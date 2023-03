Willy Ledesma: "Si empezamos a creer en otra cosa o a dar bandazos se puede ir todo al traste"

Es uno de los capitanes del Córdoba CF y también uno de esos jugadores que, pese a todo, suele gustar a la grada por la entrega que plasma sobre el césped. Willy Ledesma (Torremejía, 23 de enero de 1989) llegó al conjunto blanquiverde en un mercado invernal, precisamente esa ventana que tanto daño parece que hizo a su equipo hace unos meses. Así lo manifestó públicamente él mismo. Está a un gol -lleva nueve- de batir su récord de anotación en la tercera categoría del fútbol español, pero se ha topado con la crisis del grupo comandado por un Germán Crespo que, según el extremeño, cuenta con el respaldo del vestuario. Este sábado espera un partido «de hombres» y, pase lo que pase en él, para Willy Ledesma el Córdoba CF continuará inmerso en la pelea por el ascenso. Eso sí, tiene claro que él y sus compañeros necesitarán de El Arcángel y su empuje.

Con diez partidos para terminar la Liga, ya sí se habla de finales.

Sí. Quedan diez partidos. Creo que hay tiempo para todo. Hay tiempo para luchar por los objetivos y estamos en ello. Es verdad que hemos tenido una racha que no es buena, pero llevamos cuatro partidos sin perder y creo que hay que mirar el vaso medio lleno.

Parece que el discurso del vestuario es que sin hacer unos grandes resultados en el último mes, sí que se logra al menos no perder. Como que el equipo está en recuperación, sin estar bien.

Sí, esa es la idea. La idea es intentar salir de esta racha pero no perder. Sabemos que tenemos que ganar, porque estamos en un club exigente, pero también sabemos que hace dos meses los resultados no nos acompañaban. Ahora hay que mantener la cabeza fría y saber que un punto puede hacerte lograr el objetivo. Y en eso estamos.

Usted que es veterano y capitán, ¿ha pensado si hubo un partido en concreto que actuó como punto de inflexión para entrar en la crisis? ¿Alcorcón? ¿Valdebebas?

No, no creo. Al final, el fútbol es cuestión de resultados y es verdad que el partido en Alcorcón lo perdemos y ahí nos viene una racha tras la que el parón nos viene bien. Pero volvemos y ganamos en San Fernando. Creo que ahí el equipo estaba bien, pero te metes en un bucle en el que los resultados no salen, se crea un pesimismo que creo que no es justo para conseguir el objetivo que queremos conseguir y, al final, se habla de todo. Se habla de que el equipo físicamente no está bien pero en realidad es el resultado. Si físicamente estás mal pero ganas, si juegas mal pero ganas... Al final va todo por resultados e intentamos que esos resultados lleguen lo antes posible.

También se habló y todavía se sigue hablando de la relación entre el entrenador y el vestuario.

(Sonríe) Bueno, yo creo que la relación entre el vestuario y el entrenador siempre ha sido la misma. Vamos a muerte con la idea que tenemos, vamos a muerte con el cuerpo técnico y creo que eso es lo que nos va a sacar de esta situación. Si al final empezamos a creer en otra cosa o a dar bandazos se te puede ir todo al traste y creo que tenemos que ir todos juntos, todos unidos, y de ahí vamos a salir.

Recuerdo sus declaraciones, dando un paso al frente, sobre el tema del mercado invernal. ¿De verdad cree que le hizo tanto daño al equipo?

A la vista está que sí ha hecho daño, porque no hemos sido capaces de ganar partidos seguidos después del mercado invernal. Pero creo que se ha hablado mucho, se ha hecho la bola muy grande y eso puede perjudicar. Eso es pasado y tenemos que pensar ya en positivo, pensar que podemos conseguir las cosas, que estamos ahí y que quedan diez partidos para optar a todo.

Lo que sí es cierto es que a un equipo no se le olvida jugar al fútbol. Son ustedes los mismos jugadores que ganaron los primeros cinco partidos de Liga. ¿Este equipo puede volver a hacerlo?

Por supuesto. Creo que esos partidos que ganábamos antes, que robábamos y metíamos gol, ahora esa ocasión no la metes y es todo de cabeza. Al final, nosotros tenemos que creer que se puede. Estamos en una zona que no es privilegiada porque hayamos hecho una vuelta exagerada, pero estamos en una situación en la que podemos optar a todo. El equipo va a volver a ser el que fue.

Hablemos del gol. Un delantero lleva cuatro meses sin anotar, usted lleva dos, aunque es verdad que con un mes de lesión. Pero la verdad es que tampoco les recuerdo fallar muchas ocasiones, es decir, que tampoco les llegan muchos balones.

Sí. Creo que los rivales se juegan muchísimo más en la segunda vuelta. También te conocen mucho mejor y a lo mejor antes sorprendías con muy poco y ahora te cuesta mucho más sorprender, porque el rival te estudia mucho, estudia las zonas fuertes que tienes y te cuesta más, claro. Pero hay que poner los cinco sentidos para la mínima que tengamos intentar marcarla.

Hay equipos que están muy fuertes por arriba, Celta B, Alcorcón o el Racing, precisamente, pero no tanto el Dépor o el Castilla. ¿Hay algún rival que piense usted que es víctima propiciatoria para adelantarle en la tabla?

Yo creo que el rival somos nosotros. Si nosotros estamos bien, concentrados, sabiendo que nos jugamos mucho y teniendo que dar ese paso al frente, si estamos bien, no hay rival que nos pare. Pero ahora mismo estamos en esa situación que con poco nos crean mucho y a nosotros nos cuesta más. Tenemos que dar ese plus para mirar al play off, que es lo que tenemos más cerca ahora y pensar en nosotros mismos.

No veo el camino de que le lleguen a ustedes, los delanteros, más balones.

