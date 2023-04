El Córdoba CF cosecha un insuficiente empate en el estreno de Mosquera

Al Córdoba CF parece que se le marcha el tren en la Primera Federación. El conjunto blanquiverde no pasó del empate en El Arcángel ante el líder, el Alcorcón, que se adelantó en el minuto 13 con gol del montillano Antonio Moyano. Willy Ledesma equilibró el marcador pasada la media hora de partido. El empate, que podría ser positivo en otras circunstancias, se antoja muy insuficiente para las aspiraciones blanquiverdes en la clasificación en el estreno de Manuel Mosquera en el banquillo cordobesista.

Con varios "indultados"

El entrenador gallego quiso que se notara su llegada al banquillo del Córdoba CF e introdujo nada menos que cinco novedades en el once inicial con respecto al último equipo que alineó de inicio Germán Crespo. El técnico gallego, incluso, llegó a dar categoría de titular a «condenados» como Ekaitz Jiménez, José Alonso y, en menor medida, Antonio Caballero. Dispuso un 1-4-4-2, sistema habitual en él, con Willy Ledesma y Antonio Casas en la punta de ataque y con Kike Márquez caído a banda izquierda.

Y no, futbolísticamente, el Córdoba CF no funcionó. Resulta extraño este mundo del fútbol, en el que se aguanta a un técnico hasta traspasar el límite del absurdo, y relevarlo por otro que, al menos a priori, parece tener menos herramientas que el anterior. Sí, Manuel Mosquera apenas ha tenido cuatro entrenamientos mal contados para intentar transmitir a los suyos lo que desea, pero lo cierto es que este Córdoba CF, en el sentido más estrictamente futbolístico, pareció más limitado que el Córdoba CF de su predecesor y, desde luego, muchísimo más lento en su ejecución.

El gallego tiene claro lo de las dos líneas de cuatro y dos delanteros, lo de intentar que el rival no te haga daño o que éste sea el menor posible, y también tiene claro -al parecer- lo de que su equipo esté lo más ordenado que le permita el rival. Pero aparentemente no tiene ningún plan de ataque. Ni de juego. Ni de fútbol, en definitiva. Sí, llevar el balón lo más arriba posible y allí, intentar ganar la segunda jugada y que ocurra «magia». Si no, no se entiende que Carracedo recibiera siempre de espalda. Tampoco que apenas entrara en juego Kike Márquez o cayera entre líneas Willy Ledesma.

Así era imposible que el Córdoba CF enlazara tres pases seguidos. En lo que no tuvo responsabilidad el nuevo técnico blanquiverde fue en los fallos individuales o en los nervios de Diarra -que tiene muchas cualidades, pero no está entre ellas la de ser un organizador de juego-, que perdió una infinidad de balones en la primera media hora de juego. Pero en la estructura de juego del Córdoba CF y en el plan (no plan) de ataque, ahí poca responsabilidad tenían los cordobesistas.

Tampoco tuvo responsabilidad Manuel Mosquera en el gol encajado en el minuto 13, obra de un Antonio Moyano que culminó una buena jugada visitante con un disparo desde la frontal que tocó levemente en José Alonso, lo justo para hacer inalcanzable la estirada de Carlos Marín.

No ayudó El Arcángel con sus reproches y el partido entró en una espiral verbenera. No había dueño del choque y los errores se sucedían, algo de lo que pudo aprovecharse un Alcorcón que llegaba encabezando el Grupo 1 de Primera Federación y que en ese primer acto no demostró ese liderato.

Dos disparos de Chiki, ambos altos, añadieron más nervios a la grada y al equipo, que no daba una a derechas. Pero el Alcorcón pareció contagiarse del ambiente y también se abstuvo de intentar hacerse dueño del balón, dejó vivo al Córdoba CF y este lo aprovechó por medio de Ekaitz Jiménez, que puso un centro medido al segundo palo en donde Willy Ledesma logró de cabeza la igualada en el marcador.

Fueron los mejores momentos del Córdoba CF en ese primer acto en el que, sin llegar a jugar al fútbol de verdad, al menos logró transmitir en ese último cuarto de hora cierta igualdad en el césped. Tuvo una llegada por medio de Diarra (min. 37) que atajó Jesús Ruiz sin problemas, y sufrió un par de llegadas amarillas, sin excesivo peligro, por lo que el resultado, al descanso, se veía como positivo. Aunque mucho tenía que mejorar el Córdoba CF si pretendía mantenerse con vida en la clasificación ganando al líder.

Armisticio en la segunda parte

La segunda parte se inició como la primera, con un Córdoba CF parsimonioso frente a un Alcorcón dibujando un 1-4-3-3 con los cordobeses Antonio Moyano y Javi Lara como interiores, solventando sin problemas los múltiples intentos de centros por parte del equipo local, a pesar de que Diarra le dio un buen susto a Jesús Ruiz al saltar sobre la línea de gol por un balón aéreo (min. 57). Pero ese ritmo cansino, al tran-tran, que tenía el encuentro y que sufría El Arcángel beneficiaba claramente a un Alcorcón que transmitía en todo momento que se jugaba a lo que le interesaba.

Con los cambios de Calderón por Ekaitz y de Addai por Ernesto se entró en el último tercio de encuentro, con un par de «trucos de magia» de Kike Márquez que pusieron el «uy» en la grada, pero poco más, porque era el conjunto de Fran Fernández el que se asomaba peligrosamente por el área de Carlos Marín. Sin ocasiones, bien es cierto, pero sí transmitiendo que tenía capacidad para abrir de nuevo la portería blanquiverde.

Cambio de esquema

Quizá por ello, o posiblemente por intentar activar de alguna manera a su equipo, Manuel Mosquera introdujo un triple cambio a poco más de 15 minutos del final, dando entrada a Simo por Carracedo, a De las Cuevas por Casas y a Jorge Moreno por José Alonso, cambiando el esquema a un solo punta (Willy Ledesma), con De las Cuevas en la mediapunta y con Kike Márquez actuando como extremo derecho.

Pareció sentirse más cómodo el Córdoba CF con su dibujo más reconocido y, de hecho, recuperó el balón en esa última fase de encuentro, aunque de nuevo el conjunto blanquiverde transmitió algo más que dudas sobre su estado físico en general, claramente reconocibles en algunas individualidades.

En todo caso, toda la segunda parte tuvo ese tufillo de conformismo con el resultado, ya que el Alcorcón mantenía el liderato, aunque compartido con el Castilla, tras visitar un El Arcángel que volvió a ser en el 2023, de nuevo, ese campo abierto en el que todos mojan. Y el Alcorcón no iba a ser menos.

Por su parte, para el Córdoba CF no era mal resultado pensando en el debut del técnico, un Manuel Mosquera que llegó a El Arcángel con la intención por parte de sus dirigentes de intentar hacer olvidar lo tardío de su decisión, cuando ya a principios de febrero se ponía en cuestión la dirección en el banquillo. Pero diversos motivos obligaron al club a mantener intocable el puesto hasta que la situación se hizo insostenible y, aparentemente, hasta que también se hizo tarde. Al Córdoba CF sólo le valía el triunfo ante el líder y se quedó en un empate insulso, tanto por el juego como por sus intereses clasificatorios.