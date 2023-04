El debut de Mosquera en el Córdoba CF en cinco claves

El estreno de Manuel Mosquera como entrenador del Córdoba CF pareció no satisfacer a nadie o, al menos, a muy pocos. La tardanza del club en decidir el cambio en el banquillo blanquiverde ha dejado al sustituto de Germán Crespo sin margen para el error. Gracias al fallo del Celta B en la última jornada, el empate de los blanquiverdes ante el Alcorcón no fue definitivo, aunque no aprovecharon la oportunidad para seguir dependiendo de sí mismos, ventaja que hubieran mantenido en caso de haberse impuesto a los alfareros. En lo que se refiere a juego y sensaciones, el Córdoba CF de Manuel Mosquera dejó puntos positivos y también negativos. Aquí se exponen algunos de ellos.

Mejor defensivamente

Era algo previsible y se cumpió: con Manuel Mosquera el Córdoba CF defendería mejor. El gallego suele alinear una línea de cuatro en el mediocampo, lo cual facilita al trabajo a la zaga y, además, ordena presionar a sus delanteros sobre la salida de balón del adversario, aspecto también fundamental para el trabajo del resto del equipo. Ni tan siquiera el gol del Alcorcón puede catalogarse como ocasión alfarera, ya que pese a que pilló al Córdoba CF con algún desajuste en la presión, el tanto vino de un disparo desde más de 20 metros rebotado en el pie de José Alonso. Durante el resto del partido, los blanquiverdes no sufrieron ninguna ocasión clara del Alcorcón y Carlos Marín fue un espectador más.

Mayor orden táctico

Uno de los problemas del Córdoba CF antes de la llegada de Mosquera fueron las reiteradas ocasiones en las que tras pérdida de balón el conjunto blanquiverde se mostraba muy abierto y hasta descolocado, lo que facilitaba la transición rápida o el contragolpe del rival. A este Córdoba CF no parece que vaya a ocurrirle eso. Con apenas cuatro entrenamientos y pese a algunos despistes y desajustes -como en el gol del Alcorcón- lo cierto es que no parece que al equipo de Mosquera se le pille abierto -imposible por su disposición- o descolocado -improbable, por la forma en la que inicia jugada-. Un equipo, además, mucho más solidario y que, al menos en apariencia, ocupará mejor los espacios.

Control de partido

El Córdoba CF anterior a la llegada de Mosquera no era un equipo que controlara el tiempo de cada partido. Cuando se encontraba en las mejores condiciones físicas, ese control se basaba, en realidad, en una presión en campo rival, muy alta, para robar en línea de tres cuartos y, en caso contrario, en realizar transiciones rápidas priorizando la superioridad en banda que otorgaba el jugar con los laterales muy abiertos. En el momento en el que físicamente el equipo no brillaba, el plan se caía como un armario viejo. Pero ni siquiera en los mejores momentos, el control de partido era del Córdoba CF. Con el técnico gallego sí se podría recuperar, al menos por momentos, la posibilidad de imponer un ritmo de partido desde ese orden defensivo. Apenas es un atisbo, pero no es descartable la posibilidad de que este Córdoba CF tenga cierto mando en algunos encuentros.

Plan de ataque individual

Es cierto que con tan sólo cuatro entrenamientos no da para organizar y preparar todo un plan de partido y que, llegando el líder a El Arcángel, la prioridad era no caer derrotado en el debut ante tu nueva parroquia. Por lo tanto, es esperable que se vean más detalles en el Cerro del Espino, el próximo domingo, pero lo cierto es que ante el Alcorcón el Córdoba CF no mostró un plan de ataque, una intención de hacer daño al adversario. Todo se circunscribía a alguna asociación entre dos jugadores (de ahí llegó el gol, asistencia de Ekaitz para el remate de Willy) o de una individualidad, con un Kike Márquez que lo probó en un par de ocasiones. Pero este Córdoba CF necesita ganar, sumar de tres en tres, y para ello ha de demostrar un claro plan de ataque, de buscar la portería rival con ahínco y ambición. Y para ello no ayuda un doble pivote con Caballero y Diarra: necesitaría algo más de creatividad en la medular Manuel Mosquera.

Falta de chispa

Por ello, hombres como Javi Flores o Shashoua se adivinan importantes para otorgar a este Córdoba CF de un punto más de fútbol. Recuperar físicamente a este Córdoba CF no será nada fácil, pero sí en lo anímico y en lo futbolístico y nada mejor para ello que una victoria lejos de El Arcángel, algo que no logra el Córdoba CF desde primeros de enero, cuando se impuso 1-3 al San Fernando en el Iberoamericano. Demasiado tiempo para un autodenominado candidato al play off o el ascenso.