El rival del Córdoba CF: Unionistas, ni un gol por encuentro en casa

Si Germán Crespo no quería para su Córdoba CF excesivo ruido de mercado, la realidad ha sido exactamente la opuesta. Los 11 movimientos (12, con el central que incorporará Juanito) producidos desde la dirección deportiva blanquiverde quedaron en las antípodas de lo inicialmente previsto, allá a finales de noviembre, cuando se hablaban de dos fichajes sub-23.

La crisis de juego y resultados a la que se refirió Juanito en sala de prensa debe terminar el domingo, con una victoria en Reina Sofía (12.00 horas, InSports.TV) que acallarían voces críticas y calmarían ánimos más o menos exaltados en los últimos días, sobre todo, tras la contundente victoria del Celta B en El Arcángel, más en las formas que en el resultado, incluso (0-2).

Anota muy poco en casa

En un primer vistazo, se podría decir que el Unionistas es el rival propicio para cortar esa mala racha blanquiverde. El equipo de Raúl Casañ, por un lado, es el tercer peor goleador local de la categoría, con diez tantos anotados en los once encuentros en los que ha actuado en el Reina Sofía en lo que se lleva de campaña, es decir, no promedia ni siquiera un gol por partido. Por poner en perspectiva, en el mismo número de partidos, once, el Córdoba CF anotó en El Arcángel 19 goles, casi el doble que el conjunto charro. Sin embargo, mientras que el conjunto blanquiverde es el cuarto mejor local de la categoría, con 21 puntos (a pesar de esas tres derrotas consecutivas), Unionistas de Salamanca se sitúa en décimo lugar, con 17 puntos, solo cuatro menos que los blanquiverdes.

Solo dos derrotas ha sumado Unionistas en esos once encuentros, ante un Talavera en racha a los mandos de Pedro Díaz (1-2 en la jornada 12) y, precisamente, ante otro equipo en racha: el Celta B (0-3 en la jornada 17). También ha firmado cinco empates: ante el Linares Deportivo, el Fuenlabrada, el San Fernando, el Badajoz y el Algeciras, mientras que se impuso en otras cuatro ocasiones: al Rayo Majadahonda (2-1), al Ceuta (1-0), al Pontevedra (1-0) y, ojo, al líder, el Alcorcón (2-1), en la jornada 15, es decir, hace apenas mes y medio.

Por lo tanto, es este Unionistas de Salamanca un equipo consistente cuando actúa ante su parroquia y tiene el lastre, en realidad, cuando viaja fuera de Salamanca, ya que es el quinto peor visitante del Grupo 1 de Primera Federación, con solo nueve puntos en diez partidos, y solo supera al Talavera (ocho puntos, aunque está en progresión), Pontevedra (siete puntos), Fuenlabrada (seis puntos) y Ceuta (cinco puntos).

Por lo tanto, una prueba para el nuevo Córdoba CF este Unionistas que en el Reina Sofía se muestra como un equipo más serio que aquel que fue goleado en El Arcángel (4-1) en la primera jornada de Liga. Tanto por su perfil como local como por el gris momento que atraviesa el Córdoba CF, el encuentro del domingo será más complicado que el del estreno liguero.