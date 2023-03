El Córdoba CF busca ante el Ceuta el paraíso perdido en El Arcángel

Se juega mucho el Córdoba CF y lo sabe bien. Con las matemáticas en la mano aún quedará mucha tela que cortar después de que pase el Ceuta, pero entre los muros de El Arcángel tienen muy claro que hay que salir cuanto antes de una dinámica perversa. Ya ha dejado dicho Germán Crespo que no se puede variar de golpe y porrazo. El granadino admite el bajón -que es evidente, en sensaciones y en números-, pero tiene fe en que todo cambiará. Así lo entienden también en la cúpula de club, que ha mostrado públicamente en sus rondas de comparecencias por los medios el respaldo al jefe del vestuario.

Aseguran los protagonistas que hay que ir poco a poco recuperando el tono, aunque el calendario de la Primera Federación va entrando en la fase decisiva y pronto se iniciará la cuenta atrás de las diez jornadas finales. La tesitura es compleja. El cordobesismo bulle mientras contempla cómo el plan se ha torcido en el momento más inapropiado, después de un mercado invernal que ha resultado toda una tortura.

El ánimo colectivo, dentro y fuera

«Veo a la gente muy pesimista», deslizó Crespo en su última comparecencia en referencia al pulso que detecta en el entorno. «Estamos a tres puntos del Real Madrid Castilla y se dice de ellos que están haciendo un temporadón», apuntó. Cada uno se siente como quiere o como puede en el fútbol, que nunca tiene una mirada uniforme. Lo único real son los datos y ahí el Córdoba sale bastante malparado o con buen aspecto, según el sitio en el que cada cual quiera poner los paréntesis. Como las estadísticas en los políticos. El Córdoba no se ha movido del play off en toda la temporada y eso está bien. Su segunda vuelta es tirando a mediocre. También lleva dos partidos sin perder y con la portería a cero... pero no gana dos seguidos desde noviembre. Todo el mundo estará más feliz -y algunos muy aliviados- si el Córdoba gana al Ceuta, que no es un cualquiera en el grupo. Es el equipo más en forma a día de hoy, con cinco triunfos enlazados.

Crespo tiene la misión de sacarle partido a la brigada de refuerzos que le trajeron en enero, pero ha insistido en que acoplarles a unos sistemas forjados durante más de un año no es sencillo. Pero las circunstancias mandan. Este domingo podría salir a escena el último en llegar, el central Alberto Jiménez, un futbolista de caché con muchas horas de vuelo como profesional y un ascenso a Segunda en el mes de junio pasado con el Albacete. Desde entonces no ha competido. La baja de Jorge Moreno por sanción -fue expulsado en Talavera- le abre una posibilidad, aunque el técnico tiene también la carta de José Alonso.

Un adversario valiente

El Córdoba va a encontrarse con un equipo valiente, cuya propuesta de juego guarda muchas similitudes con la que los blanquiverdes usaron en sus mejores momentos. Esos que ahora quieren reeditar bajo la presión de los números y una remodelación -inesperada, dicen- bastante potente en la plantilla en enero, cuando el grupo aún se movía en la cima.

El último en llegar, el central Alberto Jiménez, podría debutar, de inicio o en el transcurso del partido. Germán necesita a todos los soldados para una batalla que se cobra víctimas. Juan Villar se rompió y es baja en un ataque que lleva tiempo atascado. Willy, el máximo anotador (9), está repuesto tras un mes lesionado, y Casas busca con desesperación el gol en plena sequía. Tendrán una buena prueba en El Arcángel, el paraíso que quieren recuperar.

Homenaje a Pelayo y el peligro de los ex

«Cuando ya nadie creía... tú nos empujaste hasta tocar el cielo». El Córdoba CF dedicó su cartel oficial del partido ante el Ceuta a Pelayo Novo, ex futbolista blanquiverde en la temporada del ascenso a Primera División y protagonista de la legendaria jugada en Las Palmas que significó el gol de Uli Dávila que abrió las puertas de la élite después de más de cuatro décadas. Pelayo, que falleció en Oviedo, su tierra natal, a los 32 años tras ser atropellado por un tren, está dentro de la historia blanquiverde por su aportación en una temporada memorable.

Su imagen, bailando en El Arcángel tras el partido que certificó la clasificación para el play off de ascenso en 2014, junto al guiño de una escayola -se le conoció por entonces como «el del codo fastidiado», pues jugó lesionado-, componen un cartel especial para un partido que puede marcar destinos en el Córdoba CF. El duelo ante la AD Ceuta FC reúne todos los ingredientes para ser etiquetado como crucial. Más allá de sus repercusiones matemáticas, tiene el aliño de la visita a la que fue su casa de varios ex blanquiverdes.

La principal amenaza la representa Rodri Ríos, delantero de 32 años que llegó en el mercado invernal al equipo caballa para revolucionarlo todo. En 13 partidos ha conseguido anotar 10 goles y es uno de los artífices de la impresionante racha de cinco jornadas consecutivas con victoria. Rodri, que jugó con el Córdoba CF en Segunda División en la campaña 16-17 (once goles en 40 partidos), está relanzando su carrera después de un año turbio en las filas del Logroñés, con el que no hizo ni un solo tanto el pasado curso en Primera Federación. En Ceuta está explotando su mejor versión y se ha convertido en el fichaje de enero más impactante por su rendimiento.

En el Ceuta juegan también otros ex cordobesistas como Adri Cuevas -que pasó hace una década por el filial-, uno de los pilares del centro del campo, y dos futbolistas con un pasado más reciente: Julio Iglesias y Luismi Redondo. Ambos formaron parte del equipo que conquistó el título de campeón de Segunda RFEF y la Copa RFEF. El medio gaditano lleva 17 partidos jugados y ha marcado un gol. Por su parte, el extremo pacense, que tuvo un rol notable en los esquemas de Germán Crespo el pasado curso (31 partidos y 8 goles), está teniendo más problemas para afianzarse en el once de José Juan Romero. Ha salido solo cinco veces de titular y acumula algo menos de 500 minutos en 16 apariciones, sin haber logrado aún celebrar ningún gol en esta temporada.