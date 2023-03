Talavera de la Reina - Córdoba CF : el partido en cinco claves

Cada uno hizo lo que hizo y viene de donde viene. El Córdoba CF y el Talavera de la Reina se movían hace meses en escenarios muy diferentes, con expectativas dispares. Al final, el transcurso de la competición les ha llevado a una situación en la que no es descabellado presentarles como adversarios directos en Primera Federación. Y eso que los blanquiverdes llevan todo el curso situados en las posiciones de ascenso y los castellano manchegos no han sacado la cabeza de la zona de descenso. Sus números en los últimos tiempos son equilibrados y ambos tienen razones para recelar del rival. Se avecina (domingo, 12.00 horas, Municipal El Prado, InSport TV) un encuentro de exigencia extrema y con puntos que pueden marcar destinos.

Ganar fuera otra vez, vital para el Córdoba

Los de Germán Crespo llevan siendo un equipo productivo como viajero desde que el granadino tomó las riendas. El curso de estreno en la Primera Federación no cortó una tendencia muy positiva, con más de un noventa por ciento de salidas regresando con algo en las maletas. El blanquiverde era, junto al Real Madrid Castilla, el mejor forastero hasta que hace quince días se presentó en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. Allí ofreció una estampa endeble y perdió 2-0. Fue su segunda derrota fuera de toda la temporada. Anteriormente solamente había caído en el feudo del líder, el Alcorcón, que le doblegó por 3-0 en el Estadio Santo Domingo.

Agarrar puntos en Talavera se considera prioritario para dar otro paso en la carrera por retomar la línea de la primera vuelta y alejar los fantasmas de la crisis, tasados en un balance descorazonador de 8 puntos de los últimos 30 en juego. Los blanquiverdes empataron en sus dos desplazamientos anteriores, dejando la puerta a cero ante el San Sebastián y el Unionistas.

Un adversario al alza: quiere merecer lo que encontró

Al Talavera lo metió la RFEF en el Grupo 1 de la Primera Federación después de "desinscribir" al Dux Internacional de Madrid, que no encontró el soporte económico para competir. Los toledanos habían sufrido el descenso el curso anterior y entraron al grupo con una plantilla compuesta para competir en Segunda RFEF. No le ganaban a nadie. Se enquistaron en la última plaza, muy descolgados, y parecían destinados a ser de nuevo carne de descenso. Perdieron nueve de sus primeros diez partidos.

¿Qué ocurrió después? Hubo cambio de entrenador -Pedro Díaz suplió a Rubén Gala- y el equipo se fue ahormando. Su sello está claro: rentabiliza lo que tiene. El Talavera es el octavo mejor equipo de la categoría en los últimos cuatro meses, en los que ha sumado 22 puntos, solo dos menos que el Córdoba. No marca mucho, pero recibe poco. Se mueve bien en las distancias cortas y en su campo anda fino. Fue capaz de ganarle al Celta B (1-0), al Ceuta (2-0), al Fuenlabrada (1-0) y al Algeciras (3-0). En su última aparición se lo hizo pasar muy mal al Deportivo de La Coruña, que sufrió para ganar por 0-1.

En el partido de la primera vuelta, el Córdoba CF se impuso con claridad a un Talavera que por entonces aún era un saco de boxeo para los adversarios. Los blanquiverdes se impusieron por un claro 3-0, con goles de De las Cuevas, Willy Ledesma y Adrián Fuentes.

La pelea del gol: el colectivo contra Rodri

El gol en el Córdoba CF es un asunto coral: el equipo blanquiverde se ha caracterizado por la amenaza múltiple de toda su línea de ataque. En el Talavera la producción se focaliza en un futbolista, Rodri Escudero, que ha firmado 7 de los 21 goles marcados esta temporada por los toledanos. Anotan poco y casi siempre el mismo. El punta talaverano hace un tercio del global y será, sin duda, un elemento que será sometido a una vigilancia especial por parte del Córdoba, que tendrá en su neutralización una de las claves para optar al triunfo.

A Germán Crespo le sobrevino un contratiempo importante: el principal refuerzo invernal para la vanguardia, Juan Villar, se lesionó y estará un mes fuera de los terrenos de juego. Una pena, pues el ex del Huesca se estrenó dejando buenos detalles y un gol en su primer partido en El Arcángel. Con Willy Ledesma recién salido de una lesión -ya tuvo minutos en el tramo final del encuentro ante la Cultural Leonesa- y Antonio Casas en periodo de sequía desde hace once partidos, el Córdoba tendrá el desafío de recuperar -o al menos acercarse- al caudal ofensivo que le llevó a situarse como líder muchas jornadas.

El 'efecto Kike Márquez' como estimulante

Sus actuaciones han resultado determinantes en las últimas semanas. Kike Márquez, uno de los fichajes más impactantes del verano, ha tardado en encontrar su sitio y ahora no parece dispuesto a perderlo. Los números le dan poderosas razones para la continuidad: el sanluqueño promedia la sexta mejor producción ofensiva del grupo de Primera Federación, con un gol o una asistencia cada 130 minutos. El líder en esa estadística es su compañero de equipo Willy Ledesma, que pese a los contratiempos en forma de lesiones está cuajando una de las temporadas numéricamente más importantes de su carrera. Cada 90 minutos hay un gol o una asistencia del Búfalo de Torremejía.

La actuación de Kike Márquez ante la Cultural Leonesa fue determinante. No solo por lo que hizo en el césped -anotó un gol a los seis minutos que condicionó todo el desarrollo del duelo- sino por su implicación antes y después del partido, sabiendo tocar las teclas emocionales de un grupo muy afectado por una crisis de resultados que había hecho mella -así lo reconocieron muchos protagonistas- en su manera de afrontar los partidos.

La vieja guardia al rescate: Gudelj, Flores, Willy...

En la pasada jornada, Crespo montó un once titular en el que no figuraba ni uno solo de los fichajes realizados por el club en el mercado invernal. Fueron media docena. Con jugadores de la "vieja guardia" consiguió que su equipo se acercara, en el rendimiento y aspecto, al que le reportó los mejores números. No fue todo el partido, solamente una parte, pero resultó suficiente -unido también a la debilidad de la Cultural- para dejar el marcador resuelto en la primera parte.

Para el partido en Talavera recupera el técnico granadino a Dragisa Gudelj, una vez cumplido su partido de sanción. La ausencia del serbio en el campo era sinónimo de traspié hasta la semana pasada, en la que la dupla formada por Jorge Moreno y José Alonso en el centro de la zaga tuvo una actuación competente. Si eso le da el paso a una nueva titularidad está por ver. El rival es distinto -y mejor, sobre el papel- y todo apunta a que Dragi estará de nuevo en el eje de la defensa. Sobre su acompañante puede haber más dudas: Moreno, Alonso... y Alberto Jiménez, que apunta a ir en la convocatoria y quizá algo más.

Con Javi Flores y Youssouf Diarra logró el centro del campo una combinación entre físico y creatividad, aunque esta vez podría tener cabida Caballero en lugar del veterano jugador del barrio de Fátima. Y arriba, Willy llama a la puerta con fuerza. El máximo goleador cordobesista puede replicar la alianza con Kike Márquez, con el que despachó unos buenos tiempos en el Extremadura.