San Sebastián de los Reyes - Córdoba CF : el partido en cinco claves

Si el Córdoba CF tiene problemas, los demás también tienen los suyos. Los blanquiverdes pelean por sostener el pulso a los candidatos a subir a Segunda División y los sanseros pugnan por evitar el desplome al cenagal de la Segunda RFEF. El encuentro de este sábado en el estadio Matapiñonera presente a dos contendientes en un estado anímico alterado. Y con motivos. Los locales estrenan entrenador después de seis derrotas consecutivas; los cordobesistas tratan de rearmarse en medio de un mercado invernal que se aventuraba plácido pero que ha derivado en toda una tortura. El choque llega marcado por varias claves.

La peor racha del Córdoba CF

Los de Germán Crespo han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, una circunstancia jamás vivida desde que el granadino se hizo con las riendas del equipo. ¿Un daño irreparable? En absoluto. Ahora bien, el panel de marcadores adversos le ha llegado en un momento especialmente delicado por varias razones. Una, el mercado de invierno. La petición de salida de jugadores con contrato hasta el 30 de junio ante la recepción de ofertas ha descolocado a la entidad, que no avistaba tanto movimiento. Se fueron Álex Bernal -al Eldense, líder del Grupo 2- y José Cruz, que recalará en el UCAM Murcia. Llegó, y debutó, Antonio Caballero desde el San Fernando y está a las puertas Canario, del Atlético Baleares.

La puerta giratoria del Córdoba CF no se detendrá hasta que expire el mes de enero. La situación de algunos jugadores resulta delicada. El punta Adrián Fuentes, al que su propio técnico colocó en el disparadero en la sala de prensa de El Arcángel tras la derrota ante la Balona, es especialmente compleja. Tiene una oferta muy potente del Real Murcia, pero en el Córdoba cuentan con él y, en todo caso, no están dispuestos a reforzar a un posible rival... a menos que haya una compensación económica que se cifra en unos cincuenta mil euros. Así está el asunto.

El Sanse marcha agobiado: Lobo se estrena en el banquillo

El equipo madrileño no trae buenos recuerdos al Córdoba CF. Hace unos años pasó por allí en la Copa del Rey y salió goleado. El precedente más cercano está en El Arcángel, en la jornada sexta. Un gol en el tiempo de descuento de Borja Martínez rompió una racha fantástica de los blanquiverdes en Liga, puesto que habían ganado todos los partidos del curso anterior en la Segunda Federación (17), además del último de Segunda B y tres más en Primera Federación. Iban 21 victorias enlazadas en tres divisiones diferentes. Una barbaridad.

Ahora el Sanse vive otra realidad. Su rendimiento cayó en picado y ha encadenado seis derrotas (Talavera, Fuenlabrada y Rayo Majadahonda en casa; Ceuta, Leonesa y Racing Ferrol fuera), una circunstancia que le ha colocado con muy poco margen por encima de los puestos de descenso. El club destituyó a Luis Ayllón esta semana y recurrió a un remedio casero: Miguel Ángel Martínez 'Lobo', responsable de formación y director de metodología de la escuela del club, además de ser el encargado de la coordinación y dirección del fútbol 11 y técnico del filial, ha tomado el timón.

El once de Germán: las bandas y el retorno de Flores

¿Qué solución tomará Germán Crespo para cubrir las alas del equipo? Los dos más habituales, Cristian Carracedo y Simo Bouzaidi, están fuera por sanción. El de Hospitalet vio ante la Balona la quinta tarjeta del ciclo y estará una semana de castigo; al de Olot le cayeron dos por la roja que vio en la última jornada. La coincidencia en las bajas altera los planes del técnico granadino del Córdoba, que tiene varias opciones por delante. Podría recurrir a hombres como Adrián Fuentes o Cedric Teguía, e incluso colocar en posición más avanzada a Carlos Puga. Como siempre, ocultará sus bazas hasta el final.

La presencia de nuevo de Javi Flores es una opción que se abre de par en par en un partido en el que el Córdoba tratará de potenciar su perfil más creativo. El de Fátima, tras varias jornadas sin participar por lesión, estuvo ya en la convocatoria ante la Balona pero el curso del partido -con un jugador menos los locales por la roja a Simo al filo del descanso- no aconsejó su salida. En Matapiñonera podría reeditar el de Fátima la dupla en el pivote con Youssouf Diarra.

La presión de los adversarios y el latido del cordobesismo

Con el mercado en ebullición, los equipos que pugnan con el Córdoba en los primeros lugares están luchando por ganarse la posición. El más fiable está siendo el Alcorcón, que despachó con resultados rotundos tanto a los blanquiverdes como al Deportivo de La Coruña cuando el cuadro gallego, ya con el liderazgo de su flamante fichaje Lucas Pérez, visitó el Estadio de Santo Domingo. El Dépor va para arriba y el Real Madrid Castilla de Raúl, empatado a puntos con el Córdoba, no parece flaquear en absoluto. En el mercado no se ha desprendido de ninguno de sus talentos, en especial de Sergio Arribas y Dotor, lo que resulta un indicativo de su ambición por dar el salto de categoría. El Córdoba tendrá que lidiar con esa presión.

El cordobesismo ha entrado, después de mucho tiempo, en una fase de debate. Los malos resultados cosechados -con una imagen del equipo más floja en determinados encuentros- han provocado que se desde algunos frentes reclamen soluciones para tapar los agujeros que se han podido detectar en el rendimiento del conjunto de Germán Crespo. Los movimientos en el mercado de invierno pueden resultar clave para remendarlos.

Un examen de compromiso del Córdoba CF

"Quienes no quieran estar, que se marchen cuanto antes", dijo Willy Ledesma, uno de los capitanes, después del partido ante la Balompédica Linense (0-1). El inesperado resultado en una noche complicada, en la que se esperaba festejar el título honorífico de campeón de invierno, hizo que todo derivara en uno de los episodios más agrios de los últimos tiempos. El propio entrenador admitió que no había alineado a jugadores por entender que su situación -con ofertas para salir- no le proporcionaba garantías de un rendimiento al máximo nivel. Los nombres de Fuentes y José Cruz salieron a la palestra. El segundo se marchó dos días después. El primero sigue en el grupo. Podría jugar en San Sebastián.

Para arreglar el asunto y cohesionar voluntades, la plantilla se reunió en una cena el pasado miércoles. En la sesión de entrenamiento del jueves se sucedieron las sonrisas y carantoñas. En apariencia, el ambiente es bueno. Eso siempre es importante en la rutina del día a día. Luego, claro, está el oficio. Y el examen de verdad, que se produce en el césped cada fin de semana. El partido en Matapiñonera será un examen de compromiso para todos: los que están y los que, quizá, se marchen.