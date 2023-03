Germán Crespo arma su plan para el Algeciras sin Ekaitz Jiménez ni José Ruiz

Obligado a rearmar el esquema. La cita del Córdoba CF ante el Algeciras en el Estadio Nuevo Mirador (domingo, 18.00 horas, InSports TV) vendrá acompañada del enésimo rompecabezas para Germán Crespo y sus alineaciones esta temporada, un escenario que parece haberse convertido en un clásico durante esta ajetreada temporada en el Grupo 1 de Primera RFEF, pero que no deja de presentar una merma continúa, en forma de lesiones, para un grupo con la confianza maltrecha y necesitado de hasta la última de sus piezas. En ese contexto, la novedad para el duelo será ahora la potencial ausencia de José Ruiz, no figurante en la sesión de este viernes en la Ciudad Deportiva tras unas molestias detectadas en la zona de su rodilla, pendiente de pruebas y evolución, aunque prácticamente descartando su presencia en la lista para el enfrentamiento del próximo domingo.

De igual forma, también ausente, no participó en la matinal de trabajo Ekaitz Jiménez, bajo una situación calcada -aunque recuperándose de molestias musculares- y también desechando la idea de incluirse en la inminente convocatoria con destino a tierras algecireñas, tras una semana de trabajo al margen del equipo para apurar los plazos -algo dilatados- de ahora su actual dolencia.

Los laterales, en cuadro

Dada la no disponibilidad de sendos laterales, la línea defensiva cordobesa para el cruce ante los blanquirrojos presentará un esquema peculiar: solo se contará con una opción natural disponible para cada banda. José Calderón y Carlos Puga, de esta forma, son las únicas alternativas “sanas” en la primera plantilla blanquiverde de cara al compromiso en el Nuevo Mirador, para el que un hipotético contratiempo en los costados acarrearía una verdadera odisea, sin remedios al uso en el banquillo y con un Germán Crespo obligado a realizar reconversiones o probaturas para paliar una de las demarcaciones más problemáticas -y también azotadas por las lesiones- de la presente temporada.

Ahondando en el contexto, tanto el paradeño como el de Albuñol concurren en la pugna ante los algecireños desde una situación delicada, apercibido y al borde de la quinta amarilla que precipitaría su baja en el posterior choque ante el Racing de Ferrol en El Arcángel, en lo relativo al primero, y con unas persistentes molestias por sobrecarga una vez rebasada la hora de juego por parte del segundo, que habitualmente también suponen una de las frecuentes permutas a lo largo de los segundos actos de los encuentros.

Sin opciones al uso para frenar cualquiera de esas potenciales hemorragia en el esquema, así, las únicas variantes posibles y previsibles se presentan bajo figuras como Manuel Ortiz -presente durante la sesión de trabajo del primer equipo- o el desplazamiento de Gudelj al costado -formando de nuevo pareja con Jorge Moreno en el eje en circunstancias normales-, aunque más enfocados en el perfil izquierdo, obligando, eso sí, a reconversiones más forzadas en lo referente a la parcela defensiva derecha, como ya pudo verse durante el pasado cruce ante el Ceuta en El Arcángel (1-1), con la entrada de Canario como relevo de Puga.

Shashoua pide sitio

En la medular, por otro lado, el dibujo contará con un amplio panel de opciones a disposición de Germán Crespo, que incluso en la sesión de este viernes tampoco dejó pasar la oportunidad de enrolar al joven Christian Delgado, de nuevo en dinámica del primer equipo durante la semana. En lo demás, con todas las piezas disponibles, el granadino podrá armar su mediocampo con Diarra, Javi Flores, Caballero o incluso Alberto Jiménez en disposición de competir, aunque con previsible predominio de los dos primeros, pareja de moda en la sala de máquinas blanquiverde durante las últimas jornadas.

Una vez recuperado de sus molestias lumbares, de igual forma, Armando Shashoua también gana enteros para sumar minutos, tras una entrada fulgurante en los esquemas del equipo tras su llegada, aunque un protagonismo de diluido a residual -marcado por su dolencia- en las pasadas citas. “Es un jugador creativo, de los que a mí me gustan. La semana pasada pensé en meterlo en uno de los cambios, pero había pasado una semana o algo más con el problema de lumbalgia y decidí que a lo mejor no tenía el ritmo, ya que había entrenado toda la semana suave por esas molestias. Esta semana sí se lo he transmitido. Va a tener minutos. Seguro que en algún partido va a ser titular”, confirmó el propio Crespo en vísperas del compromiso a domicilio ante el cuadro gaditano.

La mediapunta, paralelamente, con Kike Márquez atravesando uno de sus mejores momentos de forma desde su llegada a la entidad, también parece terreno reservado para el enganche sanluqueño, dejando a Miguel De las Cuevas relegado al papel de revulsivo en el segundo acto. El ex del Albacete, precisamente, se ha destapado también como el sustento para el gol del equipo en sus últimas actuaciones, con dos dianas en tres encuentros y cinco titularidades consecutivas para refrendar su buen rendimiento pese a la mala racha.

Disponibilidad en bandas y delantera

Tampoco habrá que realizar excesivas modificaciones en la última línea blanquiverde, en la que, con la reincorporación de Juan Villar, ahora parten todas las opciones disponibles. La punta de lanza, así, quedará previsiblemente reservada de nuevo a Willy Ledesma en Algeciras, al igual que en el pasado cruce casero ante el conjunto ceutí, con Antonio Casas esperando su oportunidad para agitar el avispero desde el banquillo, al igual que ahora el onubense como alternativa apetecible para recuperar ritmo de competición y sumar sus primeros minutos tras prácticamente un mes en el dique seco.

En el terreno de las bandas, del mismo modo, tanto Simo Bouzaidi, Marco Camus, Christian Carracedo como Canario figuran en plenas condiciones, aunque con el hispano-marroquí y el palentino apercibidos y también a una única tarjeta amarilla del castigo por ciclo de amonestaciones. Una tesitura en la que Camus, particularmente, podría ganar enteros para acompañar a Carracedo en los extremos, aunque sujeta a la apuesta final de Crespo, en función de arriesgar con Simo o reservarlo dada una potencial amonestación. De una forma u otra, eso sí, todas las opciones parten sobre la mesa.