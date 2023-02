El Real Madrid Castilla de Raúl siempre marca

Un Córdoba CF en crisis de juego y resultados tiene el próximo sábado en El Arcángel un compromiso de altura. El conjunto blanquiverde afronta el choque como una oportunidad para no descolgarse de la pelea por la primera plaza, que da el ascenso directo, y seguir en la pomada junto a Alcorcón, Deportivo y, precisamente, el Real Madrid Castilla, que aunque llegará al coliseo ribereño con bajas, seguirá siendo un equipo muy peligroso.

Tanto es así, que el equipo que lidera Raúl González Blanco es el mayor goleador como visitante de toda la Primera Federación. El Castilla anotó 19 goles en sus 10 encuentros lejos del Alfredo Di Stéfano, por lo que mantiene una media de casi dos goles (1,9) por encuentro, un dato más que significativo y preocupante para el sistema defensivo blanquiverde.

Casi dos por encuentro

Esos 19 goles en 10 partidos superan los 20 en 12 encuentros anotados por el Linares Deportivo (1,67 de media) o los 16 en once partidos del Celta B, último visitante en El Arcángel, en donde se impuso al Córdoba CF por 0-2. El cuarto clasificado en esa particular estadística es, precisamente, el conjunto blanquiverde, igualado con el filial céltico en cifras, 16 goles en 11 encuentros, para una media de 1,45.

El Castilla de Raúl firma esos números a pesar de que sus inicios en la temporada no fueron nada halagüeños, con dos derrotas en sus tres primeras salidas. Se estrenó lejos de Valdebebas en A Malata, en donde cayó por 2-1 ante el Racing de Ferrol, aunque lo cierto es que el encuentro no hizo justicia clara a los merecimientos de unos y otros. En la jornada 4 de Liga le volvió a tocar viajar, en este caso, a Matapiñonera, en donde goleó 1-5 a la UD Sanse y ya en la jornada 6 tuvo que visitar al hoy líder, el Alcorcón, que le goleó 4-1 en Santo Domingo. Desde aquel 2 de octubre, el Castilla no sabe lo que es perder, ni en casa ni lejos del Alfredo Di Stéfano, porque ha sumado una galáctica serie de ocho victorias y ocho empates en las últimas 16 jornadas.

En su siguiente salida, jornada 8, arrancó un empate en el Romano José Fouto (1-1) y, después de la visita a los emeritenses, encadenó una serie de cuatro victorias consecutivas lejos de casa: en Vigo (1-2), en Linares (0-2), en Majadahonda (1-2) y en Fuenlabrada (1-2). Finalmente, en sus dos últimas salidas, logró un empate en Ceuta (2-2) y otra igualada en Pontevedra (1-1), en donde se le escaparon dos puntos en el último minuto a causa del gol del ex del Córdoba CF, Charles.

Necesita dos para ganar

Como se puede comprobar, el Real Madrid Castilla anotó en todos los encuentros en los que actuó como visitante en la actual temporada. Además, en seis de los 10 anotó dos o más goles (San Sebastián de los Reyes, Vigo, Linares, Majadahonda, Fuenlabrada y Ceuta).

La nota positiva y de esperanza para el Córdoba CF es que siempre que anotó un solo gol, el Castilla no solo no ganó, sino que perdió en e 50% de las ocasiones. Marcó uno en Ferrol y Alcorcón y regresó de vacío, mientras que el tanto anotado en Mérida y Pontevedra le sirvió solo para arrancar un punto. De hecho, incluso en una ocasión anotó dos goles, en Ceuta, y no le sirvió para sumar los tres puntos, ya que hay que reseñar que este Castilla muestra la octava peor defensa visitante del Grupo 1 de Primera Federación, una estadística que deberá explotar al máximo el Córdoba CF, el próximo sábado, en El Arcángel.