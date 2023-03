El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, comparecía en sala de prensa con cara de circunstancias tras el empate que su equipo firmó en el Nuevo Mirador ante el Algeciras, en "un partido en el que se han visto en el campo que los dos equipos estaban necesitados de puntos, que venimos en dinámicas que no nos gustaría", por lo que "ese nerviosismo o esas ganas de hacer las cosas bien se han transmitido en el juego", justificó el técnico blanquiverde. El granadino comentó que en el encuentro hubo "acciones y ocasiones por los dos lados y nosotros, en la segunda parte, hemos estado mejor ofensivamente", aunque lamentó que a sus jugadores les faltó "lo que al final marca diferencias, cuando te pones por delante en el marcador con el gol: leer mejor el partido". Germán Crespo también lamentó que su equipo tuvo "dos o tres contras con las que hemos podido terminar el partido", pero insistió en que "cuando no tienes esa tranquilidad en los últimos metros...".

"Su gol, por un mal despeje"

El preparador cordobesista explicó que "sabíamos que el Algeciras iba a apretar", ya que "con los cambios iba a ser un equipo más ofensivo, iba a ganar en velocidad por banda y así nos ha llegado el gol", un tanto que llegó como consecuencia de "un mal despeje en el que teníamos que haber llevado el balón más lejos de nuestra área y nos ha llegado el empate", censuró.

Se le remarcó a Germán Crespo que la primera parte fue de mayor dominio del Algeciras. "Ellos han tenido ocasiones más claras es verdad", reconoció el técnico blanquiverde, que recordó que "en la segunda parte hemos tenido más criterio con el balón, hemos triangulado mejor y llegado mejor, pero hacía mucho tiempo que no nos poníamos delante en el marcador fuera de casa". Por ello, el granadino comentó que su equipo debió "parar más el partido, ese nerviosismo que había en la grada queríamos aprovecharlo y hemos tenido dos o tres ocasiones para sentenciar, pero ellos también han tenido sus oportunidades". Por ello, Germán Crespo resumió el choque en que "hubo una parte para cada equipo y el empate es lógico, cuando no sentencias arriba es lógico".

Debut de Alberto Jiménez

También opinó Germán Crespo sobre el debut de Alberto Jiménez como jugador del Córdoba CF. "Alberto es un jugador que sabíamos que podía faltarle ritmo competitivo, pero con la experiencia y saber estar que tiene le ha dado criterio al equipo en la salida de balón y la contundencia que pedimos, sobre todo en nuestra área". El técnico blanquiverde recalcó que el canario fue "un jugador que para ser sus primeros minutos con el equipo y no tener ese ritmo, a pesar de tener un rival como el Algeciras, con gente rápida arriba, con ese saber estar en el campo ha demostrado que es un jugador que nos dará mucho en los siguientes partidos".

Germán Crespo manifestó que estaba "claro que no" se conformaba con los tres puntos. "Veníamos con la intención de sumar fuera, estamos teniendo buenos resultados, pero queríamos sacar los tres puntos", aseguró el preparador cordobesista. "Me han comentado que el Dépor ha perdido, que el Castilla había empatado y se está viendo que es complicado sumar de tres en tres", repasó. "Lo mismo que en el primer tiempo hubiera firmado el empate, como se ha dado la segunda parte queríamos los tres puntos, pero en esos últimos metros nos ha faltado lo que te da tranquilidad en cuanto a resultados", reconoció el técnico blanquiverde.

Finalmente, Germán Crespo insistió en que "los dos equipos queríamos sumar los tres puntos, pero teníamos la experiencia de otras veces de ir a por los tres puntos y quedarnos sin ninguno", aseguró. "No he visto dos equipos temerosos, ellos han ido a ganar el partido y nosotros hemos buscado frescura con Miguel (De las Cuevas) y Marco (Camus) arriba y al final hemos tenido" una oportunidad para sumar los tres puntos, "pero cuando tienes dudas en cuanto a resultados esa tranquilidad que tienes que tener en los últimos minutos de partido pues no la tienes", se quejó. "La presión de ellos por abajo y nosotros por arriba hace que los equipos no salgan como a nosotros los entrenadores nos gustaría. Se han visto dos equipos que han ido a por los tres puntos", reiteró finalmente el técnico del Córdoba CF.