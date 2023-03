Marco Camus, duda en el Córdoba CF para el partido contra el Racing de Ferrol

Al Córdoba CF no le va bien la izquierda. Los problemas se acumulan en el conjunto blanquiverde, ya que Marco Camus ha sido uno de los ausentes de la sesión de entrenamiento de este lunes, en la Ciudad Deportiva, por un problema en los isquiotibiales que se produjo en el encuentro de este domingo, en Algeciras, en el que el equipo de Germán Crespo no pasó del empate ante el conjunto de Iván Ania (1-1).

Una resonancia dictaminará

El problema es mayor de lo que pueda parecer, ya que Germán Crespo tampoco podrá utilizar el próximo sábado, ante el Racing de Ferrol, a Simo Bouzaidi, quien vio la quinta amarilla en el Nuevo Mirador y no podrá jugar contra el conjunto ferrolano por sanción, por lo que en caso de confirmarse la lesión de Marco Camus y si este no puede jugar contra los gallegos, el preparador cordobesista no tendrá ningún jugador específico para el extremo izquierdo en un encuentro tan trascendental como el de próximo sábado en El Arcángel.

Marco Camus entró en el minuto 87 del encuentro entre el Córdoba CF y el Algeciras en sustitución de Christian Carracedo. Sin embargo, al estar en el terreno de juego su compañero Canario, que actuó en la demarcación de extremo derecho, Germán Crespo dispuso que el cántabro lo hiciera como improvisado delantero centro. Además, protagonizó la acción polémica del encuentro, ya que en la última jugada del mismo, el jugador del Córdoba CF fue empujado por detrás por el algecirista Amoah justo antes de entrar al área local, por lo que varios aficionados cordobesistas reclamaron penalti. Sin embargo, en las imágenes se puede apreciar que el empujón se produjo fuera del área y la caída de Marco Camus sí fue dentro del área albirroja.

José Ruiz y Ekaitz Jiménez

Los que sí podrían estar disponibles para el domingo son José Ruiz y Ekaitz Jiménez. El lateral zurdo se entrenó con normalidad este lunes y estará listo para entrar en la convocatoria para el encuentro contra el Racing de Ferrol, mientras que José Ruiz, con un proceso inflamatorio agudo en la rodilla, parece evolucionar favorablemente y el miércoles o el jueves podría completar la sesión con el resto del grupo, por lo que su participación ante el conjunto ferrolano se da por hecha.

Además, Germán Crespo ya tiene metido en la rueda del equipo a Alberto Jiménez, que este domingo debutó con la elástica blanquiverde siendo titular en el Nuevo Mirador y completando los 90 minutos de partido. No solo eso, el central y mediocentro canario fue uno de los mejores hombres del Córdoba CF en el gris encuentro que protagonizó el equipo de Germán Crespo.

Sin embargo, el problema para el preparador cordobesista será la banda izquierda, en la que Simo Bouzaidi está sancionado para el encuentro del sábado y Marco Camus se encuentra pendiente de pruebas en las próximas horas para ver el estado de su isquiotibial.