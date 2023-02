Germán Crespo: "Hemos regalado ese segundo gol"

El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, comparecía con cara de circunstancias en sala de prensa tras la nueva derrota cosechada por su equipo en el Fernando Torres, ante el Fuenlabrada, en un partido en el que al conjunto blanquiverde le "ha faltado salir con más intensidad en los primeros minutos por cómo estaba el terreno de juego. Sabíamos que iban a ser importantes las disputas y los duelos, porque ellos iban a intentar hacer juego directo y no hemos sabido defender eso", señaló el granadino. Para el preparador cordobesista, el Fuenlabrada "generó ocasiones en los primeros 25 minutos y luego ha llegado el gol desde 30 metros. En los últimos minutos de la primera parte nos pasó lo que nos está faltando, ese pelín de suerte, con el larguero y la ocasión de cabeza que tuvimos, en la que -Jorge Moreno- estaba delante del portero y la ha enviado fuera", lamentó.

"Luego, en la segunda parte, hemos regalado ese segundo gol", se quejó Germán Crespo, "y ya cuando se te pone un partido con 2-0 en los primeros minutos de la segunda parte pues hemos intentado hacer cambios ofensivos, pero nos ha faltado en los últimos metros, hemos acumulado jugadores, hemos llegado bien al área, pero nos ha faltado tener más acierto en los últimos metros, salvo a balón parado", relató el entrenador del Córdoba CF, que explicó que sacó "a dos jugadores a pierna natural para que cuando sacaran centros tener más jugadores en el área. Pero ellos nos han defendido bien. La intención era tener con Casas, Miguel -De las Cuevas- y Kike -Márquez- en esos centros laterales, aunque corríamos el riesgo de que en alguna contra nos podían haber matado el partido", recordó.

La salida de Dragi

Volviendo a repasar el segundo acto del Córdoba CF, Germán Crespo defendió que su equipo había "salido bien en la segunda parte" y que en el descanso "hablamos de que tuvimos ocasiones al final de la primera parte, aunque eran a balón parado". Sin embargo, a pesar de que "habíamos comentado que había que tener cuidado con esas salidas porque el césped no estaba como el que tenemos en casa y esas conducciones iban a ser peligrosas", el técnico blanquiverde lamentó que "en la salida de conducción de Dragi le han robado el balón y cuando intentábamos estar mejor ha llegado ese segundo gol", que a la postre resultó definitivo para el Córdoba CF.

Sobre su amonetación, el técnico blanquiverde aseguró no haber dicho "nada" al colegiado del encuentro, "no he dicho nada como para eso", insistió, aunque también resolvió que "son cosas del fútbol".

Volviendo al encuentro, Germán Crespo reiteró que "cuando se enfrentan a nosotros somos un equipo que vamos arriba y peleamos por ese posible play off y ese posible ascenso y eso motiva" a los rivales. "Además del cambio de entrenador, aunque sigue Alfredo -Sánchez- que estaba con ellos, son equipos como todos, que cuando juegan como local intentan hacerse fuerte ante su afición. El Fuenlabrada, aunque esté ahí, era un equipo hecho para estar en la primera mitad de la tabla y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, como así ha sido", declaró el técnico blanquiverde.

Finalmente, Germán Crespo recordó que su equipo "fuera de casa estaba haciendo unos buenos números, llegamos aquí como el segundo mejor visitante, detrás del Castilla. En la visita al Sanse el campo por el frío estaba un poco mal, pero no hay que poner excusas. Hoy hemos perdido un partido importante para cambiar la dinámica y no lo hemos podido conseguir", finalizó el entrenador del Córdoba CF.