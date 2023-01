Germán Crespo: "Queremos volver a sumar de tres en tres y olvidar la derrota del domingo lo antes posible"

La primera prueba del segundo acto. El Córdoba CF inicia la cuenta atrás para comenzar la segunda vuelta del calendario en el Grupo 1 de Primera RFEF con un aluvión de intenciones, el propósito de relanzar su dinámica y la ambición de reengancharse al liderato tras perderlo durante la pasada jornada con la derrota ante el Linense, con una cita vital ante el Sanse (sábado, 19.00 horas, Nuevo Matapiñonera) en la que los de Córdoba CF plantean un cambio de aires ante la reciente mala dinámica. «Queremos que transcurran los 90 minutos con tranquilidad. Sabíamos que esta pequeña racha negativa podía llegar, en cuanto a resultados, no así en sensaciones y juego, que siguen siendo similares a cuando hemos conseguido los tres puntos. El equipo está haciendo las cosas muy bien fuera de casa, generando. Con esa idea afrontamos el partido, con la de seguir en la línea en la que estamos, queremos sumar de tres en tres y olvidar la derrota del domingo lo antes posible», afirmó el preparador tras la última práctica previa al encuentro.

En lo relativo al análisis del rival, por otro lado, el San Sebastián de los Reyes, el técnico granadino también admitió que la llegada de Miguel Martínez “Lobo” a su banquillo implica un escalón más de dificultad, a la par que de incertidumbre. «Parece que a todos los rivales nos está costando un poco analizarlos. Es un entrenador que la temporada pasada estuvo algunas semanas con el equipo y sobre eso hemos trabajado, lo que hemos visto. Puede emplear dos posibles sistemas, eso hemos trabajado, aunque está claro que no son los mismos jugadores. No sabemos qué nos vamos a encontrar. Hemos visto un poco de sus acciones a balón parado, que imagino que sí será lo que vamos a ver mañana», declaró.

Paralelamente, entre incógnitas desde el lado homólogo, a Germán Crespo también le tocará lidiar con su enésimo rompecabezas de esta temporada en el once, ahora dado con las ausencias -obligadas por sanción- de sus dos habituales en los costados de ataque: Simo Bouzaidi y Christian Carracedo. «Tienes menos donde elegir, pero hemos trabajado con otro sistema. Al final tendremos que decidir y lo haremos entre todo lo que hemos visto. Es un quebradero de cabeza cuando dos de los habituales titulares no los tienes, pero este equipo, a pesar de esas dos importantes bajas, tiene jugadores que pueden suplir y seguro que lo van a hacer al menos igual o mejor que Simo y Carracedo», reconoció acto seguido, apuntando también la disponibilidad de Ekaitz Jiménez, aunque con matices. «Es muy complicado. Son muchos meses los que ha estado lesionado. Lleva con el grupo tres semanas, no es lo mismo el ritmo de un partido que el de un entrenamiento. Sí es verdad que en un momento dado podría jugar de titular, pero sabemos que con él tenemos que tener tranquilidad, no podemos forzar. Está bien de su lesión, pero podría llegar una muscular, eso es lo que no queremos. Queremos ir poco a poco con él y seguro que en corto plazo va a estar para jugar 70, 80 o 90 minutos», aclaró.

La situación de Adrián Fuentes

El inminente duelo ante el cuadro sansero, de esta forma, será también una oportunidad idónea para poner punto y final al aciago capítulo abierto tras el revés frente a la Balona, así como para tratar de buscar nuevos aires con el inicio del segundo tramo de la agenda. La figura de Adrián Fuentes, señalada tras el encuentro ante los gaditanos, se mantiene como protagonista en las vísperas del choque. «He estado esta semana hablando con él, le expuse mi caso, que en ningún momento traté de dejarle mal ni nada, hablamos lo que tuvimos que hablar, creo que se malentendieron un poco mis palabras. En ningún momento quise echarle la culpa a los jugadores de la derrota, fueron jugadores que no actuaron. Ayer tuve una reunión con él, entendió el tema, entendí su postura. Es un jugador que continúa con nosotros y que puede estar perfectamente entre los convocados, hasta que no haya nada nuevo es jugador del Córdoba CF», señaló tajante.

La disposición del jugador tras el último plan de trabajo, por otra parte, también fue destacada por Germán Crespo, que reconoció la implicación total del madrileño pese a lo convulso de las recientes fechas. «No estamos igual que la semana pasada, es una semana que le ha servido para pensar. Después de lo que me transmitió, está pensando en el partido del domingo, en defender al Córdoba CF. Su decisión no va a depender de que mañana sea titular o no», indicó. «Hemos trabajado con un cambio de sistema para poder jugar con dos carriles, pero si finalmente contamos con Fuentes, es un jugador que ha actuado tanto por derecha como por izquierda, haciendo muy buenos partidos. Casi todos los jugadores que tenemos en banda están capacitados para jugar a pierna cambiada o pierna natural», añadió.

El mercado de fichajes y Canario

La ventana invernal de traspasos, a su vez, también fue objeto de balance por parte del técnico, que no escondió su deseo por finalizarla lo antes posible para centrarse de lleno en lo meramente competitivo. «Es un mes complicado, solo se habla de altas y bajas. Creo que eso entretiene a todo el mundo. Un día cuentas con un jugador y te llega que lo mismo quiere salir, o de posibles jugadores que se quieren incorporar... Nosotros lo que queremos es tener la tranquilidad de que pase este tiempo, contar con los 22 o 23 jugadores en plantilla, eso transmite tranquilidad también al cuerpo técnico. En todos los equipos pasa, vamos a intentar que una vez termine estar lo mejor posible, hacer la plantilla más competitiva, que así va a ser», sostuvo.

La posible llegada de Alberto Castaño “Canario”, todavía futbolista del Atlético Baleares y uno de los refuerzos planteados por la dirección deportiva blanquiverde para este mercado invernal, a su vez, también fue analizada por el preparador, que avaló el interés y el posible encaje del atacante. «En eso entra Canario, es un jugador que para nuestro estilo, por calidad y verticalidad, nos puede venir muy bien. Esto hay que ir día a día. Toca centrarnos en el partido de mañana, que va a ser un partido importante, para seguir con las sensaciones fuera y los números lejos de casa», insistió.