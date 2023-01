El Córdoba CF, con dos bajas seguras para el partido ante el Celta B

El Córdoba CF no es ajeno a los problemas que suelen acumular todos los equipos conforme la competición va avanzando. Y ahora, inmerso ya en la segunda vuelta de la competición en el Grupo 1 de Primera Federación, va comprobando cómo pierde jugadores en cada jornada, más allá de lo ocurrido en la enfermería. Precisamente, ahora vive la entidad blanquiverde un dulce periodo en el aspecto de lesiones, ya que solo tiene en el dique seco a Manolo Ortiz, que está a punto de volver a pisar el césped, después de que Javi Flores volviera a la competición en Matapiñonera, al igual que Ekaitz Jiménez.

Pero en el aspecto sancionador, al Córdoba CF sí se le acumulan los contratiempos. Simo cumplió ante el Sanse el primero de los dos encuentros tras la roja vista ante la Balompédica Linense, por lo que tampoco podrá estar el próximo domingo, en el encuentro que dirimirá el conjunto blanquiverde en El Arcángel ante el Celta de Vigo B (12.00 horas, InSports.TV).

Quinta amarilla a Caballero

No será la única baja en este apartado que tendrá Germán Crespo, ya que no podrá contar tampoco con Antonio Caballero. El de Martos se hizo con la titularidad con apenas dos entrenamientos y no solo debutó ante la Balompédica Linense, sino que disputó los 90 minutos. Ante el Sanse volvió a ser titular, pero fue relevado en el minuto 66 por Javi Flores, precisamente. En todo caso, ya fue amonestado minutos antes, en el primer tiempo, por una entrada sobre un jugador sansero. Esa amonestación era la quinta de su ciclo, ya que había visto cuatro amarillas durante su etapa en el San Fernando, por lo que el centrocampista blanquiverde se perderá el duelo ante el filial celeste del próximo domingo.

Además de esas dos bajas, el Córdoba CF tiene dos apercibidos de sanción, es decir, dos jugadores con cuatro amarillas. Uno de ellos es, precisamente, Simo Bouzaidi, que deberá tener cuidado en el choque de la siguiente jornada, la 22, en la que el conjunto blanquiverde visita al Unionistas (domingo 5 de febrero, 12.00 horas, InSports.TV) y preservarse en lo posible de ser amonestado, ya que en la jornada 23 el Córdoba CF recibirá en El Arcángel al Real Madrid Castilla, nada menos (sábado 11 de febrero, 19.00 horas, InSports.TV). El otro apercibido de sanción es Dragisa Gudelj, que vio en Matapiñonera la cuarta cartulina amarilla del ciclo, por lo que tendrá que estudiar bien cómo llegar a ese partido ante el filial madridista de una manera u otra, o sin ver ninguna amonestación en dos partidos o, quizá, forzando la amarilla ante el filial celeste para cumplir sanción ante el Unionistas, en el Reina Sofía.

Tras la salida de Álex Bernal y José Cruz (ambos con tres amarillas), solo quedan tres jugadores con tres amarillas en el plantel cordobesista: Adrián Fuentes, Youssouf Diarra y José Manuel Calderón, todos hombres importantes en el esquema de German Crespo, de ahí que en las próximas jornadas deban extremar las precauciones con las amonestaciones.