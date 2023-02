El Córdoba CF, a tres puntos de salir de puestos de 'play off'

El Córdoba CF de la jornada 23 parece cambiar, como mínimo temporalmente, los objetivos que ha tenido en los últimos meses y vuelve a los que se planteó el pasado verano. El conjunto blanquiverde se sitúa en la cuarta plaza de la clasificación y tiene por delante a tres rivales por la única plaza que da el ascenso directo a Segunda División A.

Con dos puntos más se sitúa en la tercera plaza el Deportivo de La Coruña tras su empate en Matapiñonera (0-0) ante el Sanse. Podría pelear el conjunto blanquiverde con los de Riazor, sobre todo teniendo en cuenta que no están transmitiendo grandes sensaciones (aunque puntúan constantemente) en su juego y, además, han de girar visita a El Arcángel. En la segunda plaza se coloca el Real Madrid Castilla, con cuatro puntos (más el golaverage) de distancia sobre el Córdoba CF. Y ya a seis puntos (y probablemente más el golaverage) está el líder, un Alcorcón que se impuso por la mínima al Talavera con gol de Chiki. El problema para el Córdoba CF no es la distancia con el Dépor o incluso el Castilla, sino que más allá de las sensaciones que transmite, necesitaría que fallaran ya tres equipos, y no uno, para lograr esa primera plaza del Grup 1 de Primera Federación.

Por el contrario, ha visto el equipo de Germán Crespo cómo por detrás se le han ido acortando las distancias, tanto, que después de jugarse la jornada 23, el Córdoba CF tiene a tiro de partido salir de los puestos de privilegio, zona que ocupa desde la jornada 1 de Liga. De hecho, en 14 de las 23 jornadas de Liga el Córdoba CF ha sido líder del Grupo 1 de Primera Federación, mientras que ahora, el sexto clasificado, el Linares Deportivo, está a solo tres puntos de los blanquiverdes tras ganar (4-3) en Linarejos al Unionistas de Salamanca y sumar su tercera victoria consecutiva.

Cinco meses después

Esta pírrica distancia con el sexto clasificado no se daba desde la jornada 3 (10 de septiembre), cuando se producía un triple empate a puntos en cabeza entre el Córdoba CF, el Dépor y el Racing de Ferrol, con nueve puntos, y el sexto clasificado, la Cultural Leonesa, sumaba seis.

Tras ganar en la jornada 4 en El Arcángel al Rayo Majadahonda, el Córdoba CF abrió una distancia al sexto puesto de cinco puntos, que se mantuvo en las jornadas 5 y 6. En la jornada 7, se redujo a cuatro puntos, mientras que de la jornada 8 a la 11 inclusive volvió a ampliarse a cinco puntos. En la jornada 12, el Córdoba CF siguió abriendo brecha y le metió siete puntos al sexto clasificado y en la siguiente jornada amplió a 8 puntos. En la jornada 14 se redujo a siete puntos y en la jornada 15 se fue a 10 puntos, la máxima distancia que tuvo el Córdoba CF sobre el sexto clasificado, distancia que se repitió en la jornada 18. Desde entonces y hasta la jornada 23, los puntos de diferencia con el sexto clasificado fueron siete, ocho, siete, cinco y tres, que es la actual, en la jornada 23.

Además, el quinto clasificado, última posición de play off, es el Racing de Ferrol, que goleó en A Malata al próximo rival del Córdoba CF, el Fuenlabrada (3-0), por lo que los verdes se sitúan a solo dos puntos de los cordobesistas.

En cualquier caso, el Córdoba CF nunca podría salir la próxima jornada de los puestos de play off en caso de derrota en el Fernando Torres, ante el Fuenlabrada (18.00 horas, InSports.TV). Aunque se produjera otro resultado negativo para el equipo de Germán Crespo y el Linares Deportivo lograra la victoria en su visita a Valdebebas, el golaverage general de los blanquiverdes (+15) es mucho más amplio que el de los azulillos (+3), por lo que los puestos de privilegio no corren peligro de forma inmediata.

Eso sí, parece que el objetivo de este Córdoba CF vuelve a cambiar para las próximas semanas, al menos momentáneamente, y deberá olvidarse por un tiempo del Alcorcón para mirar hacia abajo y meter distancia con los Linares Deportivo, Celta de Vigo B o Cultural Leonesa, por cierto, próximo visitante en El Arcángel.