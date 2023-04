Un estreno con matices. La “era Manuel Mosquera” en el Córdoba CF arrancó con un punto agridulce, un buen puñado de sensaciones y una renta insuficiente para superar a un Alcorcón amansado en El Arcángel (1-1), sin la habitual pegada del líder -contrarrestada por un planteamiento ofensivo más enfocado en el control del juego y la presión- aunque con argumentos para negar la primera victoria blanquiverde bajo la nueva dirección en su banquillo. Tras el choque, valorando el debut, el técnico gallego reconoció que el empate supone «un buen punto de impulso». «Creo que el equipo ha competido bien. Ha habido muchas cosas buenas, aunque también ha habido muchos desajustes, son mi responsabilidad. Los jugadores, en una semana exprés, han hecho muchísimas cosas de las que me gustan. El equipo ha estado entero todo el partido, más allá del aspecto físico. Los dos equipos hemos entendido que el partido era de detalles, de hacer daño en el momento preciso», aseveró.

Desajustes en el esquema

La puesta de largo del coruñés, según confirmó, también estuvo marcada por un intercambio de sensaciones, emociones y mecanismos, aunque con mayor incidencia de conceptos positivos sobre los negativos, pese a la evidente falta de «brillantez» en el juego del equipo: «Con el balón lo manejamos peor. Cuando hablo de entrar en campo contrario, tratamos de manejar al rival con el balón, ahí nos ha faltado templanza. Nos ha faltado ser más limpios en los controles», indicó. «Deberíamos haber hecho muchas más carreras de Carracedo, también que Simo, que ha estado muy habilidoso, lo demostrase más cerca del área. Son cosas que vamos a ajustar», apuntó acto seguido.

«El manejo de la primera parte del balón no me ha gustado tanto porque no teníamos claro a dónde teníamos que hacerles llegar. En la segunda mitad hemos dominado mejor con él, pero no hemos tenido tanta sensación de peligro», admitió.

En la línea del guion del segundo acto, precisamente, con más incidencia del juego posicional y un Alcorcón ampliamente replegado, pese a no sufrir en exceso, el de Oleiros matizó su intención «conservadora», aunque alejándose de una idea «conformista». «No ha habido conformismo en ningún caso. El Alcorcón es un gran equipo, no se descompone. Creo que hemos sido dos grandes equipos, nos hemos respetado, pero para nada conformistas. El apartado físico ha hecho mella. Estoy con esto y si llego al minuto 80 y no ha pasado nada, no voy a ser el que abra la lata excesivamente, puede ser un poco conservador. Teníamos un gran rival. Ha habido un poco de todo y en este primer día tengo la sensación de que hemos hecho muchas cosas más buenas que malas», valoró.

La afición, de «cien»

La primera toma de contacto Mosquera con el cordobesismo, del mismo modo, fue catalogada como «de cien» por parte del preparador, que suscribió la necesidad de contar con una afición que demande más a sus futbolistas. «La gente ha estado de cien. Con esa exigencia, con esas ganas de que el equipo gane, han estado con él. Es un club muy grande, con una historia muy grande, la gente tiene que exigir, yo exijo mucho a los jugadores y a mí mismo, tenemos que estar a ese nivel. Ni una sola queja, creo que debemos estar acostumbrados. Los jugadores han tenido una responsabilidad tremenda, han competido muy bien, pero en ese “muy bien” hemos tenido desajustes», apostilló.