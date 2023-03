El Córdoba CF, sin margen y ante un escenario complejo en el lateral izquierdo

Una posición maldita. De una forma u otra, todo apunta a que la parcela izquierda en la retaguardia del Córdoba CF ha pasado a ser terreno de problemas, lesiones e incógnitas casi de forma permanente durante los últimos tiempos, en los que el esquema blanquiverde ha tenido que armarse, rediseñarse y amoldarse sistemáticamente en función de las urgencias motivadas por las repetidas ausencias en el lateral izquierdo. Llegado el tramo más trascendental de la temporada en el Grupo 1 de Primera RFEF, la estampa no se presenta distinta, con José Calderón como única alternativa disponible en el primer equipo -a una amarilla de cumplir ciclo de amonestaciones-, Ekaitz Jiménez una vez más entre algodones y Manuel Ortiz -del filial- como otra única solución al uso. Un contexto que aúna necesidades con inestabilidad en mitad de una vorágine de sensaciones y una dinámica negativa difícilmente prolongada, ahora ante otra prueba de fuego, la visita al Algeciras (domingo, 18.00 horas, Nuevo Mirador), en la que el carril zurdo volverá a estar en el foco de las miradas con el trasfondo del irrefrenable avance del calendario.

José Calderón, indiscutible e insustituible

La figura del paradeño, precisamente, adquirirá una buena cuota de protagonismo durante el próximo choque ante el combinado gaditano, en el que el ex del San Fernando se presenta de nuevo ante una situación delicada: es la única opción viable y disponible, previsiblemente, aunque se encuentra al borde de la quinta amarilla que precipitaría su ausencia por sanción en el decisivo cruce ante el Racing de Ferrol en El Arcángel de la posterior jornada. Como contraste, el zaguero sevillano se mantiene como el futbolista de campo más empleado por Germán Crespo durante el presente curso en Liga, con 2.401 minutos como saldo y un total de 27 encuentros disputados, los 27 desde el once inicial, transformando su hipotética no presencia en toda una encrucijada para el sistema califal, que actualmente no puede permitirse la baja de uno de sus grandes pilares defensivos.

Y es que más allá del encuentro ante el Algeciras, en el que bien no podría producirse la quinta amarilla, el resto de compromisos hasta el final del calendario se presentan en un contexto casi calcado para el carrilero, pese a sus matices, manteniéndose en el “alambre” del ciclo de amonestaciones y sin un respaldo de plenas garantías durante el tramo más decisivo del campeonato. Una potencial amonestación, de esta forma, provocaría un nuevo rompecabezas en toda regla para el preparador granadino, obligado una vez más a improvisar en el costado zurdo en busca de un sustituto, con Gudelj o un Ekaitz Jiménez sin ritmo como alternativas más evidentes, Puga o José Ruiz reconvertidos en la recámara, o Manuel Ortiz promocionando del filial para debutar y cargarse de excesivos galones a marchas forzadas.

La eterna espera por Ekaitz Jiménez

En un contexto incluso más preocupante se enmarca en esta fase de temporada Ekaitz Jiménez, haciendo frente a su enésimo paso por “taller”, ahora en proceso de recuperación de una lesión muscular -bajo grado en el isquiotibial-, para presentarse una vez más como duda -apuntando a ausencia- de cara al inminente choque ante el Algeciras. El donostiarra, en esa línea, ha disputado tan solo 24 minutos esta temporada, repartidos entre su participación ante el Sanse en el Nuevo Matapiñonera (0-0) y frente al Celta B (0-2) en El Arcángel, con aportación en otras cuatro convocatorias. La presente semana de trabajo, la de también su vigesimoséptimo cumpleaños, además, tampoco ha sido de especial facilidad para el lateral izquierdo, que se mantiene intercalando trabajo grupal y al margen pese a las expectativas iniciales en torno a su dolencia, aunque con evidente progresión con el avance de las fechas.

Su no disponibilidad prolongada, no obstante, sigue conllevando una importante tarea de diseño y reestructuración por parte de Germán Crespo, encomendado y sujeto totalmente a la disposición de Calderón a lo largo de la campaña, aunque descontando las fechas para la reintegración del de San Sebastián. Sin duda un contexto endeble y sin paliativos que deja a la parcela defensiva izquierda blanquiverde un curso más como una de las principales problemáticas, aunque ahora ante la exigencia de los últimos coletazos de la agenda y la ambición de objetivos que parecen diluirse.