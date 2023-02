Lo dicen los números, las sensaciones, los que lo ven desde fuera y los que están dentro. El Córdoba CF está una crisis evidente y cada jornada se le presenta como una oportunidad. "Cuanto antes salgamos, mucho mejor", expresó con rotundidad Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo del club, durante la presentación de Alberto Jiménez, el sexto y último fichaje de un mercado invernal trepidante. El gaditano volvió a lidiar con los medios en una sala de prensa en la que se repitieron los interrogantes clásicos, entre la incredulidad y el deseo.

"Son situaciones que pasan en todos los clubes, pero que estamos mal no lo podemos obviar", dijo el gaditano a propósito de la mala racha del equipo cordobesista, que lleva solo cinco puntos amarrados de los últimos 21 y un periodo de sequía ofensiva demoledor: cuatro partidos sin marcar. "Yo miro los resultados, pero más el juego del equipo", admitió Juanito, quien dejó a modo de receta una consigna: "Si el equipo vuelve a ser reconocible, los resultados van a llegar".

La mayor preocupación de Juanito

El dirigente del Córdoba CF reiteró su percepción del último tramo liguero, en el que ha comprobado cómo la línea se torcía. "Lo que más me ha preocupado son estos dos o tres últimos partidos en los que el juego ha perdido su esencia", indicó, reconociendo que en la pasada jornada, ante el Unionistas de Salamanca, se produjo "una mejoría", si bien mostró su talante exigente al apuntar que esa progresión "aún es insuficiente". "Soy de los que piensa que cuando estás arriba no vas a caer de golpe y cuando estas abajo no vas a subir de golpe, hay que ir dando pasos", declaró.

¿Cuáles son esos pasos? Lo primero es ganar para sostener el pulso arriba. "Si cortamos la racha de ganar partido o de hacer gol, todo va a ir mejor", manifestó, remarcando que "el club ha hecho un esfuerzo con los fichajes y con todo" y "ahora mismo estamos apostando para seguir en las posiciones altas". La siguiente prueba es de órdago, un Real Madrid Castilla que "es un gran rival", ante el que una victoria puede hacer "ir otra vez para arriba" a un Córdoba atascado.

La polémica de la Primera Federación

También se refirió Juanito a la situación de polémica que se está viviendo con la Primera Federación y su posible remodelación si, finalmente, los clubs no aceptan el control económico que pretende implantar la RFEF. "La situación del Córdoba CF es la de ayudar a que la categoría salga adelante. Es una categoría atractiva, buena, pero que no da para todo. Al final, cuando se manifieste todo, el club hará pública su decisión", dijo de un modo ambiguo el director deportivo, que no quiso dar oficialidad a la postura -a favor del control- del club a la espera de que en las próximas horas el organismo que preside Rubiales haga el recuento de adhesiones a su propuesta.