Un Córdoba CF sin pegada ni juego alarga su crisis en Salamanca

El Córdoba CF prolongó una semana más su crisis con un empate sin goles en el Reina Sofía ante Unionistas tras un encuentro en el que el juego de los blanquiverdes solo mejoró ligeramente en la primera parte, para volver de nuevo a la falta de ideas y de fútbol en el segundo acto. Además, el equipo de Germán Crespo volvió a mostrar que, una vez acabada la pegada, no tiene muchas más cosas que ofrecer, ya que volvió a dejar su marcador a cero ante un Unionistas que tuvo a su portero, De la Cruz, a su mejor hombre, aunque también Carlos Marín fue de los mejores de los cordobesistas. El empate a cero no resuelve las dudas del Córdoba CF, ni mucho menos, justo antes de recibir a un rival directo en El Arcángel: el Real Madrid Castilla, que empató en el Alfredo Di Stéfano ante el líder, el Alcorcón.

Después de tanto hablar durante más de un mes el Córdoba CF sobre el mercado invernal de fichajes acabó alineando de inicio a una solo de las seis incorporaciones de enero que, además, ya había debutado anteriormente: Antonio Caballero. Con Alberto Jiménez haciendo aún la maleta para la mudanza desde Albacete, los otros cuatro nombres nuevos esperaron su oportunidad en el banquillo del Reina Sofía, junto a un Germán Crespo que confió «en los de siempre», incluido Miguel de las Cuevas en la mediapunta. Eso sí, su equipo no mostró una clara mejoría con respecto a las últimas comparecencias. Sí, tuvo la ocasión más clara en ese primer acto, gracias a un disparo lejano de Miguel de las Cuevas (min. 15) que se estrelló en el poste derecho de la meta defendida por De la Cruz. El rechace lo recogió Antonio Casas, que cruzó el disparo, pero con la izquierda y en el suelo el portero unionista logró evitar el gol visitante. Fue lo más destacado del conjunto blanquiverde en la primera de las dos apariciones en el Reina Sofía. Tuvo más el balón, pero no parecía tener muy claro qué hacer con él.

Ligera mejoría

Carracedo anduvo algo más incisivo que un Simo muy irregular, aunque el extremo derecho apenas logró generar un par de centros, casi sin peligro. El hispano-marroquí, ni siquiera eso. Eso fue lo que generó en ataque el Córdoba CF, un equipo que a pesar de tener más posesión que su rival apenas apareció por el área charra.

Sin embargo, el Unionistas, con menos balón, sin necesitar excesiva posesión, sí que apareció más de media docena de ocasiones por el área de Carlos Marín, que se tuvo que emplear a fondo también en una ocasión, con un disparo lejano de Óscar Sanz (min. 6). De hecho, antes de ese disparo, el Unionistas ya firmó dos llegadas a cargo de De la Nava y Neskes, así como otra de Blázquez que fue despejada a córner por Gudelj (min. 8). Tanto Neskes como De la Nava fueron los dos hombres a los que la defensa blanquiverde no supieron agarrar. El extremo cedido por el Cartagena se movió con excesiva libertad por todo el frente de ataque, generando problemas entre líneas y en los metros finales a la defensa del Córdoba CF, mientras que el delantero centro molestaba tanto con su envergadura como por sus movimientos fuera de zona, dejándose caer a la zona de la mediapunta charra. Un contragolpe local (min. 31) volvió a necesitar del cruce salvador de Gudelj, despejando el balón a córner tras centro de Neskes, mientras que otro centro, desde la derecha (min. 32) terminó en otro saque de esquina para los locales tras tocar el balón en la espalda de Calderón.

El intermedio llegó tras una incursión salmantina, de nuevo a cargo de Neskes y De la Nava, y una gran ocasión del Córdoba CF, a cargo de Antonio Casas, que se deshizo de Pedraza pero se topó de nuevo con Salva de la Cruz.

Ortega Herrera decretó el final de la primera parte con la sensación de que al Córdoba CF le faltaba algo más de continuidad y dar un paso adelante, mientras que al Unionistas parecía salirle bien el plan, con la portería a cero y asomándose con peligro por el área de Carlos Marín. En todo caso, al Córdoba CF le faltaba algo más para dejar claro que se quería llevar los tres puntos del Reina Sofía.

Sin respuesta en la segunda parte

Lejos de dar el Córdoba CF ese salto adelante en el inicio de la segunda parte, fue el Unionistas el que lo hizo. El conjunto de Casañ saltó al segundo acto con ganas de apretar al conjunto blanquiverde, sobre todo en el inicio de jugada y en las peleas de uno contra uno por el balón. Ese primer cuarto de hora fue local, con ocasiones para Pedraza (min. 46) y De La Nava (min. 54), además de un golpe franco directo lanzado por Nespral (min. 50) que obligó a volar, de nuevo, a Carlos Marín. Por su parte, el Córdoba CF no lograba generar peligro y tan solo una incursión individual de Simo Bouzaidi, apoyándose en De las Cuevas (min. 61) hizo que los blanquiverdes aparecieran, al menos una vez, por el área de De la Cruz.

Visto el encefalograma plano que presentaba ya este Córdoba CF, Germán Crespo se decidió por intentar reactivarlo a través de los cambios, introduciendo en el campo a Marco Camus y Juan Villar por Simo Bouzaidi y Miguel de las Cuevas. Por su parte, también Casañ hizo un par de cambios, renovando la punta de ataque con Santos y buscando mayor acierto en los metros finales. El Córdoba CF apareció en los últimos metros en una jugada de Marco Camus que finalizó en gol de Casas, aunque anulado, ya que al extremo blanquiverde se le fue el balón por la línea de fondo por unos milímetros (min. 69). Parecían sentarle bien los cambios a los blanquiverdes, ya que minutos después, de nuevo De la Cruz salvaba a los locales con una buena parada a disparo de Marco Camus, desde la frontal, aunque el equipo de Germán Crespo continuaba adoleciendo del mismo mal, la falta de continuidad, que se añadía a la falta de pegada mostrada en el último mes largo.

Además, esa última ebullición blanquiverde también tuvo respuesta por parte charra, ya que el Unionistas tuvo su mejor ocasión a cinco del final, con un disparo de Chapela desde el punto de penalti, solo y con todo a favor, que se le marchó por encima del larguero de Carlos Marín.

El encuentro murió sin ninguna llegada reseñable más por parte del Unionistas y del Córdoba CF y con la sensación de que este equipo blanquiverde sigue inmerso en su crisis de juego y resultados. El juego no mejoró excesivamente con respecto a anteriores compromisos, con abuso de balones largos por parte de los centrales y con escaso (o nulo) protagonismo de sus mediocentros. Los hombres de banda no brillaron, precisamente, salvo detalles muy escasos y las ideas, en general, no se vieron sobre el terreno de juego. En lo que a resultados se refiere, el punto en el Reina Sofía no ataja la crisis blanquiverde, con cinco de los últimos 21 en juego, y lo que mantiene al Córdoba CF no es sino el arreón inicial en la actual Liga y que los rivales directos, en general, están perdonando la crisis cordobesista, que se prolonga una semana más.