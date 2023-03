El Ceuta no podrá contar con uno de sus pilares en el encuentro del próximo domingo, en El Arcángel, ante el Córdoba CF, que tampoco podrá disponer de Jorge Moreno (12.00 horas, InSports.TV). El central italiano Fabrizio Danese, que vio la quinta cartulina amarilla en el encuentro de la pasada jornada en el Alfonso Murube contra el Linares Deportivo, no estará a disposición de José Juan Romero, técnico caballa, ya que será sancionado y no estará en El Arcángel.

"Este equipo no podía estar tan abajo" El defensa italiano reconoció tras el encuentro ante los linarenses que «pensaba al venir aquí que íbamos hacerlo bien, pero no tanto. El día del Castilla, que estaba en el banquillo, ya dije que no entendía cómo este equipo podía estar tan abajo. No solo lo decía yo. Es una categoría tan igualada que cuando caes en una dinámica mala, tienes que tener una fuerza increíble, como nosotros, que nos queremos salir e ir a Córdoba a por los tres puntos», aseguró el compañero de los exblanquiverdes Luismi Redondo y Julio Iglesias, que viven ahora su mejor momento como jugadores del Ceuta. Futbolista de 27 años, Danese llegó en el pasado mercado invernal al Ceuta proveniente del Cornellá, del Grupo 2 de Primera Federación, donde había disputado tres encuentros como titular. Antes había jugado en la Balona, equipo con el que se enfrentó al Córdoba CF en dos ocasiones, ambas en el Municipal Linense, y las dos con el mismo resultado: victoria de los blanquiverdes. Desde su llegada se ha hecho fijo para José Juan Romero, ya que ha jugado en ocho encuentros, siete de ellos como titular, por lo que será una sensible baja para el técnico de Gerena para el encuentro contra el Córdoba CF.