¡Polémica y final del partido! Jugada embarrada en la última acción, con Camus siendo derribado con claridad por Amoah en el área local y el pitido resonando de fondo entre las protestas blanquiverdes, con la pena máxima no señalada por Sánchez Villalobos. De saldo, empate y un punto insuficiente para el Córdoba CF tras un partido gris ante el Algeciras (1-1), frente al que no supo dar continuidad a la mejoría ante el Ceuta para acabar realizando una exhibición de intención sin ideas en el Nuevo Mirador, donde no faltó el trabajo, aunque sí, una vez más, claridad en los últimos metros. La quinta plaza, ahora a dos puntos de distancia y propiedad únicamente del Celta B, que no falló en su cruce ante el Badajoz. Varapalo para los de Crespo.