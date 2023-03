Germán Crespo: "Esto me está enseñando lo que es el fútbol"

Una cita de calibre, sin margen de maniobra y con un reguero de asignaturas pendientes. El Córdoba CF visita este domingo al Algeciras (18.00 horas, Nuevo Mirador, InSports TV) en un duelo por la supervivencia de cara al último tramo del campeonato en el Grupo 1 de Primera RFEF, contexto en el que los de Germán Crespo bracean una vez más por salir a flote tras una dinámica negativa que parece no tener fin, ahora a tan solo once fechas del cierre del calendario. «Viene el momento donde prácticamente se va a jugar todo. La Liga es muy larga, todos los equipos íbamos a tener rachas malas. Vamos a intentar llegar lo mejor posible. Todo lo anterior sirve para la clasificación, pero ahora cada partido que no des lo que hay que dar en el campo se puede pagar caro. Si somos capaces, después de la racha que hemos tenido, de llegar bien a estos partidos, quizás esa nueva dinámica positiva nos puede llevar al playoff», afirmó el técnico, ambicioso, tras la penúltima sesión de trabajo del equipo antes del duelo frente al cuadro algecireño.

Un rival engañoso Enfrente, en la misma línea, concurrirá un cuadro blanquirrojo en horas bajas y tratando de coger oxígeno para abandonar los puestos de descenso, enmarcado en una racha adversa que también se extiende durante las últimas jornadas. «Es un equipo que está perdiendo por detalles. El otro día en Pontevedra tuvieron ocasiones claras para haberse llevado el empate o incluso ganar, como también le pasó en partidos anteriores. Están en una dinámica como la nuestra, necesitan mucho más de lo que están haciendo para ganar un partido. Es un rival peligroso. Sabemos que es un equipo que propone, vertical por banda, con incorporaciones de sus laterales y que luego arriba tiene hombres como Álvaro Romero o Roni, que son jugadores de calidad», avisó el granadino. «Todos los equipos se juegan mucho. Si nos dicen a principio de temporada que el Algeciras a estas alturas iba a estar en zona de peligro... Creíamos que iba a estar en los puestos de arriba peleando. Es un equipo que está abajo, aunque sabemos de la calidad que tiene su plantilla. Todos habríamos apostado a que ahora mismo estaría como mínimo en la zona media de la tabla», apuntó acto seguido. Generar ocasiones, clave ante la falta de acierto La escasa producción anotadora de la delantera blanquiverde durante los últimos meses, por otro lado, también fue valorada por el preparador, que destacó la necesidad de un gol para revertir la tendencia, aunque también el trabajo de sus hombres de ataque pese al difícil contexto. «Sabemos de la racha de los delanteros. Me quedo con el trabajo que están haciendo. A pesar de no tener gol nos están aportando otras cosas, es cuestión de tiempo. Antes necesitaban dos o tres ocasiones para hacer uno o incluso dos goles en el partido, ahora está costando más. No les podemos meter presión. Lo que queremos es generar ocasiones como tuvimos el otro día ante el Ceuta, ahora sobre todo fuera de casa, que nos ha costado más en los últimos partidos. Si somos capaces de generarlas llegará el momento en el que el equipo haga dos o tres goles en un partido, y esperemos que sea en este», señaló tajante. Juan Villar, el "apagafuegos" para el incendio en la delantera del Córdoba CF Dar continuidad a la mejoría firmada durante el primer acto ante el Ceuta en El Arcángel, precisamente, también ha sido una de las principales consignas inculcadas por el director de orquesta blanquiverde a sus pupilos a lo largo de la presente semana de prácticas, en la que el propósito de elevar de nuevo las prestaciones ofensivas a pasado a primer plano. «Hemos hablado sobre todo del partido anterior, con eso es con lo que nos hemos quedado. En esos 45 primeros minutos el equipo fue reconocible, volvió hacer cosas de las que hizo en la primera vuelta. Es verdad que venimos de no conseguir los tres puntos fuera de casa, pero ahora vamos a un buen campo, estadio, con terreno de juego en perfectas ocasiones. Intentaremos generar como el otro día, pero buscando acertar en los últimos metros, que fue lo que nos faltó», manifestó. «Esto me está enseñando lo que es el fútbol» En mitad de la vorágine de resultados adversos, irregulares y los tiempos convulsos de las últimas fechas en el banquillo blanquiverde, el propio Germán Crespo también reconoció estar extrayendo un valioso aprendizaje de la mala racha, así como la capacidad para valorar todo el trabajo previo antes del cambio de tendencias. «Esto me está enseñando lo que es el fútbol. Me lo decía la dirección deportiva, que disfrutara de lo que estaba pasando la temporada pasada y en esta primera vuelta. Mantener la dinámica que teníamos era muy difícil. El fútbol son rachas malas o buenas. Tienes que jugar con eso, llevarlo de la mejor forma posible. Sabía que esto podía venir en cualquier momento, ha venido ahora, pero todavía hay tiempo para reaccionar. Lo que ahora se ve negro esperamos que en un futuro corto se pueda volver a ver de color blanco», apostilló.