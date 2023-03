El Córdoba CF - Racing de Ferrol: el miércoles, posible decisión

Una de las incógnitas que aún permanecen sobre el encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol, suspendido por el desvanecimiento por muerte súbita de Dragisa Gudelj es cuándo se jugarán los 79 minutos restantes, ya que Sesma Espinosa, colegiado del encuentro, reseñó en su acta que cuando partido se detuvo "el balón se encontraba en posesión del equipo local, a cinco metros a la derecha del círculo central y a la altura del medio campo. La reanudación debía realizarse mediante un balón a tierra para el equipo local justo en esa zona del césped. Previamente hubo otra asistencia médica en la que se retrasó la reanudación del juego un minuto".

El miércoles, posible decisión

La decisión sobre la nueva fecha y hora para disputarse lo que resta del encuentro entre el Córdoba CF y el Racing de Ferrol ha de tomarse el próximo miércoles, 29 de marzo, día en el que está previsto que se reúna el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas. El Comité escuchará las fechas propuestas por ambos clubs y en caso de que cordobesistas y racinguistas no se pongan de acuerdo en la misma será el propio Comité el que fije una fecha para la disputa del partido.

Según pudo saber este periódico, en el Córdoba CF aún se estaba valorando este domingo la fecha a elegir para la disputa del encuentro, algo lógico teniendo en cuenta que apenas habían pasado horas desde la suspensión del mismo. En todo caso, no sería nada extraño que los propios clubs se pongan de acuerdo en la fecha previamente, ya que incluso Sesma Espinosa, colegiado riojano del encuentro, destacó la actitud del club departamental en los minutos posteriores a lo ocurrido con Dragisa Gudelj. Según se recoge en su acta "los técnicos y jugadores" del Córdoba CF "se reúnen y me comunican que sus jugadores están afectados por la seriedad de la situación y la preocupación por el estado de su compañero. Ante estos hechos, el Racing Club de Ferrol se pone a disposición absoluta del club local y apoyan la decisión de sus rivales para no continuar el partido", detalló el colegiado, que informaba en el documento de que "después de ocho minutos con el partido detenido, decido suspender definitivamente el encuentro debido a la gravedad de los acontecimientos y la dificultad de los jugadores locales para poder continuar jugando los minutos que quedaban por disputarse". Por lo tanto, será el Comité de Competición el que decida finalmente la fecha previa escucha a los clubs, tal y como determina el artículo 264 del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, que determina que "si el partido se suspendiera por causa de fuerza mayor, se celebrará o proseguirá el día que el correspondiente órgano competente determine, salvo que, en base a las previsiones reglamentarias, adopte aquél otra clase de pronunciamiento".

Fecha límite, el 17 de mayo

¿Cuándo podrá jugarse? Pues, aparentemente, ambos clubs no tienen un límite más allá del temporal de la propia competición, ya que por un lado, pueden jugar cualquier fecha entre semana, a no estar inmersos en la Copa del Rey y, además, el propio Reglamento recuerda en su artículo 263 que "no podrá autorizarse la suspensión y aplazamiento de un encuentro a fecha que suponga alteración del orden del calendario salvo razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas o recogidas reglamentariamente".

Por lo tanto, en principio no parece que pueda haber grandes impedimentos para que ambos clubs se pongan de acuerdo sobre la fecha a elegir para el partido, aunque siempre debería ser antes de las dos últimas jornadas de Liga, en las que por Reglamento se fijan idénticos horarios para todos los equipos que luchan por un objetivo, sea el ascenso (el caso de Córdoba CF y Racing de Ferrol) o por el descenso. Es decir, el encuentro debía de disputarse antes de esos fines de semana del 20 y 21 de mayo y el 27 y 28 de mayo, por lo que la fecha límite se entiende que sería el 17 de mayo, miércoles.