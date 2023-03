Córdoba CF y Ceuta: dos mercados invernales opuestos en Primera Federación

El Córdoba CF tiene el próximo domingo una verdadera prueba de recuperación ante el Ceuta en El Arcángel. Los cuatro puntos sumados de seis posibles en sus dos últimos encuentros, en los que no ha encajado gol, sirven como banderín de enganche a los más optimistas como un posible punto de inflexión al juego de los blanquiverdes, que promete poco, y a los resultados de los tres últimos meses, en los que el conjunto blanquiverde ha pasado de ser líder destacado a pelear por no salir de los puestos de play off en la Primera Federación.

