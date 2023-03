El Córdoba CF y la valoración del entrenador

¿Cuál es la valoración para despedir a un entrenador? ¿Solo valen los números o también influye el juego? El Córdoba CF y todo su entorno lleva meses en debate sobre la conveniencia o no en destituir a Germán Crespo. Desde la entidad blanquiverde se lanzó, junto al mensaje clásico de respaldo al técnico, el deseo de no activar la legendaria “trituradora de entrenadores”, apostando, según se manifestó, por la estabilidad. Una estabilidad aparente, ya que progresivamente el conjunto blanquiverde ya ha ido renunciando, primero, al ascenso directo, y ahora se ve por segunda semana consecutiva fuera de las posiciones de play off.

De los récords a las cifras negativas El Córdoba CF de Germán Crespo que acumulaba récords en Segunda RFEF y que inició la Liga de forma fulgurante en Primera Federación es ahora una máquina de generar números negativos desde el pasado mes de diciembre. A pesar de que ya hay bastantes voces que piden la destitución del granadino como técnico del Córdoba CF, en la entidad blanquiverde se esfuerzan por mandar un mensaje de tranquilidad, aunque la realidad es que más allá de otras valoraciones, el contrato firmado el pasado mes de octubre entre el club y el técnico influye, y mucho, a la hora de decidirse por su despido. Abonar tres temporadas y media de ficha en caso de rescisión del vínculo son razones más que poderosas para abstenerse del cambio en el banquillo y seguir enviando el mensaje de “estabilidad”. Posiblemente, esa referencia desde El Arcángel tenga que ver más con la estabilidad económica que con la deportiva. Córdoba CF y Germán Crespo: confianza ciega Porque en cifras deportivas es difícil sostener a este Córdoba CF, que con Germán Crespo al frente ha sumado 47 puntos en 28 partidos, es decir, una media de 1,67 puntos por encuentro. El primer entrenador destituido por el Córdoba CF bajo el control de Unión Futbolística Cordobesa SAD fue Raúl Agné, que había sumado 32 puntos en 19 partidos, es decir, a una media de 1,68 puntos por encuentro, por lo que el aragonés, por poco, tenía mejores números que el granadino, pero no le valieron para nada ante la posibilidad de perder los puestos de play off de ascenso a Segunda División A. Podría pensarse que la coyuntura influyó, más allá del balance total de puntos, pero mientras que Germán Crespo ha sumado siete puntos en los últimos ocho encuentros (dos meses), Raúl Agné sumó 11 puntos en el mismo periodo de tiempo, cuatro más que Germán Crespo. A pesar de todo, Raúl Agné terminó siendo destituido y relevado por Juan Sabas, que no llegó a debutar en aquella temporada 2019-20. Al igual que Raúl Agné, Pablo Alfaro no estuvo en la confección de la plantilla del Córdoba CF a la hora de tomar el mando del equipo, a diferencia de Germán Crespo. El hoy entrenador del San Fernando hizo en su etapa blanquiverde una media de 1,46 puntos por encuentro (22 puntos en 15 partidos) y, como ahora ocurre con Germán Crespo, el club aguantó al técnico maño más allá de lo razonable, según muchos aficionados. Con todo, Alfaro firmó 10 puntos en sus últimos ocho encuentros, es decir, tres más de los que ha logrado hasta ahora Germán Crespo, pero igualmente fue cesado. El otro técnico de la era UFC en el Córdoba CF fue Juan Sabas, sobre el que había dudas ya antes de iniciarse la campaña 2020-21, de ahí que solo durara en el cargo seis jornadas, en las que hizo ocho puntos, a 1,33 puntos por encuentro. Tres destituciones en un año A pesar de que este Córdoba CF no quiere activar la “trituradora de entrenadores” en apenas 13 meses despidió a tres: Raúl Agné, Juan Sabas y Pablo Alfaro, y después de destituir al tercero, Alfaro, recurrió al técnico del filial para relevarle, Germán Crespo. Del 10 de marzo del 2020 al 19 de abril del 2021 destituyó a los tres técnicos y cuando ya el equipo estaba virtualmente en Segunda RFEF. Después vino la exitosa campaña en la cuarta categoría del fútbol español a las órdenes de Germán Crespo, que renovó el pasado octubre hasta junio del 2026. Así, los dos meses finales de Agné y Alfaro fueron mejores que los actuales dos meses de Crespo y el primero tenía, por poco mejor balance numérico que el actual entrenador del Córdoba CF. Como dato curioso, el Córdoba CF actual lleva cinco encuentros como visitante sin conocer la victoria, con cuatro empates y una derrota, en Fuenlabrada. El último entrenador que firmó esa tarjeta con el Córdoba CF lejos de El Arcángel fue Enrique Martín (2019-20), y también fue destituido tras caer en Cartagena, lo que cerraba un ciclo de tres empates y dos derrotas como visitante de los blanquiverdes. Ese es el Córdoba CF de Germán Crespo en cuanto a cifras y en relación a sus antecesores. Luego está la valoración futbolística, lo que el conjunto blanquiverde transmite y las variantes que se han utilizado o renunciado a aplicar. El problema para El Arcángel y sus rectores es que este Córdoba CF transmite en el terreno de juego, precisamente, lo que los números dicen.