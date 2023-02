Juan Villar: "Me quedo con la actitud del equipo y de la afición"

Con sensaciones encontradas, aunque con doble estreno. El encuentro entre el Córdoba CF y el Real Madrid Castilla (1-2) dejó un reducido espacio para las notas positivas, aunque algunas bajo la figura de Juan Villar, debutante en El Arcángel y autor de su primer gol con la blanquiverde. «Espero que vamos a estar en la pelea de aquí al final, que vamos a conseguir el objetivo marcado por el club. Espero y deseo que la gente esté como hoy, es una gozada. El equipo ha respondido muy bien, hemos estado en todo momento en el partido, no hemos conseguido empatar de milagro. Nos quedamos con lo positivo. La Primera RFEF es muy larga», afirmó el onubense, estimulado tras debutar como goleador, ambicioso por revertir la mala dinámica, aunque también comedido dado el aciago resultado.

La fragilidad defensiva de los minutos iniciales, a su vez, fue catalogada como una de las claves del choque por parte del atacante, consecuente con el mal inicio de partido frente a un rival directo. «Cuando empiezas 0-2 en el minuto diez ante un rival como este, se pone el partido cuesta arriba. Me quedo con la actitud del equipo y de la afición. Hemos intentado sacar el partido adelante, pero por pequeños detalles no ha entrado el balón», indicó. «Toca seguir intentándolo. Salvando esos dos pequeños errores, que han costado dos goles, el equipo ha estado bien. Hemos demostrado que hemos estado dentro del partido en todo momento», apuntó acto seguido.

En la parcela individual, por otro lado, el de Cortegana también reconoció encontrarse con sentimientos encontrados, experimentado el respaldo de estrenarse como goleador ante su nueva afición, aunque también con el sabor ciertamente «agridulce» tras el revés. «La sensación es una gozada. Ver este ambiente, cómo disfruta la gente, es una gozada, disfrutar de ello es una de las grandes cosas por las que he venido. Me voy con ese sabor agridulce, sabiendo que he metido la primera que he metido, pero que he tenido un par o tres que podría haber completado con más acierto», admitió. «Ese apoyo que nos ha transmitido toda la afición va a ser fundamental de aquí al final. Ningún equipo va sobrado en esta categoría. Con esta afición vamos a sacarlo adelante», apostilló.