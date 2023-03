El Córdoba CF, a embarcar la crisis en Algeciras

Los de arriba no esperan al Córdoba CF y este lo tiene claro: solo le vale la victoria en el Nuevo Mirador de Algeciras si pretende mantenerse con el grupo de cabeza, si aspira a seguir peleando, al menos, una plaza de play off de aquí a final de temporada (18.00 horas, InSports.TV). Justo cuando termine hoy la jornada 28 quedarán solo diez para el final de Liga, ese espacio de tiempo que señaló en su momento Luis Aragonés como la zona Cesarini en la que se deciden realmente los objetivos marcados por los clubs al inicio de la competición. Una competición en la que el Córdoba CF ha pasado por todos los estados emocionales y no le pilla en el mejor de ellos, justo ahora, cuando se empieza a decidir todo.

Busca el objetivo mínimo Este Córdoba CF ha ido perdiendo fuelle paulatinamente y de ser un líder destacado y con casi cuatro partidos de ventaja sobre el sexto, se coloca ahora con el gancho en la barbilla para intentar cumplir el objetivo mínimo marcado el pasado verano, que no era otro que el de pelear el ascenso hasta el final. Por historia, por nombre de club, por ciudad y, sobre todo, por presupuesto, el conjunto blanquiverde debe meterse entre los cinco primeros de la tabla al final de Liga y todo lo que no sea eso será un claro fracaso, tanto por el fondo como por la forma. Germán Crespo se devana los sesos para intentar contener la caída libre en la que se encuentra su equipo, que ha sumado 10 puntos de los últimos 36 en liza, que habla bien a las claras del estado de este Córdoba CF por más que haya sumado cinco de los últimos nueve ante rivales que pelean por la salvación o ante el peor equipo de los últimos meses, la Cultural Leonesa. Horario y dónde ver el Algeciras - Córdoba CF por televisión El técnico blanquiverde hace ya unas semanas que se decantó por dar un manotazo al tablero para recolocar las piezas como las tenía al inicio. Así, y tras un mercado invernal en el que parece cada vez más claro que más que ayudar el club le hizo las cosas más complicadas, el granadino se decantó por confiar en los que le firmaron un inicio de Liga fulgurante. En la portería estará su mejor hombre en la temporada 2022-23, Carlos Marín, que ha dado no pocos puntos de los 46 que suma el conjunto blanquiverde, mientras que en los laterales tiene las habas contadas. Carlos Puga jugará de inicio ante la baja de José Ruiz, y Calderón seguirá siendo el jugador de campo con más minutos, ya que «el mejor fichaje del mercado invernal», según calificación del club a Ekaitz Jiménez, sigue sin estar disponible. En el eje de la zaga sigue siendo fijo Dragisa Gudelj, que tendrá como pareja, aparentemente, a Jorge Moreno, que regresa tras su sanción, aunque Alberto Jiménez ya está disponible desde hace un par de semanas. Pelea por la punta de ataque En el doble pivote, Germán Crespo seguirá confiando en Youssouf Diarra y en Javi Flores, aunque ya avisó en la rueda de prensa previa al encuentro que Armando Shashoua tendrá opciones, por lo que el horizonte parece complicarse cada vez más para Antonio Caballero. Otro indiscutible para el preparador cordobesista es Christian Carracedo en la banda derecha, mientras que en la izquierda repetiría Simo Bouzaidi, algo más entonado en los últimos compromisos ligueros. Finalmente, en la mediapunta repetirá Kike Márquez, decisivo en algunos de los últimos partidos, mientras que en la punta de ataque Willy Ledesma, Antonio Casas y Juan Villar luchan por la posición. El onubense vuelve a la convocatoria tras su lesión en los isquios y precisamente la pasada semana Germán Crespo le dio la titularidad al de Torremejía en detrimento del rambleño. Una pelea igualada que se llevará aquel que sea capaz de transformar en gol alguna de las escasísimas oportunidades que, hoy por hoy, es capaz de generar un Córdoba CF que paga con sequía de puntos la bajada de rendimiento ofensivo de los últimos meses. Enfrente tendrá el Córdoba CF a un rival propicio para zanjar su crisis o, al menos, aparcarla. El Algeciras pasa por ser el segundo peor local del Grupo 1 de Primera Federación y, además, abordará el encuentro con bajas. Iván Ania no podrá contar con Ferni, tampoco con el exblanquiverde Mario Ortiz, son duda Jordi Figueras y Admonio, pero podría recuperar a Amoah para el eje de la zaga. En todo caso, el Algeciras no ha conseguido transformar en puntos la buena imagen ofrecida en no pocos encuentros, sobre todo ante su parroquia. En el Nuevo Mirador, el equipo de Iván Ania solo ha logrado ganar en cuatro de los 13 encuentros que ha disputado hasta ahora. Equipos como el Racing de Ferrol y el Linares Deportivo arrancaron un punto ante los blanquirrojos, mientras que el Deportivo de La Coruña logró llevarse el triunfo. Lo más dramático para los de Ania es que conjunto como el Pontevedra (0-2), el Ceuta (1-2), la Cultural Leonesa (0-1) y el Sanse (0-2) consiguieron cantar victoria en el Nuevo Mirador, algo de lo que debería tomar nota el conjunto blanquiverde. Germán Crespo, que no guarda buen recuerdo del Nuevo Mirador, ya que allí perdió con el Real Jaén el tren del ascenso a Segunda B ante el rival de la tarde dominical, aspira a embarcar en el puerto de Algeciras la crisis de un Córdoba CF que no puede perder más ritmo en su pelea por los play off de ascenso. La Liga en Primera Federación entra en sus diez últimas jornadas. Alineaciones probables: Algeciras: Miño, Albarrán, Van Rijn, Figueras, Tomás, Borja, Pepe Mena, Iván, Roni, Romero y Elejalde. Córdoba CF: Carlos Marín, Puga, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón, Diarra, Javi Flores, Christian Carracedo, Kike Márquez, Simo y Willy Ledesma.