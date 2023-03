Con rostro serio, sabor agridulce y paladeando todavía las últimas acciones del encuentro. El empate del Córdoba CF ante el Ceuta (1-1) dejó un regusto amargo para Germán Crespo y sus pupilos, tras una cita de menos a más en la que el empuje de El Arcángel no fue suficiente para salvar la papeleta, mantener al equipo en la zona de playoff y sumar la segunda victoria casera consecutiva. «El equipo me ha transmitido muchas cosas buenas de lo hacíamos anteriormente, pero en esto del fútbol marcan diferencias las dos áreas. Está faltando esa tranquilidad en los últimos metros, es la diferencia. El ritmo ha sido bueno a pesar del calor, la gente se ha entregado, sobre todo los que han tenido más minutos. Para ser el equipo que éramos tenemos que estar más fuerte en las dos áreas, tener las ideas más claras», manifestó el técnico una vez cerrado el choque frente a los ceutíes.

Los cambios, una merma

La baja aportación de las permutas al esquema durante la segunda mitad, por otro lado, fue una de las claves extraídas por el preparador, que admitió que los revulsivos no aportaron lo demandado. «No han mejorado lo que teníamos. La gente que sale desde fuera suma, hoy no. Salvo Canario, porque a Carlos Puga se le subían los gemelos, que quizás se ha tenido que sacrificar defensivamente. No se ha elegido bien. Lo hemos hablado, deberíamos tener tranquilidad. Caballero ha rifado dos o tres balones frontales, Marco Camus no ha salido con la intensidad de este tipo de partidos. A Antonio Casas no le han llegado balones en las mejores condiciones. Miguel De las Cuevas ha entrado entre líneas, intentado relacionarse sobre todo en banda... No nos han dado lo que otras veces nos dan y se le ha pedido hoy desde fuera», señaló tajante.

Sin claridad de ideas

La falta de claridad en los metros finales, de la misma forma, fue destacada por el granadino, situando una vez más a la «tranquilidad» en la faceta ofensiva como una de las principales carencias del esquema durante el encuentro y la mala dinámica. «El equipo lo ha intentado de todas las formas. Para el calor que hacía, el equipo físicamente ha respondido, sobre todo porque se había puesto el marcador en contra. Sabíamos que iba a ser un partido de transiciones, de ida y vuelta, ahí ha estado bien. Si no eliges bien en los últimos metros va a ser más complicado el poder tener acierto o situaciones claras», afirmó. «No sé si habremos sacado veinte o treinta centros o saques laterales y, salvo dos o tres, que han ido bien, los demás no se han ejecutado bien. Así es complicado y si a eso le unes el regalo del gol, hace que no se haya podido sumar de tres», afirmó.

«El equipo en la primera parte ha tenido muchas llegadas por banda. Muchas situaciones en el borde del área que no se han finalizado con disparo. Ha habido bastantes opciones para terminar la jugada. En la segunda parte Willy Ledesma ha recibido un par de balones en el área y los ha sacado fuera. Ellos estaban con las líneas juntas, sobre todo cuando se les ha puesto el marcador a favor. En esos últimos metros no hemos estado acertados», añadió.

La afición seguirá siendo clave

El papel del cordobesismo a pesar de las luces y sombras de la actual dinámica blanquiverde, del mismo modo, también fue objeto de balance por parte de Crespo, orgulloso del respaldo ante la mala racha y catalogando a la afición como un apoyo imprescindible para los objetivos del equipo. «Ha animado desde el primer minuto, no se le puede pedir más. Estamos viendo que esto es muy complicado, el ganar. Quiero que estemos todos juntos. Hasta el final de temporada pueden pasar muchas cosas. Seguimos estando ahí, empatados con el Celta B. Ahora a intentar seguir otra jornada sin perder, ir a Algeciras a por los tres puntos y después, en casa con un rival directo como el Racing de Ferrol, intentar que el ambiente sea bueno. Toca analizar las cosas que no se han hecho bien hoy», indicó.

El respetable blanquiverde, a su vez, también estuvo especialmente implicado durante la cita ante los ceutíes, especialmente en uno de los momentos de mayor complejidad del encuentro: el gol de Rodri para los visitantes. Un tanto bañado de polémica sobre el que Germán Crespo también apuntó su descontento, poniendo el foco en la reacción arbitral tras la celebración del ex blanquiverde. «Solo le ha faltado pegarle. Le ha metido el cuerpo, lo ha parado, le ha vuelto a protestar, se ha ido a por un jugador. Se permiten cosas. Lo hemos vivido este año con Dragi y le cayeron tres partidos. Los árbitros son permisivos. No se puede permitir, a mí ya me habían avisado de que como protestara me iba a la calle. Rodri ha hecho cosas para echarlo, lo hemos visto todos», concluyó disconforme.