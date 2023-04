Linarejos, campo de minas para el Córdoba CF

No será el próximo un partido más para el Córdoba CF. Primero, por la marejadilla continua que arrastra el conjunto blanquiverde desde hace dos meses. De hecho, hay que recordar que Javier González Calvo, consejero delegado del Córdoba CF, declaraba contundente y nítidamente que «Germán Crespo no se juega el puesto» contra la Cultural Leonesa, partido que se jugó en El Arcángel el 26 de febrero y que terminó con victoria blanquiverde (2-0). Ya entonces había rumores de posible destitución del granadino, que aún conservaba un sector de incondicionales que le apoyaban y que han ido desapareciendo conforme los resultados adversos han ido acumulándose.

Primera visita de Infinity: destitución de Sabas

Y no parece que el campo que visita el sábado con sus jugadores sea propicio para revertir la tendencia. No se le da bien Linarejos al Córdoba CF, que tiene un mal recuerdo de su última visita al campo minero, ya que allí destituyó al primer entrenador nombrado por el Córdoba CF de la era Infinity: Juan Sabas. El técnico madrileño llegó unos días antes del cierre total a causa de la pandemia de coronavirus para relevar a Raúl Agné y no llegó a debutar al clausurarse la Liga. Empezó la competición en la 2020-21, pese a las dudas que existieron en el club en los meses anteriores, justificadas en todo caso, ya que Sabas apenas duró seis jornadas de Liga. El 29 de noviembre del 2020 visitaba el Córdoba CF al Linares Deportivo como tercer clasificado, lo que le daba opción a pasar a la siguiente fase en el grupo de los elegidos, pero la derrota ante los azulinos (2-0) con goles de Hugo Díaz y Marc Mas (de penalti) hizo retroceder tres puestos a los cordobesistas. El club argumentó que lo especial de aquella Liga, con tan pocos partidos, aconsejaba un relevo en el banquillo. Y llegó Pablo Alfaro, con el que ya se conoce lo que ocurrió.

En todo caso, no es Linarejos un campo propicio para el Córdoba CF. La única vez que lo visitó con la denominación de su titular como Linares Deportivo fue la referida de la destitución de Juan Sabas. Bajo la denominación de Linares, el Córdoba CF también visitó la ciudad minera en tres ocasiones en las temporadas 2005-06 y 2006-07. Cayó 2-1 en la primera ronda de la Copa del Rey y también perdió en el 2006 por 3-2, remontando los locales el gol inicial de Javi Moreno y a pesar de que Guzmán Casaseca anotó el 3-2 final. Un año antes, otro gol de Javi Moreno tan solo sirvió para arrancar un punto, ya que Chico, de penalti al filo del descanso, igualó la contienda.

El último triunfo, hace tres décadas y media

Contra su denominación habitual, Linares CF, el Córdoba CF visitó al titular de la ciudad minera en nueve ocasiones, tanto en Segunda División como en Segunda División B, y tan solo consiguió dos victorias: la primera, hace ya más de 40 años (0-1) con gol de Munárriz y la segunda, última hasta ahora, en la temporada 1987-88, con gol de Toto en el minuto 37 ante un Linares CF en el que jugaban, entre otros, Braojos, Carles, Toledano y Anquela. El Córdoba CF alineó a Burgueña, Vallina, Luna Eslava, Campos, Vinuesa, Nando, Gálvez, López Murga, Ruiz, Mariano Mansilla y Toto y estaban entrenados por Vicente Carlos Campillo, que también dio entrada en la segunda mitad a Moreno y a Rícard. El pasado 20 de marzo se cumplieron 35 años de aquel triunfo, demostrando que Linarejos es un campo de minas para el Córdoba CF.