El fiasco de Scepovic, el perfil de un delantero y el presupuesto

Juanito dejó detalles, este miércoles, en sala de prensa sobre lo que había ocurrido con Stefan Scepovic y el Córdoba CF. No llegó a desvelar lo que ocurrió en esas frenéticas últimas horas de mercado, aunque en realidad lo acontecido con el futbolista serbio y su agente tiene su arranque muchas semanas antes. Stefan Scepovic fue ofrecido a media Primera Federación. El Eldense, el Castellón, el Atlético Baleares o el San Fernando son algunos de los clubs que negociaron o, como mínimo, tuvieron contactos con el delantero, con una ficha de 300.000 euros brutos en el AEL Limassol y con ganas de salir de allí.

De hecho, alguno de esos equipos tenía el acuerdo cerrado con el agente del futbolista bastante antes de que el Córdoba CF iniciara negociaciones con él. Pero a ellos les ocurrió lo mismo que le ocurrió a Juanito. Aunque al gaditano le llegó justo a pocas horas del cierre de mercado y a los demás, una semana antes o incluso dos.

Forzar la negociación

A Scepovic le debían dinero. Unos 50.000 euros, dicen unos. Bastante más, aseguran otros. El caso es que la maniobra no era otra que forzar una negociación hasta el límite. Scepovic no quería irse del AEL Limassol sin cobrar su dinero pendiente. Y ese dinero tenía que salir de un bolsillo. De la caja del club chipriota, de la cartera del futbolista (no recibiéndolo) o de un club interesado en hacerse con sus servicios. El San Fernando o el Castellón no picaron, a pesar de haber cerrado acuerdos con el futbolista. Cuando llegó el momento de la dificultad para desvincularse del club chipriota, esos clubs volaron. Y luego llegó el Córdoba CF. «Cuando parecía que tenía cerradas unas condiciones cambiaron de repente», declaró Juanito en sala de prensa, sobre las negociaciones con el serbio. «Nosotros teníamos claro que no íbamos a hacer ningún tipo de esfuerzo o sobreesfuerzo», por lo que los 40.000 o 50.000 euros percibidos por Adrián Fuentes no iban a ir al bolsillo de Scepovic para que este renunciara a la deuda que mantenía el club chipriota con él. El AEL Limassol no hizo sino lo que hacen otros clubs: forzar la negociación con un futbolista al que se le adeuda alguna cantidad para que renuncie a esta si quiere la carta de libertad antes del cierre de mercado o dársela después de la fecha límite, cuando ya el jugador no puede firmar por haber tenido contrato en vigor antes del 31, que es lo que finalmente ocurrió entre el delantero serbio y el club chipriota.

Ανακοίνωση λύση συνεργασίας:

👇👇👇https://t.co/XoR2PA3EDY — AEL FC Official Account (@aelfc_offiicial) 1 de febrero de 2023

El Córdoba CF, por su parte, tuvo que «tirar de catálogo» en las últimas horas de mercado, una vez que comprobó que hacerse con Scepovic le iba a suponer un gasto adicional de al menos 50.000 euros para hacerse con sus servicios. Y en esa nueva lista, a escasas horas del cierre del mercado, estaba el nombre de Juan Villar, un delantero con un perfil absolutamente diferente al del serbio, pero sin necesidad de realizar ningún «sobreesfuerzo». «Tenemos un presupuesto y, como dato, diré que estamos prácticamente en positivo con los cambios que hemos hecho», afirmó también Juanito en la misma comparecencia. Se modificó el perfil del delantero para priorizar el delantero. Ahora solo queda por «calar el melón», como dijo el director deportivo del Córdoba CF.