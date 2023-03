El Córdoba CF empató en El Arcángel ante el Ceuta (1-1) en un partido de extraordinaria relevancia, ya que defendía su posición en la zona de play off, que había perdido después del triunfo del Celta B en el campo del San Sebastián de los Reyes en la jornada sabatina. El equipo blanquiverde buscaba los tres puntos para enlazar dos victorias seguidas tras sacar adelante un partido crucial en la Primera Federación ante la Cultural y Deportiva Leonesa, a la que derrotó por 2-0 El Arcángel. Los cordobesistas, sin embargo, no pudieron solventar el duelo ante un rival enrachado, que llegaba con cinco victorias consecutivas. El ex blanquiverde Rodri Ríos adelantó al Ceuta y en el descuento de la primera parte marcó el empate Kike Márquez. En la segunda parte no se movió el marcador.

Los de Germán Crespo han sumado 10 puntos de los últimos 36 en juego y están por primera vez fuera de la zona de play off de la clasificación en el Grupo 1 de la categoría. En su próxima jornada tratarán de retomar la línea con un partido fundamental en el estadio El Mirador ante el Algeciras, el próximo domingo 19 de marzo a partir de las 18.00 horas. Resultados y clasificación Todo lo que ocurra en cada jornada del Grupo 1 de Primera RFEF lo puedes seguir en Diario Córdoba , con información de la actualidad del Córdoba CF. Aquí puedes comprobar los resultados de cada partido del Córdoba CF y del resto de rivales con los que compite. Y aquí la clasificación actualizada de cada jornada. El sistema de juego Ascenderán a Segunda División cuatro equipos. Dos de ellos serán los campeones de cada grupo. Los otros dos serán los ganadores de dos eliminatorias que disputarán los equipos clasificados del segundo al quinto puesto de cada grupo. Las posiciones obtenidas durante la fase regular determinarán los emparejamientos. Las eliminatorias serán a doble partido. Descenderán a Segunda RFEF los cinco últimos equipos de cada grupo (del 16º al 20º).