Germán Crespo: "Lo que queremos es ganar un partido lo antes posible"

Una “final” anticipada. El Córdoba CF descuenta las horas para vivir una de esas citas con el cartel de trascendental desde su entrada a la Primera RFEF, elevada en importancia dada la mala dinámica, a la par que recrudecida por el empuje de los perseguidores en la dura pugna por la fase de ascenso. Sin duda, el choque ante el Fuenlabrada en el Estadio Fernando Torres del próximo domingo (18.00 horas) adquiere la etiqueta de crucial para dar un giro al guion de este particular tramo de temporada para los de Germán Crespo, marcado por la irregularidad. «Todavía quedan muchas jornadas. Tal como está la competición, queda mucho, pero nosotros lo que queremos es ganar un partido lo antes posible, cambiar la dinámica. No vamos con la misma tranquilidad que cuando íbamos empatados con el líder... En esta competición cada semana pueden pasar muchas cosas. El equipo fuera de casa está fuerte, en números importantes, vamos con la idea de ir a por la victoria y cambiar los resultados», afirmó el preparador, ambicioso, tras la penúltima sesión de trabajo del grupo antes del duelo ante el cuadro madrileño.

El rival, con nuevo técnico

La destitución de Mere Hermoso en el banquillo fuenlabreño, por otro lado, también fue reconocida como un nuevo «obstáculo» a la hora de analizar al rival por parte del granadino y su cuerpo técnico, aunque con matices respecto a los otros planteamientos diseñados ante equipos con cambios en su dirección hasta la fecha. «Es diferente un poco por eso, porque en este caso mantienen al segundo entrenador, por lo que tampoco creo que pueda haber muchos cambios. No sabemos qué sistema o rival nos podemos encontrar, si va a apretar en bloque alto o medio, aunque al final el cambio no es tan grande como cuando ha llegado un entrenador nuevo», indicó. «Es un equipo que todos teníamos en las quinielas para estar luchando arriba. Va a ser un partido complicado, como todos. Ellos pueden tener la presión que podemos tener nosotros. Tienen calidad, jugadores contundentes, han cambiado el sistema y están jugando con tres centrales experimentados en la categoría. Tenemos que jugar un poco con esa ansiedad que pueden tener ellos, al igual que nosotros», apuntó acto seguido.

Será un cruce para el que Crespo coloca el acento en la opción de adelantarse primero, una tarea de complejidad que no se produce desde la pasada victoria ante el Pontevedra en El Arcángel (1-0), en la jornada 15. «Lo hemos hablado. El otro día el primer gol es evitable, no te lo pueden hacer en el minuto dos del partido. Hemos hecho mucho hincapié en eso. Me quedo con la tranquilidad de que veo al grupo trabajar. El otro día me fui cabreado por la derrota, pero ves a un equipo vivo. Cuando encadenas esta racha lo normal es ver a un equipo muerto. He visto trabajar a la gente, está todo el mundo enchufado, deseando que llegue el domingo. Psicológicamente veo al grupo bien, deseando de ganar y seguro de sí mismo, en lo que hemos hecho bien anteriormente. Estaría preocupado si viera al equipo cabizbajo, a los jugadores en los entrenamientos escondidos. No llevamos una buena racha, pero no me preocupa eso, veo a la gente metida y con ganas de sacar una victoria que nos daría mucha más tranquilidad», admitió.

Su futuro en el banquillo

La continuidad del propio técnico en el banquillo del Córdoba CF, en entredicho durante las últimas semanas, también fue valorada por el técnico, que reconoció su escasa experiencia en estos contextos, aunque también su confianza en revertir la compleja situación del equipo. «Está claro que esto es fútbol. Yo no estaba acostumbrado a una racha tan negativa desde que empecé como entrenador. Por suerte, desde que estoy en este mundillo no he tenido una racha de perder cuatro partidos consecutivos en casa. Dentro de todo lo malo, de la dinámica negativa, el equipo está en los objetivos que marcamos en pretemporada cuando confeccionamos la plantilla. Estamos en playoff, aunque el corte ha disminuido. Para mí ha sido una semana complicada, pero sobre todo porque el otro día el equipo, ante un grandísimo rival, hizo las cosas bien, cuando ha habido partidos que no hemos estado tan bien pero que sí nos llevamos los tres puntos», subrayó.

«La opinión de la afición se agradece, te das cuenta de que a pesar de que hay gente que esté en contra, que es normal por los resultados, pues te sientes todavía más fuerte. Hay un tanto por ciento alto que confía en el trabajo que hemos hecho. Esto es fútbol, hasta ahora nunca he tenido un cese. Desde el club se me transmite tranquilidad, tengo confianza plena en mí y mi cuerpo técnico, y sobre todo en los jugadores, que son los que nos van a dar la victoria en corto plazo», añadió.

La enfermería, un respiro

En dirección opuesta a la tendencia negativa de las últimas jornadas, el estado de la enfermería blanquiverde sí comienza a ofrecer notas positivas tras un curso marcado por las bajas, ahora con Willy Ledesma y Ekaitz Jiménez en la rampa de salida para de nuevo figurar en las listas del equipo. «Da alegría cuando ves que puedes contar con todos los jugadores, da mucho. Ayer se le realizó una prueba a Willy y todavía tiene algo, no vamos a arriesgar, aunque él tiene muy buenas sensaciones. Va a entrar en convocatoria», afirmó el preparador, reconociendo también que la disponibilidad de Ekaitz Jiménez para sumar en el encuentro del domingo, al igual que las de Christian Carracedo y Javi Flores, que no finalizaron la sesión de este viernes por precaución tras un golpe a lo largo de un entrenamiento de la semana.

Paralelamente, el escenario con Alberto Jiménez también fue destacado por Crespo, tajante en cuanto a la necesidad de adquirir ritmo competitivo por parte del canario antes de sumarse a sus planes, aunque optimista en los plazos y la hoja de ruta marcada en esta particular «pretemporada» para el ex del Albacete. «Es complicado. El ritmo competitivo es grande, sobre todo por el puesto en el que va a jugar, que puede estar en el mediocampo o de central. Ahora mismo le falta, físicamente, aunque es verdad que está trabajando muy bien. La alimentación, la pérdida de peso, va muy bien, en los tiempos marcados. Por la exigencia de los partidos, no puede pasar de cero a cien en tan solo tres semanas que lleva aquí con nosotros. Si sigue al ritmo que está teniendo y con las sensaciones del propio jugador, en un par de semanas o tres estará en convocatoria y seguramente juegue algún minuto con nosotros», concluyó.