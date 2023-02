«Es un partido perfecto para quitar los demonios que se han podido presentar estas semanas»

Después de renovar el pasado verano con el Córdoba CF hasta 2025 está viviendo su debut en Primera Federación y lleva ya seis goles anotados. Para otro jugador de su edad habría motivos suficientes para darse por satisfecho, pero Antonio Casas (La Rambla, 2000) quiere más. Aspira a llegar al fútbol profesional con el Córdoba para emular a uno de sus ídolos, Florin Andone, y hacerlo como uno de los cinco máximos goleadores de la categoría. Para ello, el Córdoba tendrá que salir de la crisis y el sábado tiene la oportunidad de dar el primer paso, ante el Real Madrid Castilla.

El partido del sábado es importante, de los de sentirse futbolista. Además, usted le marcó al rival un golazo en la primera vuelta.

Sí, bueno, al final son partidos de los que gustan. Tienes a tu afición, campo lleno, porque creo que se va a llenar, y un rival como el Real Madrid Castilla. Al final, gusta jugar contra los equipos de arriba, contra los que te estás jugando el ascenso, y si además es en casa, con nuestra gente, pues mucho mejor.

Es un partido de intensidad, de los que se han jugado pocos en los últimos años por aquí. No sé si eso mete más responsabilidad al jugador o es un factor que juega a favor.

Bueno, puede ser que… No, yo creo que la afición al final lo que hace es ayudarnos, darnos ese empujoncito que a veces nos hace falta y en este caso creo que nos va a hacer falta para sacar el partido adelante y salir de esta mala racha.

Renovación hasta el 2025 el pasado verano. La apuesta del Córdoba CF con usted fue clara por convertirle en jugador franquicia, de la tierra, joven. En cierta medida parece que la intención es que usted sea uno de los ejes del equipo.

Sí, al final el club, tanto la directiva como el míster siempre me han dado la confianza. Yo siempre he estado muy a gusto aquí. Aparte de ser cordobés y cordobesista, siempre he estado muy a gusto en el club. Mientras que yo pueda y el club requiera mis servicios yo voy a estar luchando para llevar este escudo a donde se merece, que es al fútbol profesional.

Empieza el equipo como un cohete y mostrando juego y goles, recordando mucho al del año anterior, sin notar el cambio de categoría.

Totalmente. Al final, la sensación tanto dentro como fuera es que no habíamos cambiado de Liga. Seguíamos metiendo no sé si dos goles y medio por partido de media, equipo máximo goleador, el menos goleado… Al final todo va rodando, pero sabíamos que eso no era normal, sabíamos de la dificultad de la Liga y que algunos equipos podían estar en mala racha en el arranque de la Liga. Creo que esos puntos son los que han provocado que estemos ahora donde estamos.

Muchos esperaban que fuese más titular, tener más continuidad en el once titular, pero por las rotaciones se le echó de menos.

Sí. Al final, como dices, la rotación, la competitividad sana que hay dentro del equipo hace que juegue otro compañero y lo haga bien. Es el máximo goleador actualmente de la Liga, por lo que al final el míster se tiene que decantar por uno u otro y en ese momento se decantó más por él que por mí. Pero yo lo que digo siempre es que tengo que apretar, luchar día a día para mejorar y aprovechar los minutos que dé el míster.

Fue el máximo goleador del equipo en la campaña del ascenso. ¿Ha notado el cambio en las defensas, en los equipos, con respecto a la pasada temporada?

Sí. Es una categoría que se puede considerar profesional. Los jugadores que hay en esta Liga se dedican exclusivamente al fútbol. El año pasado había casos en los que los jugadores tenían segundos trabajos o tenían dificultad para ir a entrenar o los viajes. Se nota el cambio de categoría.

¿Cómo son los centrales de Primera Federación?

Son más duros, son más experimentados, tienen más experiencia, pero bueno, seguimos sin tenerles miedo, evidentemente (ríe).

El equipo está en sequía goleadora y eso contrasta con la pegada que ha tenido hasta ahora. ¿También ustedes están sorprendidos con el cambio?

Sí, la verdad es que no estamos acostumbrados. Desde que llegué a Córdoba la media de goles por partido era de dos y medio, como he comentado antes y sobre todo aquí en El Arcángel. Aquí, con nuestra gente, en los últimos cuatro partidos no sé cuántos hemos metido, pero con la mala suerte de las tarjetas rojas, que tuvimos en dos jornadas seguidas… Pero no es lo normal lo que llevamos viviendo últimamente.

A la gente de ataque le llegaban antes más balones, con más asiduidad.

Sí, yo creo que viene de la mano con lo que hemos hablado antes. En las últimas jornadas no estamos creando tanto como veníamos creando anteriormente. Sí que es verdad que antes creábamos muchas situaciones de gol y estando acertados las metíamos. Los partidos se ponían a nuestro favor y ese factor influye. Cuanto menos creemos, menos oportunidades tenemos.

¿Cómo ha vivido la marcha de compañeros como Adrián Fuentes? Willy Ledesma dijo como capitán que estaba deseando que se acabara.

Creo que ha sido un poco duro todo. Personalmente, yo no me esperaba que un equipo que iba segundo, a dos puntos del líder, tuviera tantas bajas en el mercado invernal. Sinceramente, me esperaba que todo el que estaba aquí, al verse segundo en el club en el que está, con la aspiración que tiene de llegar a Segunda División, lo normal es que quiera seguir estando en el club. Me pilló desprevenido, la verdad, tanta salida. Pero al final somos los que somos, estamos los que estamos y este grupo deberá intentar ese ascenso a Segunda.

