda

Tras el entrenamiento de intensidad del Córdoba CF, este miércoles, pasó por sala de prensa Alberto Jiménez, que aseguró experimentar "una mejoría" en su nivel físico "después de estar seis o siete meses parado", tras el que hubo "un proceso de entrenamiento, de lo que se necesitaba hacer para mí y me voy encontrando mejor. Con minutos vas cogiendo ganas y con esos minutos que necesitaba me voy encontrando cada vez mejor".

Con Mosquera "han cambiado cosas"

Con la llegada de Manuel Mosquera, Alberto aseguró que "es verdad que se han cambiado cosas", ya que "se trabaja con intensidad, el míster quiere apretar y apretar y eso lo veo bien", admitió. "El otro entrenador tenía otro método de entrenamiento y ahora nos toca con el míster nuevo", con el que "hay que hacer lo que él tiene en mente y la verdad es que se están haciendo las cosas con ganas", explicó el central canario, que deseó que el equipo "haga lo que el míster quiere en cada momento y que se refleje en los partidos".

Sobre el encuentro del próximo domingo, Alberto Jiménez fue claro al declarar que "hay que ir a por todas, hacer un buen partido y ya está, no hay excusas ninguna". El defensa blanquiverde explicó que él y sus compañeros están "trabajando bien desde la semana pasada, cogiendo los conceptos que el míster pide" y reiteró que el domingo, ante el Rayo Majadahonda, "no hay excusas. Seremos once contra once. El Rayo toca bien el balón y nosotros vamos a intentar apretar todo lo que podamos, hacer nuestro juego y quedarnos los tres puntos".

Alberto Jiménez, además, dio una importancia relativa al juego en esta recta final de temporada, ya que "al final hemos hecho buenos partidos y no hemos ganado. El fútbol es así, a veces haces un mal partido y ganas. Ahora lo más importante es ganar, sumar los tres puntos que es lo que necesitamos y venir a casa la semana siguiente y que la gente se enganche con nosotros".

Alberto Jiménez, además, quiso destacar "la intensidad de los entrenamientos. Cada entrenador tiene su método para jugar y la verdad es que estamos entrenando lo que el míster pide, intensidad, agresividad y apretar arriba", algo de lo que ya se vio una parte el pasado domingo, según su opinión. "Sabíamos que el Alcorcón sacaba bien el balón con jugadores de calidad y teníamos que estar ahí. No podemos estar los 90 minutos apretando arriba, pero ya se vio otra forma en el equipo de apretar y la verdad es que estamos cómodos con ese juego", aseguró el canario.

En todo caso, Alberto Jiménez recordó que "es verdad que -Manuel Mosquera- estuvo cuatro o cinco entrenos con nosotros, son muchos conceptos en la cabeza y muy pocos días. Esta semana también la tenemos para ir cogiendo conceptos y poco a poco, tampoco podemos ir a muy lejos porque se está terminando la Liga. Hay que cogerlos rápido los conceptos para que salgan los resultados, que es lo importante", advirtió el defensa del Córdoba CF.

El Rayo "toca muy bien"

Sobre el rival principal del Córdoba CF para lograr esa última plaza de play off no quiso pronunciarse claramente el jugador del Córdoba CF. "Está todo tan apretado que no sabemos. Nosotros, lo que tenemos que pensar es en ir ganando, sumar los tres puntos en cada partido y es verdad que están ahí el Celta B, el Linares, nosotros.. Vamos a ver. En estos seis o siete partidos que quedan debemos estar nosotros, porque jugar un play off es muy bonito para nosotros y para nuestra afición, que va a estar ahí seguro" junto al equipo blanquiverde.

Sobre el Rayo Majadahonda, Alberto Jiménez aseguró que "tocan muy bien al balón desde atrás. Sacan el balón jugado y juegan muy bien. Intentaremos hacer nuestro juego de presión e intentar robarles todo lo que podamos y con la calidad que tenemos hacerles daño arriba. Esperemos que salga un buen partido, que logremos los tres puntos y seguir sumando para pelear en la tabla".

Finalmente, se le preguntó al central del Córdoba CF si el conjunto blanquiverde plantearía un partido al contragolpe en el Cerro del Espino. "Se puede, porque tenemos mucha calidad y confío en mis compañeros. Nosotros, lo que marque el míster y lo que trabaje será lo que hagamos. El míster es el que manda de lo que hay que hacer en cada momento y sea como sea traernos los tres puntos", deseó Alberto Jiménez.