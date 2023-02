El Córdoba CF vuelve a ganar en El Arcángel tres meses después

Tiene el mismo color, huele parecido y el sabor es casi idéntico. Tiene algunas burbujas, bastantes menos que la original, pero esta Roca Cola poco tiene que ver, está claro, con la de la chispa de la vida. El equipo de Germán Crespo ganó, sí, pero está muy lejos de ser el que se recuerda de los dos primeros meses de Liga. El Córdoba CF se impuso a una sosa e inocente Cultural Leonesa en El Arcángel, por lo que el equipo cordobesista dio el primer paso para zanjar la crisis de los últimos meses que a punto estuvo de sacarle, incluso, de los puestos de play off de ascenso. El partido se puso en franquía desde los inicios del mismo, con un golazo de Kike Márquez a los seis minutos de juego, que fue refrendado por otro tanto local, obra de Simo en una primera parte de dominio tranquilo del equipo cordobesista. La segunda parte fue, claramente, para olvidar y una constatación de que el Córdoba CF aún está muy lejos de lo que fue. Pero hay que quedarse con lo positivo: 81 días después, el Córdoba CF volvió a ganar en El Arcángel.

El Córdoba CF tenía ante sí un rival muy parecido al de la jornada anterior. Parecido en los sufrimientos y en la depresión, que no en el planteamiento, aunque también los leoneses llegaban a El Arcángel justitos de personal, con bajas significativas, con Fran Cruz como capitán y con una racha que daba miedo a sus seguidores, con cerca de 400 minutos sin anotar un solo gol y con dos puntos sumados de los últimos 15 disputados.

Ningún fichaje invernal en el once

Por su parte, Germán Crespo borraba del tablero todas las piezas y volvía a empezar de cero, es decir, conformando un once en el que no había cabida a ninguna de las incorporaciones invernales. Para volver al pasado, música del pasado, pareció reclamar el técnico blanquiverde, que conformaba la defensa con lo que tenía tras la baja de Gudelj por sanción, con el doble pivote que tanta alegría le dio allá por septiembre y octubre -Diarra y Javi Flores-, Kike Márquez en la mediapunta tras sus dos últimos encuentros, más entonado, y con Antonio Casas en la punta de ataque, con Simo y Carracedo en los costados.

Salió el Córdoba CF más entonado que en citas precedentes en El Arcángel ante una Cultural que parecía no jugarse nada en el envite. O muy poco. En todo caso, el conjunto blanquiverde mostró un puntito más de intensidad en el arranque de partido y fruto de ello llegó el primer gol local, obra de un chispazo de Kike Márquez, que notó un tanto desde media distancia ante el que Salvi poco pudo hacer. Le sentó bien el gol al Córdoba CF, que pareció ganar algo en confianza e intentó tocar más el balón, con más sentido. Pero sobre todo, se vio al conjunto blanquiverde algo más incisivo en banda derecha, en la que el tándem Puga-Carracedo volvió a mostrar un buen tono y dejó claro que debía ser la banda fija para Germán Crespo. La Cultural apenas reaccionó. Un gol en claro fuera de juego de Percan y un disparo alto de Blesa fueron todo el bagaje ofensivo de los leoneses en ese arranque de partido, mientras que Carracedo firmó una buena acción, pero mal culminada, ya que su disparo final salió mordido y desviado.

Pero de esa banda derecha llegaría el origen del segundo tanto local, obra de Simo y tras error bajo palos de Casas. En esa segunda mitad del primer acto el partido decayó. Primero, porque el Córdoba CF tuvo por fin el punto de tranquilidad que necesitaba y, segundo, porque la Cultural no tenía respuesta. Quizá porque nunca se lo preguntó, siquiera. Los visitantes apenas lo intentaron en alguna ocasión por la banda derecha, con Kawaya (con un aparente problema de peso) y abusaron de los balones largos a Percan, siempre sin resultado.

Lo mejor, el resultado

La mejor noticia para el Córdoba CF, en cualquier caso, no era ya el resultado al descanso (2-0), sino que lo consiguió casi sin despeinarse, sin aspavientos y sin tener que sufrir la lógica tensión que arrastraba en las últimas jornadas. Por lo tanto, el conjunto blanquiverde fue un sucedáneo del Córdoba CF del arranque de competición, al que recordó en pequeños pasajes del primer acto, pero tanto por el rival que tenía enfrente como por lo que se vio al propio equipo de Crespo, la cosa se quedó ahí, solo en una imitación de perfil bajo.

El segundo acto comenzó algo más movido, principalmente, porque la Cultural dio alguna señal de vida e intentó acercarse por los dominios de Carlos Marín. En los primeros minutos acumuló tres llegadas, aunque la más peligrosa la protagonizó Percan, que se durmió dentro del área y dio tiempo a que llegara Diarra para arrebatarle el balón antes de que armara la pierna para el disparo. Por su parte, Antonio Casas volvía a mostrar que en esta ocasión tampoco tocaba anotar, porque un centro medido de Kike Márquez fue cabeceado muy bien por el de La Rambla, pero Salvi sacó una mano salvadora.

Pero el encuentro estaba más abierto y estaba claro que el Córdoba CF no era el que se recordaba en las primeras jornadas ligueras. Bastó que la Cultural intentara achuchar mínimamente al conjunto blanquiverde para que aparecieran los nervios en defensa, como el visto en el minuto 63, cuando Jorge Moreno, presionado por Percan, a punto estuvo de costarle un gol a los suyos. La Cultural se instaló definitivamente en el campo blanquiverde comandada por Tarsi Aguado, pero se mostró absolutamente inocente en los últimos metros. Apuntaba, apuntaba y se quedaba guiñando el ojo eternamente.

Comienza el carrusel de cambios

Germán Crespo inició el carrusel del cambios, aunque el partido se quedaba instalado en ese paradigma. La Cultural pisaba más campo rival, aunque lo cierto es que hasta el último tercio de encuentro el Córdoba CF podía haber jugado sin portero, no hubiera notado su ausencia. Solo reseñar que en el minuto 76 el conjunto visitante tenía otra llegada, aunque Percan no remataba de cabeza, sino con la nuca.

A falta de diez minutos, Docampo hizo un doble cambio un punto ofensivo para intentar, al menos, inquietar al Córdoba CF, pero apenas le dio para anotar otro gol en fuera de juego (87’), obra de Obolskii y para un disparo de Percan desde dentro del área que se marchó a las nubes (92’).

El final del partido fue un sufrimiento: unos no sabían cómo llegar al área rival y hacer daño y otros no querían o no podían, en una segunda parte para olvidar.

Tras festejar su última victoria el pasado 7 de diciembre, el Córdoba CF celebraba la vuelta al triunfo en 81 días en un duelo de perfil bajo que sirve a los blanquiverdes para tomarse un respiro. Si desde el club se apelaba durante la semana a lograr la victoria «por lo civil o por lo criminal», los tres puntos se lograron más por la segunda vía que por la primera.