¿En el día a día no notaba nada, no escuchaba a alguno de ellos comentando que prefería irse?

Sí, al final todo futbolista quiere jugar los máximos minutos posibles. Es verdad que los que se han ido no han tenido esa continuidad, pero bueno… Sí que se rumoreaba, se escuchaban rumores, se veían noticias sobre algún jugador. Al final, cada uno mira por lo suyo y ellos han decidido irse. Y ya está.

"Personalmente, no me esperaba que un equipo que iba segundo, a dos puntos del líder, tuviera tantas bajas en el mercado invernal"

¿Provoca una tristeza diferente tener que decir adiós a compañeros con los que ha vivido uno un ascenso?

Sí, además es que se suma el condicionante de que se baja a Segunda RFEF para devolver al club a donde se merece, ascendimos con ese grupo, la verdad es que éramos una familia, y este año teníamos el mismo propósito, que ese grupo de amigos subiera a Segunda. Al irse esos cuatro o cinco jugadores pues la verdad es que da pena.

¿Tras la renovación habló el entrenador con usted para hacer un planteamiento especial, no sé, tomar más responsabilidad?

El míster no se dirigió a mí en ese sentido. Sabíamos por ambas partes que había que seguir currando, que había que seguir luchando y por supuesto que aquí nadie pone la etiqueta de titular o de suplente y evidentemente hay que ganarse el puesto.

Lleva seis goles. ¿Esperaba haber marcado más goles al final de esta primera vuelta?

Bueno, al final es una Liga muy difícil y sobre todo es una Liga en la que debuto. No sé la dificultad que se ve desde fuera, pero te puedes imaginar. Me gustaría haber metido más goles, pero tampoco es una cifra por la que preocuparse.

Lleva una proyección nada mala teniendo en cuenta lo joven que es. Podría llegar a los 12 o 14, que sería una buena cifra teniendo en cuenta que es su estreno en la categoría.

Sí, como dices es mi primer año en Primera Federación y, ojalá, si quieres lo firmamos aquí ahora mismo, si termino con esa cifra de goles. Pero sobre todo el objetivo común, que es el ascenso.

¿Cuál es la sensación en el equipo ahora mismo?

Bueno, la sensación es que el fútbol va por rachas, que estamos en una dinámica negativa y que necesitamos ese buen partido, esas buenas sensaciones para cambiar la dinámica e ir hacia arriba. Y yo creo que este sábado es el partido perfecto para lo que he dicho: hacer un buen partido y quitar los demonios que se han podido presentar estas semanas atrás y volver a ir hacia arriba.

Además, el Real Madrid Castilla parece que viene algo más mermado, incluso sin Sergio Arribas, el pichichi de la categoría.

Sí, es un pequeño aliciente, porque la verdad es que Arribas es un pedazo de jugador. Pero al final el míster tendrá que alinear a otro jugador que será igual de bueno, por lo que no tenemos que mirar al rival. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque estando bien nosotros creo que tenemos mucho ganado.

Por el perfil de los equipos, tiene pinta de que será un partido de goles.

Sí, somos dos equipos que nos gusta la propuesta de jugar, salir jugando, y presionar en bloque alto. Será un partido de tú a tú y en el que puede haber muchos goles.

"Me gustaría quedar en el top 5 en la lista de goleadores de Primera Federación"

¿Lo que le ocurre al equipo es que el fútbol va por rachas, es algo psicológico, táctico o físico?

No. Yo creo que el equipo físicamente está bien. Lo que sí puede ser es lo que dices, que son rachas, por oleadas. Te metes en una dinámica negativa y la verdad es que la que antes daba al palo y entraba, ahora da al palo y se sale fuera. Creo que estamos en esa dinámica negativa y necesitamos eso, un buen partido con nuestra gente, contra un buen rival como es el Real Madrid Castilla, para sacarlo adelante y cambiar la dinámica.

Si se le viera fallar goles a usted o a algún compañero estaríamos más tranquilos algunos, porque la verdad es que tampoco es que les lleguen arriba excesivos balones.

Sí, como hemos comentado antes, no sé por qué pero sí es verdad que estamos generando menos ocasiones de gol de lo que veníamos haciéndolo y eso sí que puede preocupar un poco más.

No le pregunté en la anterior entrevista qué ídolo o ídolos ha tenido en el fútbol, cuáles han sido sus referentes.

A mí, el más cercano que tengo pues Florin (Andone). He venido a verlo aquí, a El Arcángel, y muchos me comparan con él, salvando las distancias (ríe). La verdad es que me gusta por ser un delantero peleón.

¿Qué espera de aquí a final de temporada?

Espero seguir teniendo minutos, cogiendo confianza, seguir metiendo goles, que el equipo cambie esta dinámica, que haya buen rollo, creo que los fichajes vienen a aportar, que todos sumemos y que en mayo o junio estemos de nuevo en Las Tendillas celebrando.

¿De los nuevos, cuál le ha llamado la atención?

Marco (Camus), me llamó la atención en el último partido, es bastante vertical, siempre encara a línea defensiva contraria y me sorprendió para bien.

¿Y contra los que ha jugado, una línea defensiva o un defensa?

Creo que en Ferrol lo pasé bastante mal. La pareja de centrales del Racing de Ferrol creo que será de las más competitivas de la Liga.

Para finalizar, un deseo personal.

Quedar en el top 5 en la lista de goleadores de Primera Federación.