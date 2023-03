El Córdoba CF prepara el encuentro del próximo domingo en El Arcángel contra el Ceuta (12.00 horas, InSports.TV) y tras el entrenamiento de este miércoles pasó por sala de prensa Carlos Marín. El portero cordobesista fue el hombre más destacados de los de Crespo en El Prado talaverano y aseguró que tanto él como sus compañeros están "ilusionados en esta nueva semana, que viene un equipo que está haciendo las cosas muy bien y creo que el partido es muy importante, porque logramos volver a ganar -en casa- hace dos semanas, hemos puntuado fuera y podemos hacer el punto bueno de Talavera si conseguimos la victoria el domingo" ante el equipo caballa. Además, el almeriense recordó que en caso de triunfo "serían dos partidos seguidos en casa sumando de tres y pueden cambiar mucho las cosas" en la clasificación.

"Podemos ser sólidos"

Carlos Marín aboga por que el Córdoba CF vuelva a ser el equipo "que fue en la primera vuelta, era muy difícil superarnos aquí" y defendió que "el otro día ya demostramos que podemos ser un equipo muy sólido y tenemos muchas armas" para lograrlo, de ahí que afirmara su "confianza" en el equipo. "Espero que este fin de semana la afición esté apoyándonos porque es doblemente importante, porque además el partido es benéfico para la obra social de San Juan de Dios", de ahí que animara "a toda la gente a que nos apoye, porque es doblemente importante".

Sobre el encuentro de El Prado, Carlos Marín reconoció que "es verdad que en la primera parte ellos tuvieron muchas ocasiones, no fuimos todo lo contundentes que nos hubiese gustado en la fase defensiva y nos generaron varias ocasiones". Además, el portero del Córdoba CF comentaba que "lo hablaba en el descanso con Javi Flores, que como nos pasaba en la primera vuelta, -hacer- de equipo grande que está sufriendo, pero al final llega una la mete y nos vamos con los tres puntos". "Tenía eso en mente, esa ilusión", reconocía un Carlos Marín que lamentaba que "al final eso no se dio", aunque sí aseguraba que "de cara a puerta tuvimos" algunas ocasiones, "pero no quisieron entrar". En todo caso, el portero blanquiverde destacaba que "es importante esos dos partidos seguidos con la portería a cero y con eso nos quedamos, a hacerlo bueno esta semana con un más tres y serían siete puntos en tres partidos".