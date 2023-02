Marco Camus: "Cuando hablé con Germán Crespo me encantó cómo me pintó esto"

Marco Camus, extremo zurdo de 21 años cedido por el Racing de Santander, fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Córdoba CF hasta el próximo 30 de junio. El joven futbolista cántabro se mostró "muy ilusionado con esta nueva aventura" y recordó que es "la primera vez que salgo de casa y creo que estoy bastante preparado para afrontar este reto, que es el ascenso", por lo que aseguró tener "muchísimas ganas de aportar mi granito arena para conseguir el objetivo y de pisar El Arcángel".

Marco Camus aseguró que lo le convenció definitivamente para llegar al Córdoba CF fue "la insistencia que tuvieron, la confianza que me transmitieron cuando hablé con ellos. Era una decisión difícil, porque era la primera vez que salía de casa, pero tal y como me pintaron el proyecto y el reto, casi ni me lo pensé", explicó. Además, al joven jugador blanquiverde le hablaron "muy bien de la ciudad y creo que es una buena plaza para seguir progresando y conseguir el objetivo".

Camus se definió como un jugador "con mucho desborde, soy hábil, puedo jugar por ambas bandas y me gusta mucho atacar el espacio y ser muy vertical. Doy trabajo, porque es necesario trabajar", añadió.

Primer entrenamiento

Este miércoles "ya he estado entrenando con mis compañeros", explicó el extremo cántabro, que detalló que sus nuevos compañeros le habían tratado "muy bien, la acogida ha sido muy satisfactoria".

Asimismo, Marco Camus desveló que "he estado hablando un poco con el míster. Ayer -por el martes- ya hablé con el plan de equipo y lo que quería de mí. Hoy igual, me ha comentado la manera de jugar, cómo presionamos, lo que le gusta y lo que no le gusta, para tener ese feedback conmigo y eso es importante para los jugadores, saber desde el primer día qué quiere el entrenador y la manera de jugar del equipo".

Finalmente, Marco Camus comentó que Germán Crespo le ha transmitido "muchísima confianza, creo que fue una pieza fundamental para venir aquí, porque cuando hablé con él me encantó cómo me pintó todo esto. Un jugador joven como yo lo que más necesita es confianza y cuando se te acoge como lo hizo el míster pues es muy bueno".