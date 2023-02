Córdoba CF: solo la mitad de los puestos están claros

El Córdoba CF y sus rotaciones. ¿O habría que afirmar el Córdoba CF y sus dudas? El conjunto blanquiverde se encuentra inmerso en una crisis profunda desde hace más de dos meses y ya en el inicio de la temporada hubo debate en torno a las elecciones de Germán Crespo y su decisión de rotar en el once inicial a todos los jugadores (o a la mayoría), más allá del rendimiento que estos ofrecieran sobre el campo. Pareció acallarse el debate tras el primer mes de competición, con aquellas cinco victorias iniciales consecutivas y cierta «estabilidad» en los equipos iniciales, pero lo cierto es que, aparte de la portería, solo cinco posiciones del campo parecen tener dueño y uno de ellos, Calderón, porque no tiene alternativa, y otro, Jorge Moreno, la espera en la figura de Alberto Jiménez. En las otras cinco posiciones del campo siempre ha habido cambios y, en alguna de ellas, con un reparto de minutos llamativamente ecuánime, mientras que en alguna otra han pasado hasta cuatro jugadores. Por lo tanto, el Córdoba CF no solo no tiene un once reconocible, sino que es complicado hablar de que un hombre está algo por delante de otros compañeros para hacerse con la posición. Zona por zona, así está este Córdoba CF en crisis.

Portería: Carlos Marín, el mejor de la temporada

Objetivamente, Carlos Marín es el mejor hombre del Córdoba CF en lo que se lleva de la temporada 2022-23. Al menos en media docena de encuentros no es que haya sido el mejor, sino que directamente ha dado puntos al equipo. El último ejemplo fue, precisamente, el pasado sábado ante el Castilla, pero además, el almeriense ha sobresalido en partidos comprometidos, como el de Valdebebas, el de Riazor o en A Malata. Si la portería no ha rotado en esta campaña es, principalmente, porque Carlos Marín ha brillado de una manera que hacía imposible pensar en sustituirle.

Lateral derecho, sin propietario

José Ruiz ha sido titular en 13 partidos, mientras que en 11 encuentros lo fue Carlos Puga, ya que en las 23 jornadas disputadas ambos coincidieron una vez en el once inicial, en la jornada 20 (visita a la UD Sanse) en la banda derecha, el granadino como extremo. Pero está claro que ahí, Germán Crespo no se ha decidido y la posición no tiene dueño. En líneas generales, Carlos Puga ha transmitido mejores sensaciones, sobre todo en el aspecto ofensivo (no hay que olvidar la vocación que tiene el propio Córdoba CF), pero el valenciano, más veterano, acumula en torno a 150 minutos más de competición. Lo que sí deja claro Germán Crespo es que no tiene lateral derecho preferente.

Jorge Moreno, pese a las dudas

No lo tuvo claro Germán Crespo los dos primeros meses con el central cedido por el Rayo Vallecano. De hecho, solo fue titular en cinco de los primeros 10 encuentros de Liga. Por ello llamó la atención doblemente la salida en enero de José Cruz, que había firmado siete encuentros como titular. De hecho, es a partir de noviembre cuando Jorge Moreno regresa al centro de la defensa de forma asídua, a pesar de que el defensa madrileño ha dejado algo más que dudas en varios encuentros de Liga. José Alonso no es alternativa para el técnico y Alberto Jiménez no estará antes de mediados de marzo.

Dragisa Gudelj, segundo indiscutible

Poco hay que decir. Para Germán Crespo es indiscutible y en las tres jornadas que se ausentó por sanción el equipo no lo pasó bien, aunque ahora, visto en perspectiva, los sufrimientos blanquiverdes quizá tuvieran más que ver con la falta de un Javi Flores en forma que con la sanción del serbio-neerlandés. Fuera como fuese, es uno de los pocos fijos para Germán Crespo.

Calderón sigue sin alternativa en el puesto

«Puede jugar 200 partidos», se aseguró desde el club. Su último mes de competición deja a las claras lo que ya se sabía: no es así. El compromiso y esfuerzo del de Paradas es indiscutible, pero también la línea descendente que está marcando en las últimas cinco jornadas, en las que ha acusado el cansancio, tanto físico como mental, lo que provoca una pregunta: ¿si tuviera alternativa y visto su rendimiento en el último mes y medio Germán Crespo habría aplicado el mismo criterio que sí ha aplicado en otras zonas del campo, con otros compañeros? La respuesta, evidente, es que sí. Pero tendrá que seguir esperando a que Ekaitz Jiménez se ponga a punto, algo que no llegará antes de marzo.

Caballero, el cuarto hombre

Ramón Bueno, Cristian Delgado, Youssouf Diarra y Caballero. El de Martos, primer hombre del mercado invernal, es el cuarto ocupante de la zona del mediocentro defensivo. No ha convencido especialmente en sus primeras actuaciones, pero Germán Crespo no tiene más remedio que darle continuidad, ya que de ello depende buena parte del funcionamiento futuro del equipo blanquiverde. En caso de que el de Martos no cuaje, no tendría más remedio que volver a confiar en Youssouf Diarra para ese puesto. Y, ojo, que en el último encuentro se vio en el banquillo al mali por segunda vez en la temporada.

