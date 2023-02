Juanito y el nuevo Córdoba CF: "Lo que hay es un melón por calar"

Juan Gutiérrez Juanito, director deportivo del Córdoba CF, realizó este miércoles una valoración del mercado invernal de fichajes y no se dejó nada en el tintero. Reconoció ese borrón de no firmar un central, aunque aseguró que en pocos días se cubrirá esa ficha de entre los jugadores que han quedado en paro. También admitió que Juan Villar no viene con mucho ritmo de juego y que, aunque sus mejores números los hizo como jugador de banda, cree que su experiencia puede valer al Córdoba CF en la punta de ataque, formando pareja con otro futbolista. También dio su opinión sobre cómo queda la plantilla blanquiverde ("un melón por calar", reconoció) para esta segunda mitad del campeonato, sobre la crisis de juego y resultados del equipo de Germán Crespo y hasta de los movimientos que hicieron en la ventana invernal rivales directos del Córdoba CF. Un repaso en toda regla.

Un mercado aún abierto

«Hemos dejado una ficha libre y nos hemos ido adaptando al mercado. Estuvimos detrás de Adri Castellano con un acuerdo cerrado entre el jugador y nosotros por si la Ponferradina le encontraba un sustituto. Pero desde el mediodía de ayer teníamos claro que eso no se iba a producir. Sobre otras opciones abiertas, era difícil hacer una contratación de garantías. Peinamos el mercado y cada posibilidad que surgía no nos convencía. Desde la mañana de ayer también teníamos la posibilidad de que José Alonso lo quería el Real Unión de Irún, pero desde antes ya de hablar con Castellano no queríamos que se fuera porque no queríamos debilitar la posición. Sabíamos que si dejábamos la posición abierta, tendríamos un mercado de jugadores en paro, libres, y sobre eso tendríamos que decidir. Si se ocupa esa ficha es para central, porque entendemos que en el resto de posiciones estamos cubiertos. O se cubre para hacer un central o no se hace.

La idea es evidente, darnos un margen corto para cubrir la ficha. En estos dos o tres días tomaremos la decisión y nos centraremos en eso. Tengo mis esperanzas de que tenemos nuestras opciones y las agotaremos, porque creemos que las opciones pueden ser bastante buenas. Si no nos convence no lo haremos. Si no nos mejora, si no nos da más fortaleza, no haremos ningún fichaje».

Scepovic y Juan Villar

«Con Scepovic pasa algo parecido a lo ocurrido con Adri Castellano. Teníamos el acuerdo con el jugador pendiente desvinculación del equipo de Chipre. En principio nos aseguraron que no habría problemas, pero luego se complicó la cosa. Cada club y país se maneja de diferente forma y cuando parecía que tenía cerradas unas condiciones cambiaron de repente. Nosotros teníamos claro que no íbamos a hacer ningún tipo de esfuerzo o sobreesfuerzo. Era importante mantenerse fuerte y mirar otras alternativas, como así hicimos y eso es importante de cara a futuro. Que vean que la dirección deportiva se ve fuerte e inflexible, porque más allá de presente trabajamos para futuro inmediato y conseguimos hacer un jugador que iguala o mejora con respecto al jugador que teníamos antes, con Scepovic, como es el caso de Juan Villar. Contacté con el míster y nos tiramos a la operación hacia delante. En los últimos minutos fue cuando llegó la licencia de la federación».

Ritmo de juego de Juan Villar

«No, no trae mucho. Es un jugador que lo que nos convence al hacerlo es esa trayectoria donde él rindió a un gran nivel era como jugador de banda. Ya con la edad que tiene y sus características pensamos que es un jugador más de ataque, como punta o para jugar con dos puntas. Es evidente que sus minutos no son los que uno quisiera que tuviera, pero también es muy difícil la contratación de jugadores que, además de ser de categoría superior, tengan muchos minutos. Pero el año pasado subió con el Almería, sin tener mucha participación, pero tiene una gran trayectoria y las categorías están para algo. Aquí nos puede aportar mucho, llega con ganas, ilusión, tiene gol, sabe moverse en área, es inteligente, está en forma, es delgado y nos puede aportar».

