El Córdoba CF sigue sin encontrar el camino en Talavera

El Córdoba CF no pasó del empate en su visita a El Prado de Talavera en un encuentro en el que mostró muchos problemas defensivos para contener al tercer peor ataque de la categoría y nunca encontró la vía para poder hacer daño al conjunto cerámico, por lo que no consigue meter distancia al sexto clasificado y ve cómo el líder, el Alcorcón, se le va a nada menos que a ocho puntos de distancia. Los blanquiverdes, que enlazan su cuarta salida sin hacer gol, continúan en una espiral preocupante aunque se sostienen dentro de la zona de play off una jornada más.

El Talavera, con lo justo

Germán Crespo cruzó los dedos y mantuvo el once, con la vuelta de Dragisa Gudelj por José Alonso y confiando una vez más en los hombres de los que ya disponía el pasado verano. Los tres disponibles, de entre los llegados en enero, aguardaron su oportunidad en el banquillo, ya que Juan Villar (lesionado) y Armando Shashoua (problema lumbar) se quedaron en Córdoba y Alberto Jiménez viajó por primera vez en la expedición blanquiverde. Por su parte, el Talavera solo disponía de Rodri Escudero de entre sus hombres más importantes en ataque, ya que Rementería, Buenacasa y Álvaro Juan eran baja por lesión en un equipo que es el tercero menos goleador del Grupo 1 de Primera Federación y que, al igual que pasó hace una semana con la Cultural Leonesa, compareció al compromiso con media docena de suplentes, incluyendo el segundo portero y, de los seis, cuatro provenientes del filial talaverano. Por lo tanto, al Córdoba CF se la ponían, ciertamente, botando. La diferencia de presupuestos se percibía ya antes de iniciarse el encuentro.

Esa diferencia, sin embargo, no se notó sobre el césped en el primer acto, una parte en la que al Talavera le valió con la dignidad, el esfuerzo y la vergüenza torera mínimas para superar a un Córdoba CF que volvía a las andadas. Lucas Alcázar, un lateral zurdo reconvertido a extremo y Edu Gallardo, la alternativa a Álvaro Juan en la banda derecha, superaron claramente a Carlos Puga y a Calderón, mientras que la pareja de centrales blanquiverdes, Jorge Moreno y Gudelj, sufrían de manera sorprendente ante Rodri Escudero. El primer cuarto de hora engañó, ya que se mostraba un encuentro relativamente igualado con la mejor ocasión para los blanquiverdes, con un disparo desde la frontal de Antonio Casas que era rechazado por Biel Ribas. Simo recogía el balón y sobre la marcha volvía a disparar, pero el extremo blanquiverde volvía a toparse con el portero cerámico (min. 15). Fue un espejismo, ya que en los instantes previos Edu Gallardo (min. 4, 8 y 11) firmaba sendas llegadas al área de Carlos Marín, lo que generaba cierta inquietud.

Si eso se vio en el arranque del encuentro, conforme avanzaba este el Talavera iba encontrándose cada vez más cómodo y el Córdoba CF iba descolocándose más y más. En el minuto 18, Calderón salvaba bajo los palos tras una gran contra local culminada con un disparo cruzado de Rodri Escudero, que se topó con el lateral de Paradas en la línea de gol. Cinco minutos después, nuevamente aparecía el delantero centro talaverano en un remate acrobático dentro del área que era detenido por Carlos Marín y, poco después, era Gudelj el que evitaba que el disparo del ariete cerámico se convirtiera en gol (min. 25).

Carlos Marín, figura de nuevo

El Córdoba CF no funcionaba en ataque, no conseguía contener con el centro del campo y se mostraba muy nervioso en defensa. Conforme avanzaban los minutos el Talavera seguía creciendo y el conjunto blanquiverde se empequeñecía, por lo que el último tramo de esa primera parte fue de color local. El portero cordobesista volvió a tomar protagonismo, hasta el punto de convertirse en el mejor jugador de partido hasta el descanso. Un paradón a Rodri Escudero (min. 43) tras pase de la muerte de Alcázar y una doble intervención al filo del intermedio a disparos de Edu Gallardo y Renan Zanelli consiguieron que el Córdoba CF se fuera a las duchas con un punto en el bolsillo de forma momentánea y, quizás, injustamente, pero la legendaria falta de gol del Talavera jugó a favor del equipo de Germán Crespo, así como la falta de recambios de nivel en el banquillo cerámico.

Muchos cambios debía hacer el técnico blanquiverde en el descanso, y no solo de nombres, si pretendía llevarse los tres puntos de El Prado, ya que la imagen no era la de un aspirante a alcanzar la Segunda por vía directa, por supuesto, ni siquiera a un equipo que pelea los puestos de play off de ascenso.

La segunda parte, un trámite

Germán Crespo cambió la banda derecha tras el intermedio, dando entrada a Marco Camus por un achacoso Christian Carracedo, pero poco cambió. Sí, el Córdoba CF tuvo algo más de balón en el segundo acto, aunque nunca supo qué hacer con él, y también consiguió tapar algo sus bandas, que fueron sendas autopistas en el primer acto, aunque esta mejoría pareció deberse más al cansancio de Edu Gallardo (principalmente) y Lucas Alcázar que a la virtud defensiva cordobesista.

Quizá lo más sonrojante de este segundo acto para el Córdoba CF fuese el hecho de que Lassina Sangare, un jugador tan corto técnicamente como sobrado físicamente, lograra mantener el mediocampo talaverano y oponerse a la liviana pelea que planteó la medular cordobesista. Así, sin consistencia en la columna vertebral, Germán Crespo vio cómo un equipo como el Talavera, que no destaca, precisamente, por su ataque, consiguió disparar sobre la portería de Carlos Marín en más de 20 ocasiones y hacer al portero cordobesista el mejor de su equipo.

La mejor (casi única) ocasión de la segunda parte para el Córdoba CF la protagonizó Kike Márquez en una jugada individual (min. 63), mientras que el Talavera, pese a su agotamiento físico y mental al no tener recambios de garantía en el banquillo, consiguió sumar varias ocasiones más en el segundo acto. Dani Ramos la estrellaba en el lateral de la red (min. 77) y un cabezazo de Escudero en el minuto 83 ponía el corazón en un puño a los seguidores cordobesistas en El Prado, pero de nuevo apareció Carlos Marín.

Tras ver cómo le anulaban un gol a Willy Ledesma por fuera de juego (min. 72), el Córdoba CF pareció darse por satisfecho con el punto sumado, ya que en el último cuarto de hora apenas apareció por el área de Biel Ribas, salvo por un disparo de Marco Camus desde 30 metros que se marchó alto (min. 84).

Jorge Moreno, expulsado

Para colmo, Germán Crespo no podrá contar con Jorge Moreno en el encuentro ante el Ceuta tras ser expulsado el central blanquiverde en el tiempo de descuento por una entrada sobre Rodrigo Escudero, al que solo le faltó el gol para redondear una actuación en la que generó múltiples problemas al eje de la zaga blanquiverde.

El Córdoba CF, en definitiva, se vio incapaz no solo de encontrar el camino del gol en Talavera, sino también de vivir un día tranquilo ante uno de los peores ataques de la categoría. Y por supuesto, sigue sin encontrar el equipo de Germán Crespo la vía para que se le considere un candidato creíble no ya al ascenso, sino al play off.