No hay dos Flores ni dos Diarras

Y Germán Crespo quiere a Diarra en este otro puesto, de ahí que cruce los dedos para que Caballero cuaje. El preparador cordobesista sabe que el Javi Flores de los tres primeros meses de Liga es muy complicado que regrese. De hecho, teniendo a disposición al de Fátima, no lo sacó de inicio en Salamanca para darle la manija ante el Castilla, al igual que hizo dos semanas antes contra el Celta, con idéntico resultado. Ojalá se dé y veamos de nuevo a aquel Flores de octubre, aunque no será fácil. La llegada de Armando Shashoua tiene ese punto de apuesta creativa, pero al menos por ahora, siempre estará Diarra en las preferencias de Crespo para el puesto, aunque para ello, hay que insistir, debe cuajar el puesto de mediocentro defensivo.

También cuatro en el extremo izquierdo

Simo, Adrián Fuentes, Cedric Teguia, Marco Camus… Y hasta Canario. Siendo justos, son cuatro los hombres utilizados por Germán Crespo en la banda izquierda ante la falta de regularidad y cierta inconsistencia de Simo Bouzaidi en esta temporada en Primera Federación. El extremo cedido por el Atlético no convenció y, tanto fue así, que Germán Crespo decidió tirar de Adrián Fuentes en banda izquierda antes que volver a dar una titularidad al hispano-camerunés, hoy ya en el Intercity. El adiós obligado a Adrián Fuentes obligaba a incorporar a un futbolista con cierta consistencia y Marco Camus lo es, pese a su juventud. Pero la valoración de un futbolista por un solo partido es para la grada, no para los banquillos, de ahí que se deba insistir con el cántabro. Si Simo Bouzaidi ve competencia real también enfocará mejor el esfuerzo.

Christian Carracedo, pese a todo

El jugador de campo más regular y que mejor rendimiento está dando a lo largo de la temporada, pese a aquel frenazo que sufrió después del primer mes de Liga, en el que un «banquillazo» pareció afectarle, costándole volver al nivel mostrado en los inicios. Con todo, el catalán está demostrando el acierto de su fichaje y de su renovación y merece toda la confianza que se le pueda depositar, más allá de que en un momento dado pueda tener un partido más flojo. Como se ha dicho anteriormente, solo la grada valora a cada jugador por su rendimiento en el último encuentro exclusivamente. Dueño de su puesto de forma indiscutible.

De lo políticamente correcto, a la 'pax romana'

Una de las posiciones más controvertidas por el peso de los contendientes. Miguel de las Cuevas, capitán y gran peso pesado en el vestuario vio cómo el fichaje estrella del pasado verano se hacía mirando a su puesto, el de mediapunta. Y llegó Kike Márquez. El gaditano fue titular en tres de las primeras cinco jornadas, marcó tres goles y dio dos asistencias, lo que parecía indicar que se hacía con el puesto, ya que en las jornadas 6 y 7 siguió siendo titular. Pero hasta ahí, ya que en las siguientes seis jornadas tan solo salió de inicio en una ocasión, aunque resultó vital desde el banquillo en la victoria en Ceuta, en la que volvió a anotar un gol y a dar una asistencia. Pese a ello, siguió en el banquillo en las dos siguientes jornadas y, cuando regresó a la titularidad, en Riazor, pareció ya desconectado. Llamativamente, suma prácticamente los mismos minutos de Liga que De las Cuevas. 917 el capitán, 879 el gaditano, solo 38 minutos de diferencia. Posición que no tiene dueño, evidentemente.

La única rotación clara y justificada

La de delantero, cuando el Córdoba CF de Germán Crespo juega con un solo punta, es quizá la única posición en la que la rotación estaba más que justificada. Parte de los nueve goles anotados por Willy Ledesma, delantero veterano, los hizo desde el banquillo, por lo que tuvo luego su «premio» en forma de titularidad. Los seis marcados por Antonio Casas lo fueron al inicio, cuando por su juventud y sintiéndose con confianza, enganchó una buena etapa goleadora. Pero sea como fuere, esos 22 años del rambleño, más la prolongación de su contrato, han permitido a Germán Crespo manejar dichas alternativas con relativa tranquilidad, a pesar de que haya voces, no desatinadas, que pidan continuidad con el delantero de referencia. Y acaba de llegar, además, Juan Villar, a pesar de que su carrera la ha desarrollado como hombre de banda o segundo delantero, por lo que podría añadir sustancia a un debate ya animado: ¿entraría en lucha dentro de esa especie de pax romana decretada por Germán Crespo en la posición de mediapunta? La sonrisa es inevitable.