Si no es un ultimátum, se le parece bastante. Puede ser visto como una llamada de atención sobre lo obvio. Lo que le dicen los números al Córdoba CF se lo ha vuelto a repetir el consejero delegado y presidente, Javier González Calvo, al final de un acto en el que se presentó una equipación especial de homenaje a la afición con el patrocinio de la Junta de Andalucía. Esa indumentaria la lucirán los jugadores en el encuentro que disputarán este sábado en El Arcángel (19 horas, InSport TV) ante el Racing de Ferrol, un partido especial por un buen puñado de razones. El examen es global. Y con aires de final en ciertos puestos. En el banquillo, la figura de Germán Crespo -que precisamente esta semana recogió un premio por su labor en el curso pasado- está en el disparadero. "Todo depende de los resultados", dijo, sin descubrir absolutamente nada, el consejero delegado de la entidad. También apeló a las formas, aunque habrá quien acepte de buen grado el sacrificio de la estética si eso reporta puntos de tres en tres. Progresar al trote no basta cuando los contrarios -la mayoría- van al galope.

Una racha mejor... pero insuficiente

Después de cuatro jornadas sin perder -un triunfo y tres empates-, el Córdoba CF ha salido de la zona de play off por primera vez. La mejoría ha resultado claramente insuficiente para sostener la candidatura al ascenso, principalmente porque los adversarios directos han metido una marcha superior y algunos se han disparado hasta convertirse en inalcanzables. Con el primer puesto fuera de órbita, y a falta de diez partidos para la conclusión, el objetivo subrayado en la agenda es garantizar una plaza entre los cinco primeros. Y para eso necesitan victorias. Solo han logrado dos en 2023. Una en enero (en San Fernando por 1-3) y otra en febrero (ante la Cultural Leonesa por 2-0). Toca, al menos, una en marzo.

"Lo necesitamos. Ya es una racha bastante larga sin tener resultados positivos. Sí es cierto que en los últimos partidos se ha cambiado la dinámica, pero sin conseguir los objetivos que yo creo que en este caso pasan por lo primordial, que es ganar un partido", ha reconocido Javier González a los periodistas a la conclusión del acto protocolario de presentación de la camiseta, en la Delegación del Gobierno.

Un Racing de Ferrol amenazante

Inmerso en un momento dulce de forma, segundo en la tabla y mirando de frente al líder Alcorcón, el Racing de Ferrol es "el mejor rival posible" a juicio de González Calvo, pues "es el que puede decirnos cómo está nuestro equipo". Con El Arcángel como escenario de un partido repleto de aristas, el presidente subraya la necesidad de que el grupo dé un paso adelante y demuestre su condición de aspirante.

"El Racing de Ferrol es un gran equipo, ya lo vimos allí cuando estuvimos en su campo", recordó. El encuentro en A Malata terminó con 1-1 y el cuadro gallego retuvo el liderato ante el acoso de un Córdoba CF que lo agarró poco después para no soltarlo durante muchas semanas. Y el Racing entró en un periodo oscuro. "Pasó una racha muy parecida a la nuestra en estos momentos, llegó a salir del play off. Justo después del partido con nosotros tuvo muchas jornadas con derrotas y empates pero mira, volvió a recuperar la forma y ahí lo tenemos", apunta González, quien insistió en poner una etiqueta especial al encuentro. "Creo que, más que el Celta B o el Castilla, el Racing de Ferrol va a decirnos dónde está nuestro equipo y si necesitamos algo más", explicó, dejando en el aire un enigma sobre el porvenir de Germán Crespo.

¿El banquillo en cuestión?

El debate sobre la continuidad de Germán Crespo al frente del Córdoba CF, instalado desde hace semanas en el cordobesismo, se mantiene dentro del club -al menos públicamente- en un estado de tibieza. Todos admiten que hay que mejorar y que el objetivo, a día de hoy, se está escapando.

"¿Si una derrota cambiaría el escenario? No tiene por qué. Cuando valoras a un equipo no lo haces solo por el resultado sino también por la manera en cómo ha llegado ese resultado", dijo González Calvo a propósito del marcador de El Arcángel a eso de las nueve de la noche del sábado. "Vamos a ver el equipo. No es que tengamos muchas bajas, pero sí son dos en el mismo sitio, pero eso no es ningún tipo de excusa, igual que ninguno de los campos en los que hemos estado. Hay que sacarlo adelante", expresó el mandatario, refiriéndose a las ausencias de Simo y Camus, por sanción y lesión, respectivamente, para el partido ante el Racing.

Pese a la situación, cargada de presión, González se esforzó en suavizar el asunto y restarle dramatismo. "Vamos a ver cómo se producen los resultados. Yo, en este caso, y lanzando un mensaje positivo, creo que vamos a ganar el partido. Creo que debemos pensar todos así, en positivo. Este club, que es muy grande, tiene que empezar a cambiar ciertas cosas y lanzar mensajes en positivo y no tan negativos", dijo.

Un juramento final

Con el partido a la vuelta de la esquina, el ambiente en la plantilla -que entrenó este jueves en la Ciudad Deportiva- es positivo, según González Calvo. "Creo que el equipo está mentalizado, he estado con ellos por la mañana y es verdad que estamos de acuerdo en que se ha visto algo distinto en los últimos partidos, pero no todo lo que queremos ver ni lo que veíamos hace unos meses", incidió el presidente.

"El año pasado os dije que con esta camiseta íbamos a ganar y después lo hicimos en todos los partidos de casa", recalcó, entre sonrisas, González Calvo buscando un "efecto talismán" en una indumentaria que estrenarán ante el Racing de Ferrol como un homenaje a la afición cordobesista.