«Hemos ganado en el cambio»

"Sí. Estamos contentos. Esto es como todo. Hasta que los jugadores no participen no podremos hacer una evaluación final. Las notas hay que ponerlas a final de temporada. A priori, siempre a priori, hemos ganado en el cambio. Jugadores sin participación, y otros como José Cruz o Álex Bernal, que eran jugadores de rotación, hemos conseguido que vengan jugadores o que participaban mucho en sus equipos o eran de categoría superior. A priori, los cambios son muy positivos. La única nota negativa es el puesto de central, de momento, porque no ha acabado el mercado por la ficha. Si no cubrimos el central, hemos tenido un pequeño déficit que no vamos a esconder. Aunque contemos con Geovanni Barba u otros jugadores del filial, no dejan de ser apuestas y no cubrimos posición".

El mediocentro y el lateral zurdo

«Es verdad que en la posición central no podremos elegir como hacíamos pensando en Adri Castellano que, aunque venía jugando como lateral izquierdo, era un jugador que a futuro íbamos a reconvertir a central. Si antes era un mercado poco abierto, la posiciones que podemos cubrir con jugadores libres no nos va a dar esa posibilidad. Ramón Bueno no ha tenido suerte. Lo poco que ha jugado lo ha hecho bien, pero poco. Salió en las rotaciones del míster y cuando le tocó entrar tuvo escasos minutos y se lesionó. Nosotros no nos olvidamos que tiene contrato con nosotros y nos interesa que en otro sitio pueda disponer de muchos más minutos, porque es un jugador que queremos recuperar. No teníamos más remedio que hacer ese movimiento por el bien del jugador».

«Un melón por calar»

«Nos hemos ido adaptando a la situación. La idea que teníamos en principio era complementar, reforzar, pero no una idea tan clara de que abandonaran tantos jugadores la entidad. Nos movíamos por si se producía un cambio. La clave ha estado en que esos jugadores que se han movido en el mercado han encontrado muy buenos destinos. Eso habla muy bien del nivel de la plantilla en su composición en verano. Lo que hay es un melón por calar. Los jugadores que vienen lo hacen de una categoría superior o de tener un rol importante en sus equipos, pero hasta que la competición no ruede y los veamos en el Córdoba CF no lo sabremos con certeza. Nosotros estamos muy contentos y si cerramos el central, magnífico. Pero tenemos que salir de la crisis de juego en la que nos encontramos y eso será importante».

¿Por qué Cedric salió al final?

«Si avanzas las cosas antes te cuesta más dinero. Tenemos un presupuesto y, como dato, diré que estamos prácticamente en positivo con los cambios que hemos hecho. Y eso es muy difícil hacerlo. Esta ingeniería tiene sus tiempos para el ahorro económico. Si le dices que no cuentas con él le tienes que pagar el contrato entero. Tenemos nuestras estategias y nos vamos adaptando. Estamos contentos de la manera que ha salido. Es mejor para la entidad y para quienes la dirigen si en el plano económico está todo en regla.

Los rivales

«Hemos hecho muchísimos fichajes, pero otros equipos también. Sobre todo equipos que están comandando la tabla y el mercado al final ha sido numerosísimo. No se mueven traspasos, pero me sorprenden algunos que se han hecho con dinero, con traspasos y cantidades altas para la categoría y los números que mostraron los jugadores en los equipos de procedencia, pero las ganas de cubrir el puesto y el poder económico de algunos equipos hace que se pueda hacer. Se ha movido más de lo que se preveía pero ya nos fijamos en lo nuestro. Estamos contentos con lo producido y lo que a lo mejor se produce. A partir de ahora lo más importante es recuperar sensaciones en el equipo.

¿Está el Córdoba CF ahora más capacitado?

«No puedo hacer esa valoración de capacidades. Cuando acabó el mercado de verano, vimos que antes de la pretemporada teníamos a todos los jugadores cerrados y estábamos muy contentos. Las plantillas perfectas no existen, pero estábamos contentos. A medida que surge la competición, algunos jugadores pierden protagonismo, otros melones por calar son mejor de lo que esperabas. Terminas el mercado y con los cambios creo que a priori hemos ganado, pero nos va a faltar sobre todo la adaptación. Cuando hicimos fichajes en verano sabíamos que teníamos mes y medio para trabajar con los jugadores. La única pega ahora, aunque haya mejora a priori de jugadores, es que no hay tiempo. Jugamos el domingo. A la larga y en el futuro, dentro de dos meses, adaptados, creo que el equipo puede ir como un tiro, pero hay que pasar este minibache. Lo importante es sumar resultados, confianza, que los jugadores que estaban y los nuevos encajen en el modelo de Germán y volvamos a ver el Córdoba CF reconocible que teníamos y que se ha perdido en estas dos semanas».