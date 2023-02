El alcalde de la ciudad, José María Bellido, desveló este martes que «el Córdoba CF tiene una iniciativa muy importante» para El Arcángel y que «son ellos», en referencia a los dirigentes blanquiverdes, «los que tienen que comunicar» ese proyecto que tienen «en torno al estadio y El Arenal, que nosotros conocemos por una presentación informal». Hay que reseñar que los máximos dirigentes de la entidad blanquiverde estuvieron hace unos días en la ciudad para avanzar en aspectos de gestión del Córdoba CF y, probablemente, también para la cesión del estadio municipal.

«Animo al Córdoba CF para que siga dando pasos adelante para ver si puede culminarse con éxito esa actuación en el estadio», manifestó Bellido, que indicó que debe ser el club «el que lo diga. Quiere hacer algo más ambicioso de lo previsto, interesante y bueno para la ciudad», adelantó, aunque sí reconoció que ven ese proyecto «con optimismo». En todo caso, también detalló que «es una operación importante, porque habrá que estudiar urbanísticamente su encaja en el plan general» y que «lo bueno es que el Córdoba CF tiene iniciativas interesantes para la ciudad».

Hace poco más de un mes, el propio consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, desveló en estas páginas que «la idea nuestra en todo caso» sobre el estadio «ya no es solo pensar en hotel o no hotel o si se termina la parte de atrás. La idea nuestra es que para cualquier cosa que se haga aquí se tiene que activar toda esta zona. Sin activación, sin que haya una actividad diaria en la zona de El Arenal, difícilmente va a funcionar cualquier cosa que montes en el estadio». González Calvo ampliaba para señalar que "la idea es darle vida diaria a esto. Por eso estamos hablando con el Ayuntamiento para ver de qué manera todos los espacios que tiene el estadio son aprovechables para que esto sea una zona importante de la ciudad».

Universidad, hotel, e-sports…

«No tiene por qué ser un centro comercial», descartaba el dirigente del Córdoba CF. «Centro comercial tenemos uno aquí enfrente que está activado y además, el otro día estuve y me alegro de que la gente que apuesta, invierte dinero pues tenga resultados. ¿Que haya un hotel? Pues también. ¿Pero para qué un hotel si esto no lo activas o no tiene vida? Como mucho podrías poner un hotel de carretera, y que no suene mal. Me refiero a un hotel para pernoctar porque está al borde de la carretera. Pero otro tipo de hotel, si tú no activas esto, no tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, yo creo que el Ayuntamiento de Córdoba, no solo su alcalde, también el resto de partidos, están deseando darle una salida al principal activo que tienen en su balance y que sea algo que tenga sentido. No simplemente que sea ‘vamos a terminar esto’ para seguir siendo un amasijo de hierro y de cemento que no sirva para nada. La parte de detrás del estadio (preferencia), sin terminar, tiene muchos espacios. Si terminas eso, cada planta es enorme. Invito a verlo por dentro. Creo que serían temas ligados al mundo del deporte, fisioterapia, ciencia del deporte, los mismos e-sports, que ahora mismo son cursos, pero no tardarán en ser carrera universitaria… Creo que hay muchas cosas para hacer. ¿Qué conllevaría? Pues que si tienes aquí a 1.000 o 2.000 personas estudiando son 2.000 personas que tienes de tránsito por día. Y alrededor de eso vas generando el resto de usos que les vayas a poner. Creo que sería bastante interesante».