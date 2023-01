Ekaitz Jiménez: "Han sido diez meses que se me han hecho eternos"

La noticia positiva en el seno del Córdoba CF tras su "frío" empate ante el Sanse fue el regreso a la competición de Ekaitz Jiménez después de casi un año en el dique seco por una lesión en la rodilla. El donostiarra se mostraba tras el encuentro "muy contento" con su vuelta al fútbol, algo de lo que tenía "muchas ganas". "Han sido diez meses que se me han hecho eternos", aseguró, mostrándose feliz porque ya es "uno más" en el conjunto blanquiverde. "He podido tener minutos y a partir de ahora, a darle para tener minutos", afirmó.

También explicó el vasco cómo se vio formando tándem en la banda izquierda junto a José Manuel Calderón. "Calde y yo llevamos tiempo bromeando en que íbamos a jugarlo todo y he estado muy bien con él", comentó con una sonrisa. "He hecho buenas migas con él, es muy buena gente, muy bonachón", aseguró el jugador del Córdoba CF que, además, explicó que se había visto "bien", aunque "es verdad que se me han hecho largos los 15 minutos después de tanto tiempo. Las piernas lo han notado, pero me vendrán bien para afrontar estas semanas y estos partidos, que lo que viene es muy importante para todos", avisó.

El último encuentro de competición oficial lo disputó Ekaitz Jiménez el pasado 19 de marzo, partido en el que fue titular en El Arcángel y en el que el Córdoba CF se impuso (2-1) al San Roque de Lepe. Diez meses después, el lateral izquierdo vasco volvió a ver la luz en San Sebastián de los Reyes.