Hay que insistir. Insistir. Si centramos dos veces, insistir en centrar más veces. Insistir en que podemos robar balones arriba. Insistir en balón parado. Insistir en todo. Es la única forma que tengo yo y me he caracterizado por eso. Insistir en trabajo, insistir en regar la planta para que se haga grande y al final es lo que tenemos que hacer todos.

"Hay que poner las notas en mayo"

Hace un tiempo, González Calvo comentó que dijo usted en un mensaje que el cheque se paga al final de la cosecha o algo así. ¿Sigue pensando igual? Es que los exámenes de ahora sólo salen reguleros.

Sí, pero llega la recuperación y al final sacas la carrera (ríe). Creo que los resultados no nos acompañan, porque el equipo no está todo lo fino que estaba antes. Pero esto es insistir. Quedan diez partidos y tengo una experiencia en el Extremadura. Quedaban dos jornadas para el final, salimos del play off y al final ascendimos. Imagínate si quedan diez. Hay que poner las notas en mayo y ahí se verán las cosas.

¿Qué hay de su renovación?

Pues ahora mismo no hay nada. Había una pequeña apuesta ahí con el presidente y hay que seguir.

¿Qué apuesta?

Si sale ya la contaré (ríe).

¿Número de goles, quizá?

Objetivos. Hay que seguir luchando. Me encantaría estar aquí más tiempo. Me siento como si esto fuera mío y ya está.

"Soy sincero en esto: el partido contra el Linares Deportivo, si no es por la gente, no lo ganamos"

El sábado llega el Racing de Ferrol, un rival muy complicado.

Sí, porque tienen ahora mismo una línea ascendente. Nosotros no nos encontramos todo lo finos que querríamos, pero será un partido de tú a tú, un partido de hombres, un partido de Segunda División. Esos son los partidos que gustan jugar y estamos preparados para llevarnos los tres puntos.

Al equipo se le notan detalles individuales de que puede resurgir, como la media hora del otro día de Shashoua, pero dejó notas grises, como salir con dos atacantes con una fuerte carga, delanteros potentes y sin embargo no transmitió el Córdoba CF esa capacidad ofensiva.

Bueno… Es cuestión de esa chispa que teníamos antes, que con poco creábamos ocasiones. Y esa carga… Jugar al fútbol no es una carga, es disfrutar de los compañeros, de los partidos y los goles llegarán seguro. Llegarán. Y si no llegan de los delanteros lo harán otros compañeros. El equipo está dando pequeños pasos, muy pequeños, pero está intentando hacerlo bien, intentando agarrarse a esos objetivos y poco a poco daremos ese paso.

¿Cómo ve al entrenador?

El míster lleva ya tiempo. Hemos hecho un juego muy bonito y eso ha sido gracias a él y al trabajo que lleva. Pero el fútbol es resultados, eso lo sabemos, y ahora lo que tenemos hacer es arroparnos entre todos y arroparlo a él para que este equipo juegue bien.

Les está costando a los nuevos, ¿no?

Bueno, siempre suele costar. Cuesta adaptarte a la ciudad, adaptarte a los compañeros, adaptarte al juego y poco a poco irán entrando y seguro que van a hacer cosas para el equipo.

¿Hay alguno de los seis que le haya llamado la atención especialmente?

Bueno, son todos jugadores que no los voy a descubrir yo, ¿no? Porque vienen de Segunda Division, jugadores que vienen de hacer play off, que vienen a sumar y yo les noto que quieren sumar y quieren hacerlo bien.

Su récord goleador en Segunda B está en nueve goles. Llegó a esa cifra hace tiempo y quedan diez partidos. Hay que ser optimista y parece que lo batirá, por lo que será su mejor campaña anotadora en la tercera categoría del fútbol español.

Sí, creo ciegamente que voy a batir ese récord. Creo en el equipo, en mis compañeros que me ayudarán a hacerlo y lo único que queda es trabajar y entrenar para que eso suceda. No va a venir nadie con una varita que diga «Willy, tú vas a conseguir esto». No. Intento trabajar en el día a día para que eso suceda.

El sábado, con la gente ¿qué partido espera?

Quiero ver a esa gente… Soy sincero en esto: el partido contra el Linares Deportivo, si no es por la gente, no lo ganamos. Y al final nos dieron ese empujón y el Linares también venía de una racha en la que si nos ganaba creo que se ponía delante de nosotros en la clasificación. Creo que necesitamos a nuestra gente, necesitamos que sean positivos, que crean, quedan diez jornadas. Este club, con muchísimas menos jornadas, ha estado a punto de descender y se ha salvado. Estamos en una situación que no es privilegiada pero el Ceuta viene aquí, empata y estando en una situación muchísimo más complicada que nosotros y lo celebra. Estamos a un partido del play off y si nos dan ese empujón que necesitamos, si nos apoyan, si nos dan ese empujón que necesitamos de nuestra gente... Necesitamos que El Arcángel sea una caldera. He vivido aquí 20 minutos de nuestra afición y hemos remontado por nuestra afición, que hace multiplicarte por siete. Y es lo que tenemos que hacer.

El sábado tiene que jugar El Arcángel, en definitiva.

Sí, es fundamental. Tiene que ser ese campo que es una caldera, que con una jugada de nada te mete, te presiona, te aprieta y para nosotros es fundamental.

¿Ve demasiado pesimismo en torno al equipo?

Veo demasiado pesimismo en torno a todo. Y creo que se le ha dado muchísimas vueltas. Ahora se habla mucho de que iríamos últimos o penúltimos. Pero es que no vamos últimos o penúltimos, vamos sextos y estamos ahí. A lo mejor con lo que hemos hecho antes nos da para estar ahí. Y el pesimismo te lleva al fracaso.