Ekaitz Jiménez, lateral izquierdo del Córdoba CF, advirtió este miércoles sobre el próximo rival de los blanquiverdes que «el puesto del Talavera puede ser algo engañoso», recordando que fue admitido en la categoría, Primera Federación, cuando su plantilla estaba preparada para competir una categoría más abajo y es un equipo que «juega muy bien, que se atreve mucho, bueno y con buenos jugadores, por lo que te pueden ganar el partido tranquilamente».

La crisis, "un bajón individual"

El jugador blanquiverde reconoció que el 2-0 endosado a la Cultural Leonesa, el pasado domingo, dio al plantel cordobesista «esa fuerza para volver a sentirnos capaces de lo que hacemos, de creer en lo nuestro, de apretar arriba, de querer el balón y de crear ocasiones, por lo que sí, nos ha reforzado, seguro». También habló de la mala racha con la que llegaba al choque del pasado domingo el Córdoba CF, aunque el vasco aseguró que «las ganas del equipo eran las mismas» antes de ese buen resultado y descartó otros factores por los que el Córdoba CF entró en ella. «Se ha dado por un bajón individual de nivel que ha afectado al colectivo», reconoció el lateral zurdo blanquiverde, descartando «nada raro», como el mercado invernal, como arguyó su técnico en el mes de diciembre. «Ha sido una racha negativa que esperamos haberle dado ya la vuelta este domingo pasado y continuar la buena dinámica este domingo en Talavera», deseó un Ekaitz Jiménez que descartó que deba esperar a que haya «una sanción para jugar», ya que Calderón tiene cuatro amarillas y está apercibido de sanción. El defensa cordobesista recordó que «decide el míster» y él debe limitarse a mirarse a él mismo, «demostrar cada día entrenando que estoy preparado, que no tengo que esperar ninguna sanción y que, si en Talavera tengo la oportunidad de entrar, estoy más que preparado para cumplir y volver a mi nivel, que es lo que busco», afirmó.

"Estoy preparado para jugar"

Finalmente, Ekaitz Jiménez se mostró feliz de haber superado sus problemas físicos, ya que tuvo una lesión muscular tras recuperarse de su gran problema en la rodilla. «Fue una rotura muy, muy pequeñita», comentó el jugador del Córdoba CF, que desveló que en el club «tuvieron que frenarme porque estaba apretando mucho», a causa de «esa ansiedad y esas ganas de querer volver cuanto antes» a la competición. Así, Ekaitz Jiménez reconoció que le tuvieron que «parar diez días y ahora me encuentro bien. Ahora mismo mi oportunidad es diaria, en el entrenamiento de cada día, y ahí cada vez me siento que estoy más con el equipo, que estoy más cerca en todas las acciones, me siento rápido y estoy preparado para jugar», finalizó el defensa del Córdoba CF.