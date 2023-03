Córdoba CF - Racing de Ferrol: el partido en cinco claves

Por partidos como este merece la pena el trabajo que se hizo para llegar hasta él. Con más o menos brillantez, en mala racha o en crisis -según se quiera mirar-, con unos jugadores o con otros, lo cierto es que el Córdoba CF entra en las diez últimas jornadas en plena pelea por del ascenso. Debilitado y con dudas, pero ahí marcha. Está sexto, a dos puntos del play off, y recibe al Racing de Ferrol, que marcha segundo y mira con descaro el liderato -que vale el billete directo para Segunda- que ahora mismo ocupa el Alcorcón. El equipo blanquiverde, que tiene la peor tendencia del ramillete de seis que ahora pugnan por cinco puestos, tiene en su mano reengancharse a la pelea como uno más.

"Estoy convencido de que vamos a ganar el partido", arguyó el consejero delegado, Javier González Calvo, en medio de otra semana convulsa. "Se trata de ganar, ganar y ganar, como sea", añadió el mandatario, que dejó el escenario listo para que los jugadores y el técnico den una respuesta donde hay que ofrecerla: en un Arcángel expectante y frente a un Racing de Ferrol enrachado y motivadísimo. "Es el que nos va a decir dónde está nuestro equipo", apuntó el extremeño. Pues eso. El choque tiene varias claves sobre la mesa.

¿Cómo responderá el Córdoba en un duelo directo?

Los blanquiverdes han ganado solamente dos partidos en lo que va de año -en San Fernando por 1-3 y ante la Cultural Leonesa por 2-0- y necesitan imperiosamente sumar los tres puntos ante el Racing de Ferrol, que comparece en un momento dulce: lleva diez jornadas sin conocer la derrota. Las últimas visitas de equipos de la zona de play off al estadio ribereño se resolvieron con decepción local: el Celta de Vigo B (0-2) y el Real Madrid Castilla (1-2) se llevaron el triunfo y las ilusiones de los de Germán Crespo, que no han sido capaces de recuperar terreno en sus últimas contiendas, en las que no pasaron del empate frente a adversarios en puestos de descenso como el Talavera (0-0), el Ceuta (1-1) y el Algeciras (1-1).

En la primera vuelta, en A Malata, el Córdoba logró sacar un empate frente al Racing (1-1) en un partido en el que los locales se jugaban permanecer como líderes ante el acoso de los de Crespo. Lo lograron, pero de modo efímero. Una semana después fueron los cordobesistas los que asaltaron la posición y se instalaron en la cima durante semanas, dejando a los ferrolanos en una larga crisis que les hizo incluso salir de la zona de ascenso. Ahora los caminos han seguido trayectorias divergentes.

¿Qué plan propondrá Crespo en un día crucial?

Hay expectación por ver qué Córdoba aparecerá en El Arcángel y cómo se comportará. Crespo ha preparado con celo durante toda la semana un choque muy especial, para el que cuenta con una batería de contratiempos importante. El primero es la ausencia de dos jugadores de la banda izquierda: Simo Bouzaidi y Marco Camus. El marroquí cumplirá un partido de sanción y volverá la semana siguiente. Peor es la situación para el joven extremo cedido por el Racing de Santander, que sufre una lesión que le tendrá fuera de juego hasta finales de abril, como mínimo. Se prevén cambios en la media, con Armando Shashoua opositando a la titularidad después de su buena actuación en Algeciras, y en la punta, con Juan Villar.

¿Conseguirá el Córdoba el dominio de las áreas?

Proteger el marco propio es un asunto esencial para el Córdoba CF, que ante su falta de acierto ante la portería rival necesita no recibir. Los blanquiverdes encajan poco, pero hacen aún menos. Ante el Racing van a tener una prueba de nivel en este aspecto. En las porterías habrá un duelo entre dos de los mejores del grupo de Primera Federación: Gianfranco Gazzaniga -el menos goleado- y Carlos Marín. En la parcela de anotadores, la pugna entre pichichis viene servida por Manu Justo y Willy Ledesma. El vigués es autor de diez dianas durante este ejercicio, por las nueve que actualmente contabiliza el de Torremejía. El atacante gallego, no obstante, llega más en forma, con un saldo de cinco goles a lo largo del 2023, como contraste por el único tanto registrado por el goleador blanquiverde este año. El otro punta local, Casas, no "moja" desde hace meses. Germán hará cambios en la vanguardia, donde puede estar Juan Villar, un refuerzo invernal que pasó por la enfermería.

¿Cómo influirá el 'factor Arcángel' en plena presión?

El cordobesismo anda inquieto por la trayectoria del equipo, en línea descendente durante muchas semanas. Del accidente se pasó al bache y de ahí a la crisis. Once puntos sobre 39 posibles. Una cosecha incompatible con el objetivo marcado, que aún se mantiene por las rentas logradas en los primeros meses del campeonato y el fulgurante comienzo de los blanquiverdes. Después del mercado de invierno, los acontecimientos se precipitaron. Comenzó la época para las "finales".

Durante la semana ha habido guiños a la afición -presentación de una camiseta de homenaje, las clásicas campañas con símiles bélicos en las redes sociales...- para conseguir crear un ambiente de apoyo. Todo dependerá, obviamente, del resultado. El contraste con la brillante etapa pasada, con un año completo enlazando victorias, hace más dolorosa la experiencia para los aficionados cordobesistas. Se espera una entrada en torno a las diez mil almas.

¿Qué consecuencias puede tener el desenlace del partido?

"Tiene crédito, pero esto es fútbol y todo depende de los resultados", dijo Javier González Calvo a propósito de la continuidad de Germán Crespo -ojo, con contrato hasta 2026 y cláusulas disuasorias... salvo catástrofe- en el Córdoba CF. "Cuando no hay resultados, todas las flechas van para el entrenador", admitió el técnico granadino en la sala de prensa en su comparecencia previa al partido. El tema recurrente en las crisis futbolísticas está ahí, encima de la mesa. La expresión de confianza del club -consejero delegado y dirección deportiva- hacia Crespo ha sido permanente en esta dura etapa, aunque el objetivo se ha comprometido.

Un marcador victorioso dará más vida al entrenador blanquiverde, aunque un marcador distinto podría no ser definitivo si las formas han sido válidas. Hay maneras de caer. También influirán los resultados de los rivales directos, los que van por delante y los (pocos) que acosan por detrás, con el Linares mostrándose como único capaz de inquietar, de momento, al Córdoba CF en una sexta plaza que vale para estar más cerca que nadie del play off. Pero, claro, hay que entrar otra vez. Y eso exige ganar ya.