Córdoba CF - Real Madrid Castilla: el partido en cinco claves

No es un partido normal. Ni para el Córdoba CF ni para el Real Madrid Castilla, que cruzan sus caminos en El Arcángel (sábado, 19.00, InSport.TV) en medio de una batalla por el ascenso que alcanza sus momentos de mayor crudeza. Los anfitriones no pasan por su mejor momento. Lo saben y lo admiten, pero no se resignan. Las arengas se han sucedido en los últimos días en el seno de un grupo que se siente agraviado: se le apagó la luz del gol y ahora anda dando palos de ciego desde hace un mes.